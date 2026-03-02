Criterii care îți arată că este un bărbat cu inteligență emoțională ridicată

Cel cu care ai început să te întâlnești ori noul tău partener are o inteligență emoțională ridicată? Ce comportamente demonstrează asta.

  Actualizat 02.03.2026, 07:48
Criterii care îți arată că este un bărbat cu inteligență emoțională ridicată

Ai citit despre inteligența emoțională și ca atare știi câteva lucruri despre ea. Poate la analiza făcută de una singură sau împreună cu prietenele (cine nu discută cu ele despre noul beneficiar al afecțiunii tale, la orice vârstă?!) reiese că ar fi posesorul acestei trăsături antrenate și care va face lucrurile mult mai ușoare în cuplul vostru. Ai nevoie de o dublă verificare? Iată câteva elemente.

Nu aruncă vina pe tine

Se poate ca și la începutul relației, când depui mult efort și vrei ca totul să fie bine, să ai anumite comportamente care te sabotează din plin. Pur și simplu greșeli aparent inocente, lucruri la care nu te-ai fi gândit niciodată că îl pot deranja. Ori vrei să-i captezi interesul, să intri în rolul femeii ușor indisponibile sau alte jocuri psihologice care nici ele nu au consecințe pozitive în viața voastră de cuplu abia începută.

Reacția lui? Nu e una virulentă, nu te critică, nu îți pune etichete negative, nu te atacă. Ci identifică cu precizie emoțiile care îl vizitează, ceea ce simte, îți transmite asta fără să fie inconfortabil cu propria sa vulnerabilitate. Și îți cere mai departe specific, foarte clar ce are nevoie din partea ta. Adică cum anume să procedezi diferit în situații asemănătoare de acum înainte. În plus, își asumă partea sa de responsabilitate în dinamica dintre voi.

Vrea să înțeleagă

E deja clișeu expresia ascult ca să răspund, nu ca să înțeleg? Un bărbat inteligent emoțional nu se aliniază acestui clișeu care e și o realitate pentru mulți oameni. Chiar dacă nu e de acord cu ceea ce spui, el se pune în papucii tăi ca și cum ai fi tu, pentru a îți înțelege punctul de vedere. Chiar dacă nu e de acord cu el, consideră valide emoțiile tale și nu ți le anulează prin celebrele ești exagerată sau spui o mulțime de prostii. E foarte atent la ce are el nevoie, dar și la care este poziția ta în privința respectivă, astfel încât mai departe să găsiți un teren comun.

Adaptabilitatea…

… nu se referă neapărat la cum se comportă în situații sociale diferite, mai ales în medii noi, ci la ceea ce se petrece între voi. Adică cum se temperează și devine mai calm când și el clocotește de furie, doar este om. Cum abordează un ton blând, conținător când îți este ție greu emoțional. Cum devine ferm când e necesar, dar și cum știe să vă opriți atunci când este cazul într-un conflict sau neînțelegere. Nu evită, nu se retrage emoțional, ci știe cât de important este un time out atunci când nu mai puteți gândi rațional, iar ceva fără o miză extraordinară să se transforme într-una. Atenția sa la detalii ți se aplică și ție, ceea ce înseamnă că poate citi un ton al vocii, o grimasă ori ce transmiți fără să îți dai seama prin limbajul corpului.

Puțin și constant…

… decât amplu, exploziv și rar. La el există gesturi de grijă, de afecțiune, susținere, dar nu un love bombing pe care poate că l-ai mai experimentat la început de alte povești. Te reasigură și pune întrebări atunci când este necesar, fără să-și imagineze scenarii ori ce anume ai putea tu gândi în legătură cu anumite aspecte ale relației voastre.

Citește și:
Să fii singură te sperie îngrozitor? Exerciții pe care să le faci ori de câte ori ai nevoie

