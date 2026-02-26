Filmul „Un loc sigur”, în regia Ceciliei Ștefănescu, pornește în caravană națională

Un loc sigur, debutul regizoral al scriitoarei și scenaristei Cecilia Ștefănescu, va intra în cinematografele din toată țara începând cu 13 martie. Înainte de premiera națională, filmul va putea fi văzut în cadrul unor proiecții speciale în prezența echipei, la Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, București, Constanța și Iași. Un loc sigur a fost selectat toamna trecută în secțiunea First Feature a celei de-a 29-a ediții a Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF).

Filmul o are în centru pe Lucia (Marina Palii), un personaj feminin complex, prins între rolurile de soție și mamă și o nevoie acută de libertate. O „vacanță de vis” la Krapets alături de familie și prieteni devine terenul acestei confruntări, care scoate la suprafață greșeli ale trecutului, frustrări reprimate și tot felul de dezechilibre de putere. Sub forma unui drama-mystery de atmosferă, filmul explorează astfel identitatea feminină contemporană, presiunile sociale și fragilitatea ideii de „siguranță.”

Elise Jagomägi, selecționera Festivalului Black Nights, a declarat despre film că „explorează cu intensitate dramatică adâncurile feminității. Marina Palii interpretează rolul Luciei, un personaj memorabil prin forța și vulnerabilitatea sa. Ea dă glas unei lupte interioare pe care mulți o trăiesc, dar puțini îndrăznesc să o recunoască. Camera poartă spectatorul într-o călătorie în care lumina verii și umbrele dorului se întrepătrund, dezvăluind natura fragilă a aparentei permanențe a iubirii.”

Succesul de la Tallinn confirmă forța unei viziuni regizorale asumate, ce îmbină o privire personală, din intimitatea vieții de cuplu, cu observațiile sociale cu bătaie mai lungă. Pentru Cecilia Ștefănescu, filmul nu este doar o poveste despre o criză personală, ci și o meditație despre condiția femeii contemporane, „despre negocierea continuă a limitelor personale și sociale și despre dificultatea de a împăca roluri care se contrazic sau se remodelează constant.”

Înstrăinarea, spune regizoarea, este o stare subtilă care traversează întreaga poveste:

„Am ales aceste locuri pentru că, în ciuda atmosferei pașnice, ele poartă în sine ideea de străin și de înstrăinare. Exact asta trăiește și Lucia.”

În rolurile principale, îi regăsim pe Marina Palii, Virgil Aioanei, Bianca Cuculici, Rolando Matsangos și Emil Măndănac. Din echipa filmului mai fac parte Luchian Ciobanu (imagine), Roxana Szel (montaj), Alexandra Alma Ungureanu (scenografie și costume), Sebastian Zsemlye (sunet), Tudor Giurgiu și Oana Bujgoi-Giurgiu (producători) și Vlad Rădulescu (co-producător).

Programul complet al proiecțiilor este disponibil pe site-ul Transilvania Film.

Filmul este produs de POINT Film, co-produs de Libra Films și Avanpost Media, cu sprijinul CNC și Creative Europe – MEDIA Programme.

Un loc sigur va intra în cinematografe pe 13 martie.

