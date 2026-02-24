Kylie Jenner ridică semne de întrebare legate de o nouă transformare estetică, iar fanii o laudă. Cum a fost fotografiată la Premiile BAFTA: „Arată mult mai tânără”

Kylie Jenner a părut să afișeze un look complet nou în timp ce l-a însoțit pe iubitul ei, Timothée Chalamet, la British Academy Film Awards, la Londra, duminică seara.

Jenner, de 28 de ani, a purtat la eveniment o rochie neagră de arhivă semnată Mugler, decorată cu pietre prețioase supradimensionate în zona bustului. Ea și-a completat ținuta în ton cu partenerul ei, care a fost îmbrăcat într-un costum negru, mătăsos, integral, ce includea și un papion negru similar. Totuși, nu ținutele asortate au fost subiectul discuțiilor fanilor, ci buzele lui Jenner, aparent mai mici, unii speculând că și-ar fi dizolvat fillerul.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner at the BAFTA Film Awards 2026 pic.twitter.com/w759Bxn3iV — Kylie Jenner Updates (@KylieJennerMUA) February 23, 2026

Vedeta de reality show își face injecții cu filler dermic în buze încă din adolescență.

Jenner a recunoscut anterior că a recurs la această procedură din „nesiguranță”, după ce un băiat de care îi plăcea i-a spus că buzele ei natural subțiri sunt „de nesărutat”.

Vedeta din The Kardashians a susținut pentru prima dată că și-a dizolvat complet fillerul din buze în 2018, însă ulterior și-a făcut din nou injecții. De atunci, aspectul buzelor ei a trecut prin mai multe schimbări.

La gala de premiere, însă, acestea au părut chiar mai mici decât de obicei. Un fan a publicat pe X (fostul Twitter) o fotografie realizată de Getty Images cu cei doi îndrăgostiți stând împreună în timpul serii, stârnind speculații.

„Și-a dizolvat buzele?” a întrebat autorul postării. Un alt utilizator a comentat: „Buzele ei naturale sunt mai mici decât atât, dar da, nu sunt la fel de mari ca în era ‘King Kylie’.” „I se potrivește foarte bine. Arată ca înainte și pare fericită”, a adăugat altcineva. „Nu știu, dar arată mult mai tânără, pare de vârsta ei acum. Fillerele de buze îmbătrânesc mult oamenii”, a scris un alt utilizator. Cineva a remarcat: „Buzele ei erau odinioară foarte subțiri, totuși se vede încă o mică schimbare.„

Nu este clar exact ce a făcut Jenner cu buzele în ultimele luni, dacă a făcut ceva, însă mai devreme în acest an, fanii atenți au observat că acestea păreau puțin mai puțin voluminoase.

Într-un interviu din 2023 pentru HommeGirls, Jenner a declarat că fillerul a fost „cel mai bun lucru” pe care l-a făcut vreodată.

„Aveam acea nesiguranță legată de buze, așa că mi-am făcut filler și a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Nu regret. Dar am crezut mereu că sunt drăguță”, a explicat ea atunci.

În același interviu, a spus și că filosofia ei actuală de machiaj este „mai puțin înseamnă mai mult”.

„Cred că mai puțin înseamnă mai mult. Mi-am definit look-ul complet, este același, dar mult mai discret. Îmi accept frumusețea naturală, pistruii și sprâncenele mele dese”, a spus ea.

Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre căsătorie

În cadrul unui eveniment promoțional recent desfășurat la Londra pentru noul său film, Marty Supreme, actorul a fost supus unui șir de întrebări fulger despre viața sa personală, inclusiv legate de căsătorie.

„Ai o iubită?”, l-a întrebat intervievatorul pe Chalamet, în vârstă de 30 de ani, care a zâmbit în timp ce termina o înghițitură din sticla sa de Coca-Cola. „Da”, a răspuns el, chicotind. Intervievatorul a continuat rapid: „Crezi că te vei căsători vreodată?” „Wow, asta e foarte personal. Foarte personal”, a spus Chalamet zâmbind, adăugând în glumă că întrebarea l-ar putea „băga în bucluc”. Totuși, nu a ezitat să răspundă: „Da. Da.”

