Filmul „Un loc sigur”, în regia Ceciliei Ștefănescu, pornește în caravană națională

"Un loc sigur", debutul regizoral al scriitoarei și scenaristei Cecilia Ștefănescu, pornește în caravană națională alături de echipa filmului.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Filmul "Un loc sigur", în regia Ceciliei Ștefănescu, pornește în caravană națională

Un loc sigur, debutul regizoral al scriitoarei și scenaristei Cecilia Ștefănescu, va intra în cinematografele din toată țara începând cu 13 martie. Înainte de premiera națională, filmul va putea fi văzut în cadrul unor proiecții speciale în prezența echipei, la Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, București, Constanța și Iași. Un loc sigur a fost selectat toamna trecută în secțiunea First Feature a celei de-a 29-a ediții a Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF).

Filmul o are în centru pe Lucia (Marina Palii), un personaj feminin complex, prins între rolurile de soție și mamă și o nevoie acută de libertate. O „vacanță de vis” la Krapets alături de familie și prieteni devine terenul acestei confruntări, care scoate la suprafață greșeli ale trecutului, frustrări reprimate și tot felul de dezechilibre de putere. Sub forma unui drama-mystery de atmosferă, filmul explorează astfel identitatea feminină contemporană, presiunile sociale și fragilitatea ideii de „siguranță.”

Elise Jagomägi, selecționera Festivalului Black Nights, a declarat despre film că „explorează cu intensitate dramatică adâncurile feminității. Marina Palii interpretează rolul Luciei, un personaj memorabil prin forța și vulnerabilitatea sa. Ea dă glas unei lupte interioare pe care mulți o trăiesc, dar puțini îndrăznesc să o recunoască. Camera poartă spectatorul într-o călătorie în care lumina verii și umbrele dorului se întrepătrund, dezvăluind natura fragilă a aparentei permanențe a iubirii.”

Succesul de la Tallinn confirmă forța unei viziuni regizorale asumate, ce îmbină o privire personală, din intimitatea vieții de cuplu, cu observațiile sociale cu bătaie mai lungă. Pentru Cecilia Ștefănescu, filmul nu este doar o poveste despre o criză personală, ci și o meditație despre condiția femeii contemporane, „despre negocierea continuă a limitelor personale și sociale și despre dificultatea de a împăca roluri care se contrazic sau se remodelează constant.”

Înstrăinarea, spune regizoarea, este o stare subtilă care traversează întreaga poveste:

„Am ales aceste locuri pentru că, în ciuda atmosferei pașnice, ele poartă în sine ideea de străin și de înstrăinare. Exact asta trăiește și Lucia.”

În rolurile principale, îi regăsim pe Marina Palii, Virgil Aioanei, Bianca Cuculici, Rolando Matsangos și Emil Măndănac. Din echipa filmului mai fac parte Luchian Ciobanu (imagine), Roxana Szel (montaj), Alexandra Alma Ungureanu (scenografie și costume), Sebastian Zsemlye (sunet), Tudor Giurgiu și Oana Bujgoi-Giurgiu (producători) și Vlad Rădulescu (co-producător).

Programul complet al proiecțiilor este disponibil pe site-ul Transilvania Film.

Filmul este produs de POINT Film, co-produs de Libra Films și Avanpost Media, cu sprijinul CNC și Creative Europe – MEDIA Programme.

Un loc sigur va intra în cinematografe pe 13 martie.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Persoanele LGBTI din Europa sunt ținta unui atac orchestrat, conform raportului anual ILGA Europe
Lifestyle
Persoanele LGBTI din Europa sunt ținta unui atac orchestrat, conform raportului anual ILGA Europe
Și tu și partenerul petreceți foarte mult timp pe telefon, iar asta e dăunător pentru cuplu? Cum să corectați acest comportament
Lifestyle
Și tu și partenerul petreceți foarte mult timp pe telefon, iar asta e dăunător pentru cuplu? Cum să corectați acest comportament
10 filme subestimate ale unor regizori faimoși, pe care chiar merită să le vizionezi
Lifestyle
10 filme subestimate ale unor regizori faimoși, pe care chiar merită să le vizionezi
THE INSTITUTE lansează Bucharest Design Festival: cel mai mare festival creativ din și pentru București
Lifestyle
THE INSTITUTE lansează Bucharest Design Festival: cel mai mare festival creativ din și pentru București
10 trilogii faimoase care nu au captivat deloc publicul
Lifestyle
10 trilogii faimoase care nu au captivat deloc publicul
Perspective greșite atunci când ai un partener inteligent emoțional
Lifestyle
Perspective greșite atunci când ai un partener inteligent emoțional
Libertatea
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
catine.ro
Motivul pentru care fiica lui Martin Short s-a sinucis. De mai mulți ani se lupta pentru viața ei
Motivul pentru care fiica lui Martin Short s-a sinucis. De mai mulți ani se lupta pentru viața ei
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026. Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026. Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce ar trebui să mănânci struguri congelați: avantaje și posibile contraindicații
De ce ar trebui să mănânci struguri congelați: avantaje și posibile contraindicații
Cum se schimbă părul tău pe măsură ce înaintezi în vârstă. Semne la care să fii atentă
Cum se schimbă părul tău pe măsură ce înaintezi în vârstă. Semne la care să fii atentă
Mai multe din lifestyle
Ești singură pentru prima dată după mulți ani? Cu ce situații te poți confrunta când cochetezi cu ideea de relație
Ești singură pentru prima dată după mulți ani? Cu ce situații te poți confrunta când cochetezi cu ideea de relație
Lifestyle

Ești singură iar acum harta dating-ului nu doar că arată diferit, ci și așteptările sau credințele tale despre bărbați pot fi nerealiste.

+ Mai multe
10 dintre cele mai bune interpretări din filme biografice despre muzicieni
10 dintre cele mai bune interpretări din filme biografice despre muzicieni
Lifestyle

Dacă ești în căutarea unor povești despre industria muzicală și artiști, filmele biografice de mai jos sunt potrivite pentru tine.

+ Mai multe
Un debut curajos: Primul lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, cu Sebastian Stan în rol de producător, în 7 festivaluri internaționale
Un debut curajos: Primul lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, cu Sebastian Stan în rol de producător, în 7 festivaluri internaționale
Lifestyle

Malul Vânăt / A River’s Gaze, primul lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, debutează în 7 festivaluri internaționale.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC