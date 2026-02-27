Heidi Klum, mesaj tranșant pentru cei care i-au criticat aspectul fizic: „Este menopauza”

Heidi Klum a ales să vorbească deschis despre un subiect rar abordat în spațiul public, mai ales în industria modei: menopauza și transformările fizice care o însoțesc. Declarația vine în contextul reacțiilor apărute după recenta sa apariție la Veneția și a fost făcută în cadrul documentarului „On & Off the Catwalk”, lansată pe 22 februarie.

Modelul german a decis să abordeze valul de comentarii contradictorii care o însoțesc frecvent, de la etichete precum „prea slabă” la „prea grasă” sau „însărcinată”.

„Mulți spun că sunt prea grasă, prea slabă sau însărcinată, dar nu sunt însărcinată. Sunt doar puțin mai plinuță. Este menopauza”, a declarat ea.

Controversa a fost declanșată de o imagine surprinsă în timpul apariției sale la Veneția. Heidi Klum a purtat o rochie tip slip realizată la comandă de Intimissimi, într-o nuanță roz pudrat. Ținuta a generat un val de comentarii pe rețelele sociale, transformând apariția modelului într-o dezbatere amplă despre corp, vârstă și standarde de frumusețe.

Heidi Klum, imagini din perioada adolescenței

În urmă cu ceva timp, Heidi Klum a dezvăluit câteva imagini inedite din perioada adolescenței, realizate când avea doar 19 ani. Modelul a povestit că fotografiile au fost găsite de mama ei, în subsolul casei, și că au fost făcute pentru a se înscrie la un concurs de modeling din 1992.

„În mod similar cu modul în care mă uit la fotografiile și videoclipurile modelelor pentru Germanys Next Top Model, acestea au fost fotografiile mele de aplicație pentru concursul de modeling din 1992”, a scris Heidi Klum. „Mama mi-a adus o cutie cu o mulțime de fotografii vechi din subsol”, a mai scris aceasta.

În imaginile realizate în urmă cu 31 de ani, Klum poartă trei costume de baie diferite: unul cu un imprimeu colorat, unul alb cu diverse forme negre și unul complet negru.

Controversata campanie de lenjerie intimă

Heidi și fiica sa, Leni Klum, au colaborat de mai multe ori pentru campaniile Intimissimi, brand italian de lenjerie intimă. În aprilie, cele două au apărut din nou împreună într-o campanie, Heidi purtând un set nude, iar fiica ei varianta neagră.

Heidi si Leni au fost criticate pentru că au pozat împreună în lenjerie intimă, unii considerând nepotrivit ca o mamă și o fiică să apară într-o astfel de ipostază. Din acest motiv, Heidi a dezactivat comentariile la postările respective pe Instagram.

Într-un interviu pentru revista People, Heidi Klum a vorbit despre controverse: „Mulți oameni spun: Nu știu dacă e în regulă ca mamă și fiică să facă asta împreună. Dar pentru noi? Eu sunt mândră de fiica mea. Ea este în regulă cu mine așa”.

Heidi a adăugat că a fost întotdeauna „foarte deschisă” în privința corpului său, mărturisind că obișnuiește chiar să facă plajă topless în curtea casei. „Sunt europeană… copiii mei nu mă cunosc altfel și probabil de aceea sunt și ei mai relaxați cu propriul corp”, a spus ea.

La rândul său, Leni a răspuns criticilor în martie, într-un interviu pentru Glamour Germany, afirmând că nu lasă comentariile negative să o afecteze.

„Încerc mereu să îmi amintesc că, indiferent ce faci, va exista întotdeauna cineva căruia nu-i place. Pur și simplu nu ai control asupra asta și nu te poți concentra prea mult pe partea negativă”.

„Dar sunt mult mai multe reacții pozitive. Ah, și majoritatea comentariilor sunt în germană, iar eu nu înțeleg prea multe dintre ele. Asta ajută, desigur”, a adăugat cu un zâmbet.

