Să fii singură te sperie îngrozitor? Exerciții pe care să le faci ori de câte ori ai nevoie

Despărțirea a fost inițiată de către tine, și, deși știi foarte bine că a fost o decizie corectă, tot nu e ușor și ocazional apar teama, anxietatea, vinovăția, ești singură și parcă te sufoci la gândul acesta. Partenerul e cel care a vrut să plece din relație? Nu doar că ești din nou singură, ci și cu inima frântă. Știi că e important să nu te izolezi, să ieși cu prietenii, să te ocupi de ceea ce ai de făcut în mod uzual, și totuși sunt multe momente în care e dificil, iar teama de singurătate mai pregnantă.

Ce îți aduce bun statutul de femeie singură

Sigur că în minte reiei iar și iar costurile, sau ce pierzi fiind singură. Poate faptul că vă organizați împreună vacanțele, te însoțește la evenimente importante, seara nu e casa goală, te ia în brațe la culcare, sex stabil, încredere că te poți baza pe partener, că e acolo în contexte delicate pe care nu mai trebuie să le rezolvi de una singură. Dar cum ar fi să pui pe hârtie și beneficiile? Că ai o mulțime de timp pentru tine, îți urmărești obiectivele, vei fi/ești disponibilă pentru o relație mult mai împlinitoare, acum îți faci programul cum vrei și ții cont de dorințele unei singure persoane – tu.

Dovezi că în realitate nu ești singură

Da, nu ai un partener de cuplu, dar asta nu înseamnă că ești singură pe planetă. Ai familia, prietenii, poate chiar ai și un animal de companie pe care-l privești ca pe un membru al familiei, colegi cu care nu ai o prietenie profundă, dar cu care te înțelegi bine și te sprijină și ei într-o anumită măsură. Dar când te copleșește singurătatea, uiți toate astea. Pune-ți pe dulap în dormitor post-it-uri cu numele persoanelor dragi ție, care formează plasa ta de siguranță emoțională și socială. Selectează poze din concedii, de la petreceri, instantanee oarecare când te simțeai grozav alături de acești oameni. Pune pozele pe frigider în bucătărie.

Atenție la ghicirea viitorului…

… dar și a gândurilor celorlalți, două distorsiuni cognitive care te aruncă inutil în tristețe sau anxietate. Căci nu ai de unde să știi ce gândesc oamenii dacă nu ți-o spun direct în față, iar viitorul nu s-a întâmplat încă. Sunt credințele tale logice, raționale, ai dovezi care să le susțină, sunt aceste dovezi conforme cu realitatea? Cu ce te ajută să îți spui că nu vei mai găsi pe nimeni niciodată, vei muri singură, și următoarele experiențe vor fi dezamăgitoare? Cu ce fel de gând rațional poți înlocui gândul irațional?

Scurte exerciții de echilibrare

Aici intră meditația, yoga, exercițiile de respirație, de grounding, jurnalul recunoștinței în care să notezi în fiecare seară tocmai pentru a observa că există și lucruri bune în viața ta, nu doar singurătatea pe care mintea ta o amplifică. Pe aceeași linie e și identificarea unui lucru care a mers bine azi (nu extraordinar, atenție la exigență), cine ți-a fost azi sprijin (chiar și foarte mic), ce alegi să eliberezi și să nu mai porți cu tine sufletește sau mintal a doua zi.

