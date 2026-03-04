Ești o personalitate puternică? În ce fel te sabotează asta când începi o relație de cuplu

Să fii o personalitate puternică te-a ajutat în multe arii ale vieții tale sau în situații când ai avut nevoie de o reziliență mare. Dar în cuplu poate crea premise negative.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Ești o personalitate puternică? În ce fel te sabotează asta când începi o relație de cuplu

Personalitatea ta puternică nu a trecut neobservată. Nici la serviciu, unde ambiția, perseverența, ți-au permis să rămâi pe drumul deloc ușor al creșterii profesionale, atingerii obiectivelor setate. Personalitatea ta puternică te-a ajutat când a fost greu și poate mulți oameni dacă ar fi fost în locul tău s-ar fi pierdut pe sine, ar fi capitulat, dar tu ai zis nu, ai pus limite, ai cerut, ai făcut un plan pentru a-ți fi mai bine. Iar această resursă grozavă se poate ca în cuplu să nu-ți mai fie un aliat. Desigur, nu renunți la ea, ci o ajustezi, ca și cum ai avea un buton de volum pe care-l rotești spre o tonalitate agreabilă pentru tine și ceilalți care ascultă.

Ești mult prea directă…

… mult prea devreme. Ceea ce poate crea teamă, poate da naștere unor interpretări eronate, ori poate reflecta dorința ca lucrurile să se întâmple în ritmul tău, în acord cu nevoile tale, fără să ții cont de ritmul și nevoile celui care și-ar dori să-ți devină partener de cuplu. Poate îți spui că nu vrei să pierzi timpul, să nu fii înțeleasă corect, să existe confuzie. Dar astfel nu clarifici, ci grăbești, forțezi. Asta nu înseamnă că la un moment dat nu clarifici ceea ce este important pentru tine, ori că lași potențialul partener să fie singurul care dă tonul relaționării voastre sau îi creionează condițiile.

Nu ai nevoie de el în viața ta

Căci viața ta este deja destul de plină, ai prieteni, familie, hobby-uri, carieră, te simți confortabil cu ideea de singurătate. Iar acest confort este unul care ține de maniera în care ți-ai îmbogățit viața sau este de fapt o formă de evitare a intimității? Dacă potențialului partener nu îi faci loc în viața ta, îi spui de la începu că fie cu el sau fără el viața ta e la fel de grozavă, nu doar că-l descurajezi și îi indici inutilitatea, dar te ții tu la distanță de orice fel de implicare emoțională.

Nu te lași afectată…

… de opinia celor din jur, iar asta este o ușurare când ne uităm la cât de critici pot deveni uneori oamenii. Nu te interesează ce cred despre tine, despre ceea ce faci tu. Doar că în cuplu această abordare se schimbă. E important să te intereseze opinia partenerului, ce își dorește, ce alegeri ar face, ce ar avea nevoie, căci, da, ne ocupăm singuri de propriile nevoi emoționale, dar în relație nevoile se mai și împlinesc unul în raport cu celălalt. Deci a ține cont de partener, a negocia împreună un rezultat agreabil pentru amândoi înseamnă a construi treptat relația.

Prea exigentă sau nu presupui efort

Acestea sunt extremele aceleiași perspective, perspectiva lui ce să facă noul sau potențialul partener pentru tine. În varianta de exigență vrei să transmiți cât se poate de clar că tu ești o persoană valoroasă care acceptă doar anumite comportamente, de la cum îți vorbește, cum se comportă cu tine, ce fel de activități să aveți, în ce fel de locuri să mergeți. Și prin această exigență te plasezi pe un piedestal la care este greu de ajuns ori teribil de obositor. Pe scurt este extrem de greu să fii mulțumită.

Nu este un standard sănătos, ci tot un mecanism de coping prin care ții partenerul la distanță și îl supui la munci grele pentru a dovedi că este vrednic. Extrema în care nu presupui niciun efort e aceea în care faci tu tot. Ești independentă, capabilă, nu vrei să transmiți că ești o copiliță neputincioasă sau dependentă de cineva, așa că depui tu efort și în locul celuilalt care ajunge nu doar într-o mare zonă de confort, ci își pierde și interesul. De ce să se străduiască să te cucerească din moment ce pare că tu i-ai așternut deja covorul roșu?

Citește și:
Etichete negative pe care ți le pune partenerul atunci când începi să pui limite în cuplu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Meciul de handbal: o radiografie a rezistenței
Lifestyle
Meciul de handbal: o radiografie a rezistenței
Filme și seriale de neratat în luna martie 2026 pe SkyShowtime
Lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna martie 2026 pe SkyShowtime
Etichete negative pe care ți le pune partenerul atunci când începi să pui limite în cuplu
Lifestyle
Etichete negative pe care ți le pune partenerul atunci când începi să pui limite în cuplu
Celebrități care au vorbit deschis despre cum au depășit momentul despărțirii de partener
Lifestyle
Celebrități care au vorbit deschis despre cum au depășit momentul despărțirii de partener
Premiile Gopo, ediția 20: Organizatorii anunță membrii juriilor. 124 de producții românești se află în cursa pentru nominalizări
Lifestyle
Premiile Gopo, ediția 20: Organizatorii anunță membrii juriilor. 124 de producții românești se află în cursa pentru nominalizări
8 filme de neratat în luna martie 2026 în cinematografe
Lifestyle
8 filme de neratat în luna martie 2026 în cinematografe
Libertatea
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
catine.ro
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din lifestyle
Criterii care îți arată că este un bărbat cu inteligență emoțională ridicată
Criterii care îți arată că este un bărbat cu inteligență emoțională ridicată
Lifestyle

Cel cu care ai început să te întâlnești ori noul tău partener are o inteligență emoțională ridicată? Ce comportamente demonstrează asta.

+ Mai multe
Nu știi ce simți pentru el? Cum îți dai seama că e doar o pasiune de moment
Nu știi ce simți pentru el? Cum îți dai seama că e doar o pasiune de moment
Lifestyle

Uneori ai tendința să crezi că o pasiune de moment este iubirea vieții tale. Fii atentă să nu cazi în capcană și să regreți mai târziu.

+ Mai multe
Ești o femeie cu inteligență emoțională ridicată? Cum devine asta un atu în relațiile de cuplu
Ești o femeie cu inteligență emoțională ridicată? Cum devine asta un atu în relațiile de cuplu
Lifestyle

Faptul că ai inteligență emoțională mare este un avantaj uriaș pentru tine în actuala relație de cuplu sau orice tip de relație. Cu ce anume te ajută.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC