Ce să ai în vedere când fosta ta relație a fost una toxică și acum ți-ar plăcea să ieși din nou la dating

Ești perfect conștientă că fosta relație nu a fost una bună pentru tine, iar dacă inițial tendința este să dai complet vina pe fostul partener știi că ai și tu partea ta de responsabilitate în povestea care într-o măsură mai mică sau mai mare te-a marcat. I-ai găsit scuze, ai crezut că îl schimbi sau că el se va schimba pentru tine, știai ce nu merge bine și ți-ai propus să ai răbdare, ceea ce s-a tradus în timp și efort din partea ta fără un termen clar.

Vrei să fii mai conștientă, mai prezentă acum, să înveți ceva din experiența anterioară și nici să stai singură pe vecie, ca atare te-ai lansat în tot ceea ce presupune zona de dating. Ești deschisă să îți facă prietenii cunoștință cu cineva, să folosești aplicații de dating, să ai tot felul de activități care îți permit să cunoști oameni. Ce se poate întâmpla mai departe?

Angajament doar verbal

Afirmi că vrei să fii mai proactivă, că ești pregătită să primești din nou pe cineva în viața ta la nivel romantic, dar acestea sunt doar vorbe fără o finalitate practică. Ai setat intenția, dar nu o și materializezi. Ești în continuare în evitare și te folosești de orice pentru asta: program aglomerat la serviciu, activități ori ieșiri unde nu te expui cu adevărat (te întâlnești cu prietenele dar la una dintre ele acasă, de exemplu), defecte minore amplificate când cineva chiar te invită în oraș și ca atare nu consideri că are sens să vă mai vedeți și a doua oară.

Proiecția

Vrei atât de mult să ai o relație frumoasă, să fii cu un bărbat blând, bun, cu inteligență emoțională, încât ajungi să proiectezi această imagine ideală pe oricine îți iese în cale. Într-o anumită măsură păstrezi tiparul anterior în care nu te uiți atent la ceea ce arată realitatea, ci îți creezi în paralel în mintea ta o fantezie și trăiești în ea.

Serial dating

Vrei să ai un număr de potențiali parteneri pe care apoi să îi triezi. Adică să ai de unde alege. Și discuți cu mai multe persoane în paralel, poate chiar și ieși la o întâlnire cu fiecare. Primești atenție, e amuzant, e flatant să fii căutată de atât de mulți. Riscul? Să fie o altă strategie inconștientă de evitare a intimității, căci real e dificil să creezi o conexiune cu 7 persoane în același timp.

Piedestalizarea ta

Îți reamintești constant că ești valoroasă, că meriți mult, că meriți să fii tratată grozav, iar un astfel de discurs interior să nu mai aibă efect pozitiv, ci să te ducă în superioritate. Să te plasezi pe o treaptă superioară și să îi privești ca fiind inferiori pe cei care te curtează, căci tu ești un om valoros. Atenția ta nu este către celălalt pe care să-l descoperi cu curiozitate, ci către alimentarea acestei mantre și descoperirea a ce nu face corect, suficient, grandios celălalt în raport cu tine.

