Reguli de dating pe care ar fi util să le reevaluezi

Nu prea înțelegi de ce lucrurile nu se leagă în dating, din moment ce tu ești disponibilă, deschisă, te comporți frumos și ai atuuri care în mod evident te scot din anonimat. Dar o relație sau alegerea unui potențial partener este un dans în doi, și chiar dacă tu știi pașii corecți, dacă celălalt dansează pe o altă melodie e dificil ca lucrurile să iasă bine. În plus, maniera în care îți alegi partenerul de multe ori dă din start tonul dansului relațional.

Nu faci nicio selecție…

… și ieși cu persoane cu care în interiorul tău știi din start că nu ai putea avea o relație vreodată. Bărbați pe care fizic nu îi consideri sub nicio formă atrăgători, ai despre ei un minim de informații care reprezintă un turn off puternic la nivel de valori, petrecerea timpului liber, ceea ce fac din punct de vedere profesional, stil de viață etc. Dar îți zici că e ok să le dai o șansă, că poate te impresionează cu ceva, că poate percepția ta despre ei se va schimba ca prin magie. Dar investești timp, energie când decizia e deja luată tacit. Ai putea spune că ieși din casă, cunoști oameni, mergi în locuri simpatice, îți antrenezi tehnicile de relaționare și conversaționale, dar peste acestea vine dezamăgirea că nu întâlnești pe cineva ok. Căci cui dai tu aceste aparente șanse din start nu e ok pentru tine.

Indisponibilii

Din seria fără filtru fac parte și bărbații căsătoriți, în relații, în prag de divorț sau abia divorțați. Adică cei care nu caută o relație, ci poate un pansament pentru rănile lor emoționale, experiențe sexuale interesante, elementul de noutate sau o pârghie ca să se convingă să spună stop relației oficiale. Dar dacă tu ești acea pârghie asta nu înseamnă că ei își pot asuma o relație autentică cu tine, ori că sigur veți îmbătrâni împreună. Sunt acestea roluri și riscuri pe care ești dispusă să ți le asumi? Ceea ce oferă ei comportamental și emoțional se potrivește cu nevoile tale emoționale?

A trece peste

V-ați întâlnit într-un grup de prieteni, te-a abordat când erai în oraș, ați ieșit la întâlnire după ce v-ați cunoscut pe o aplicație de dating. Iar anumite lucruri pe care le face sau le zice cel din fața ta chiar sunt deranjante, dar treci peste, căci îți zici că ești curioasă, vrei să îl descoperi. Ce ar mai fi suplimentar de descoperit dacă deja ridici o sprânceană, te încrunți sau ți se strânge stomacul la ceea ce zice sau face această persoană? Oare nu ignori semnalele transmise de corp că anumite limite îți sunt încălcate?

De asemenea, mai este varianta a lui trece peste niște lucruri pe care ți le propusesei anterior, care știi bine că nu se potrivesc cu cine ești tu și ce vrei tu să se întâmple într-o relație. De exemplu, cel din fața ta nu vrea copii, dar tu vrei la un moment dat, și cu toate astea mergi mai departe la întâlniri, să începeți și să continuați o relație în speranța că se va răzgândi cândva legat de ceva atât de important ca un copil. Ori nu vrei să fii cu un bărbat care deja este tată, care are un animal de companie, care pleacă foarte des din oraș cu serviciul, orice variantă ar fi pe lista ta și la un moment dat devii foarte nemulțumită de cum se petrec lucrurile tocmai pentru că ai schimbat regulile propriului joc.

