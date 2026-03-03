Etichete negative pe care ți le pune partenerul atunci când începi să pui limite în cuplu

Noul tău comportament în care pui limite nu e foarte bine primit în cuplu. Uneori acționezi sănătos, alteori este un mod de reacție ce are efect invers celui dorit.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Etichete negative pe care ți le pune partenerul atunci când începi să pui limite în cuplu

O lungă perioadă de timp maniera în care tu făceai față era capitularea. Din teama de a nu fi criticată, judecată, respinsă, deoarece voiai să păstrezi liniștea și să eviți conflictele… tăceai. Dar nu doar tăcerea era unica variantă de reacție, ci acceptai ceea ce ți se propunea, chiar dacă pentru tine nu era ok, iar nevoile tale emoționale nu erau împlinite. Nu cereai, nu puneai limite.

Dar la un moment dat ai constatat că acest mod de a face față nu-ți servește deloc, că are mai multe costuri decât beneficii. Și, treptat, ai început să schimbi cum procedezi în situațiile când complianța prelua controlul. Dificultatea ori provocarea nu a fost doar pentru tine, ci și pentru cei din jur, în cazul de față partenerul de cuplu.

El nu trebuia să negocieze cu tine o soluție comună, nu trebuia să se gândească la ce-ți dorești sau ce îți place din moment ce din start erai de acord cu el în orice privință. Iar acum pleasing-ul care a făcut lucrurile mai ușoare pentru partener nu mai există sau apare foarte rar. Și reactivitatea partenerului e precum cea a unui copil care nu mai primește prăjitura când vrea, de câte ori vrea.

Agresivă

Iar aici e important să faci un pas în spate și să-ți analizezi comportamentul cu atenție, limpede, fără scuze. Căci se poate ca uneori să te duci la polul opus capitulării, și anume într-o instanță de luptă. Dacă nu ai știut să zici nu, să îți spui punctul de vedere acum să te exprimi într-o manieră care atacă. Te-a rănit, îl rănești. Ori tăcerea din trecut să fie acum înlocuită de o explozie de furie care nu este exprimată nici pe departe într-o manieră sănătoasă. Ai dreptul la toate emoțiile tale, dar să-ți pulverizezi verbal partenerul atunci când ceva te-a deranjat nu transmite corect mesajul.

Egoistă

Și aici putem discuta despre extreme. Cea în care pentru partener e inconfortabil să nu mai fie el pe primul loc, să nu conteze doar nevoile, dorințele, alegerile lui, ci și ale tale. Iar dacă te introduci și pe tine în ecuație să catalogheze greșit asta drept egoism. Poate apărea și lupta pentru putere? Nu e deloc exclus. Un fel de nevoile cui contează, ale cui sunt mai importante, cine deține controlul. Dar lupta pentru supremație nu este sănătoasă și nici nu vă ajută cuplul, ce contează e armonizarea ambelor seturi de nevoi. Extrema? Aceea în care spui că te-ai neglijat pe tine mult prea multă vreme, iar acum e cazul ca lucrurile să se schimbe. Și se schimbă în maniera în care când pui limita te uiți doar la tine, nu și la partenerul tău.

Exagerată

Aceasta poate fi din start o invalidare a emoțiilor și a nevoilor tale emoționale, o anulare a lor, o modalitate de manipulare prin care să nu mai ceri pe viitor. Partenerul își dorește zona de confort în care se simțea foarte bine, normalitatea cu care a fost obișnuit atâta timp. Pe de altă parte, e important de evaluat dacă este rezonabil ceea ce ceri, standardele sunt realiste.

Citește și:
Criterii care îți arată că este un bărbat cu inteligență emoțională ridicată

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Celebrități care au vorbit deschis despre cum au depășit momentul despărțirii de partener
Lifestyle
Celebrități care au vorbit deschis despre cum au depășit momentul despărțirii de partener
Premiile Gopo, ediția 20: Organizatorii anunță membrii juriilor. 124 de producții românești se află în cursa pentru nominalizări
Lifestyle
Premiile Gopo, ediția 20: Organizatorii anunță membrii juriilor. 124 de producții românești se află în cursa pentru nominalizări
8 filme de neratat în luna martie 2026 în cinematografe
Lifestyle
8 filme de neratat în luna martie 2026 în cinematografe
Criterii care îți arată că este un bărbat cu inteligență emoțională ridicată
Lifestyle
Criterii care îți arată că este un bărbat cu inteligență emoțională ridicată
Nu știi ce simți pentru el? Cum îți dai seama că e doar o pasiune de moment
Lifestyle
Nu știi ce simți pentru el? Cum îți dai seama că e doar o pasiune de moment
Ești o femeie cu inteligență emoțională ridicată? Cum devine asta un atu în relațiile de cuplu
Lifestyle
Ești o femeie cu inteligență emoțională ridicată? Cum devine asta un atu în relațiile de cuplu
Libertatea
Vedetele din România care au investit în Dubai. Doar Cristi Borcea a „băgat” 6 milioane de euro în UAE
Vedetele din România care au investit în Dubai. Doar Cristi Borcea a „băgat” 6 milioane de euro în UAE
Instanța o ține cu „sufletul la gură” pe Oana Zăvoranu. Un judecător de la Curtea de Apel București a amânat pronunțarea timp de un an în dosarul șantajului de 800.000 de euro
Instanța o ține cu „sufletul la gură” pe Oana Zăvoranu. Un judecător de la Curtea de Apel București a amânat pronunțarea timp de un an în dosarul șantajului de 800.000 de euro
Cum i-a schimbat emisiunea „Power Couple România”, pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Detalii neștiute despre cei doi
Cum i-a schimbat emisiunea „Power Couple România”, pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Detalii neștiute despre cei doi
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Așa a slăbit, de fapt, Damian Drăghici! Trucul care l-a ajutat „să ardă" mai bine de 70 de kilograme: „Nu mai mănânc deloc, niciun fel..."
Așa a slăbit, de fapt, Damian Drăghici! Trucul care l-a ajutat „să ardă" mai bine de 70 de kilograme: „Nu mai mănânc deloc, niciun fel..."
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
catine.ro
Cauza morții lui Eric Dane. Ce diagnostic a primit actorul înainte să se stingă din viață la 53 de ani
Cauza morții lui Eric Dane. Ce diagnostic a primit actorul înainte să se stingă din viață la 53 de ani
Cu cine și-a petrecut Justin Bieber cea de-a 32-a aniversare. Artistul a făcut o declarație neașteptată
Cu cine și-a petrecut Justin Bieber cea de-a 32-a aniversare. Artistul a făcut o declarație neașteptată
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din lifestyle
Tibi Clenci, unul dintre cei mai cunoscuți directori creativi și fotografi de modă din România, va avea o nouă expoziție la Paris
Tibi Clenci, unul dintre cei mai cunoscuți directori creativi și fotografi de modă din România, va avea o nouă expoziție la Paris
Lifestyle

Tibi Clenci, unul dintre cei mai cunoscuți directori creativi și fotografi de modă din România, va avea a treia sa expoziție la Paris.

+ Mai multe
Să fii singură te sperie îngrozitor? Exerciții pe care să le faci ori de câte ori ai nevoie
Să fii singură te sperie îngrozitor? Exerciții pe care să le faci ori de câte ori ai nevoie
Lifestyle

După mulți ani de relație ești din nou singură, iar sentimentul nu este nicidecum plăcut. Aceste strategii de echilibrare emoțională cu siguranță îți vor fi utile.

+ Mai multe
Actori care au jucat în același an în filme palpitante și provocatoare
Actori care au jucat în același an în filme palpitante și provocatoare
Lifestyle

În această listă vei descoperi o parte dintre actorii care au arătat o versatilitate incredibilă din punct de vedere al rolurilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC