Tibi Clenci, unul dintre cei mai cunoscuți directori creativi și fotografi de modă din România, va avea o nouă expoziție la Paris

Tibi Clenci, unul dintre cei mai cunoscuți directori creativi și fotografi de modă din România, va avea a treia sa expoziție la Paris.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 27.02.2026, 14:32,  de  ELLE.ro
Tibi Clenci, unul dintre cei mai cunoscuți directori creativi și fotografi de modă din România, va avea o nouă expoziție la Paris

Tibi Clenci, unul dintre cei mai cunoscuți directori creativi și fotografi de modă din România, cu o carieră de peste 28 de ani, și-a expus lucrările în două expoziții, ambele la Paris, alături de legendarul fotograf Patrick Demarchelier. După mai bine de 14 ani, Tibi Clenci se mândrește cu a treia sa expoziție, tot la Paris, și care poartă numele „Histoires sur Papier.”

Hotelul Regina Louvre, un loc exclusivist, plin de istorie, și care face parte din lanțul hotelier Les Hôtels Baverez, l-a invitat pe Tibi Clenci să expună 28 de imagini în spațiile publice ale hotelului în timpul Săptămânii Modei de la Paris. Expoziția a fost programată pentru luna martie 2026, în timpul Săptămânii Modei de la Paris. Pe 5 martie 2026, are loc vernisajul, iar până pe 20 martie expoziția va putea fi vizită. Două dintre imaginile prezentate vor rămâne expuse în Hotelul Regina Louvre timp de un an.

Acest lanț hotelier este singurul deținut de aceeași familie de origine franceză, fiind o afacere de familie, spre deosebire de majoritatea hotelurilor de lux din Paris care au fost achiziționate de în ultimii ani de companii cu capital străin. Hotelul Regina Louvre, un heritage de peste 125 de ani, a fost condus succesiv de trei bărbați și apoi succesiv de trei femei, toți membrii ai aceleași familii. În prezent, hotelul este condus de Madame Veronique Crefcoeur, descendentă a familiei ce a fondat hotelul, familia Baverez. Situat vis-à-vis de Louvre și de grădinile Tuileries, Hotelul Regina Louvre se află în Place des Pyramides, zona cu cea mai mare densitate de show-uri de moda din timpul Paris Fashion Week. Din acest motiv hotelul este un hub al vedetelor și al profesioniștilor de modă, incluzând redactori ai unor publicații prestigioase.

Colaborarea dintre Tibi Clenci și Les Hôtels Baverez a început in 2018, când Tibi a realizat un coverstory, având-o ca muză pe celebra actriță Aishwarya Rai în Hotelul Raphael. Ulterior, în 2020, Tibi a realizat în Hotelul Raphael un high jewellery editorial folosind piese din colecțiile Bulgari, Piaget, Cartier, Chaumet, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Chanel Haute Joaillerie și Dior Haute Joaillerie în valoare de 30 de milioane de euro, pentru revista Vogue, cu top-modelul Luma Grothe, imaginea de mulți ani al brand-ului LOreal. De atunci conducerea Les Hôtels Baverez i-a propus lui Tibi să realizeze o expoziție în Hotelul Regina Louvre. Acest hotel invită o dată la 7 ani un artist internațional să își expună lucrările pe pereții interiori.

Ministerul Culturii din Franța a desemnat anul 2026 drept Anul Fotografiei, marcând împlinirea a 200 de ani de la inventarea fotografiei. În 1826 Nicéphore Niépce a realizat prima fotografie permanentă.

Tibi Clenci este unul dintre cei mai cunoscuți fotografi de fashion din România. În palmaresul său se află colaborări cu unele dintre publicațiile internaționale glossy de succes, iar printre acestea se numără bineînțeles ELLE România, Vogue Japonia, Vogue Taiwan, Vogue Arabia, ELLE Franța, ELLE Germania, GQ Spania, GQ Brazilia. Nu sunt de ignorat nici colaborările cu cele mai mari case de modă, cum ar fi Chanel, Dior și Louis Vuitton. A fost director de creație pentru Vogue Taiwan, Vogue Arabia și Daily Telegraph – ediția fashion.

Tibi Clenci a fost premiat de trei ori cu titlul „Best Photographer” de către revista ELLE România, motiv pentru. A realizat materiale publicitare pentru clienți precum Chanel, Dior, Louis Vuitton sau Cartier și a fost director creativ pentru proiecte Chanel sau Vogue. În România, Tibi a realizat numeroase coperte pentru cea mai importantă publicație de modă din țară, revista ELLE. Campaniile realizate de Tibi pentru brand-urile românești concurează cu cele ale brandurilor internaționale. A fost mereu un susținător al tinerelor talente printr-un program special, numit Tibi Clenci Camp, ce a avut și are ca scop încurajarea tinerilor să vadă arta ca pe un mod de viață, să înțeleagă cum pot trăi din artă și cum pot atașa branding-ul artei proprii. În 2026 a fost lansat Tibi Clenci Fine Art, pentru că o imagine memorabilă poate fi cel mai inspirațional tablou.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Să fii singură te sperie îngrozitor? Exerciții pe care să le faci ori de câte ori ai nevoie
Lifestyle
Să fii singură te sperie îngrozitor? Exerciții pe care să le faci ori de câte ori ai nevoie
Actori care au jucat în același an în filme palpitante și provocatoare
Lifestyle
Actori care au jucat în același an în filme palpitante și provocatoare
EXCLUSIV: Două zile alături de actorii din Bridgerton
Lifestyle
EXCLUSIV: Două zile alături de actorii din Bridgerton
Nadia Comăneci, dictatură și unul dintre cele mai premiate filme ale anului: „Agentul secret” intră în cinema din 27 februarie
Lifestyle
Nadia Comăneci, dictatură și unul dintre cele mai premiate filme ale anului: „Agentul secret” intră în cinema din 27 februarie
Persoanele LGBTI din Europa sunt ținta unui atac orchestrat, conform raportului anual ILGA Europe
Lifestyle
Persoanele LGBTI din Europa sunt ținta unui atac orchestrat, conform raportului anual ILGA Europe
Filmul "Un loc sigur", în regia Ceciliei Ștefănescu, pornește în caravană națională
Lifestyle
Filmul "Un loc sigur", în regia Ceciliei Ștefănescu, pornește în caravană națională
Libertatea
Dorian Popa, primul mesaj după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare: „Ce se întâmplă”
Dorian Popa, primul mesaj după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare: „Ce se întâmplă”
Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme fără să țină dietă. Ce face artista în fiecare dimineață. „Mi-am făcut așa un mod de viață”
Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme fără să țină dietă. Ce face artista în fiecare dimineață. „Mi-am făcut așa un mod de viață”
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul
Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul
Ștefan Iancu, actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, nominalizat la Premiile Galei UNITER. Ce titlu ar putea primi
Ștefan Iancu, actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, nominalizat la Premiile Galei UNITER. Ce titlu ar putea primi
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
catine.ro
Jessie Buckley a îmbrăcat o rochie transparentă la premiera noului său film. Cum arată întreaga ținută
Jessie Buckley a îmbrăcat o rochie transparentă la premiera noului său film. Cum arată întreaga ținută
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Semne că partenerul tău este egoist. Când iubirea devine despre „eu”, nu despre „noi”
Semne că partenerul tău este egoist. Când iubirea devine despre „eu”, nu despre „noi”
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Mai multe din lifestyle
Și tu și partenerul petreceți foarte mult timp pe telefon, iar asta e dăunător pentru cuplu? Cum să corectați acest comportament
Și tu și partenerul petreceți foarte mult timp pe telefon, iar asta e dăunător pentru cuplu? Cum să corectați acest comportament
Lifestyle

Sunteți în aceeași încăpere, dar total deconectați. Fiecare își butonează propriul telefon, iar absența emoțională deja este o normalitate a cuplului.

+ Mai multe
10 filme subestimate ale unor regizori faimoși, pe care chiar merită să le vizionezi
10 filme subestimate ale unor regizori faimoși, pe care chiar merită să le vizionezi
Lifestyle

Te invităm să le acorzi o șansă acestor filme regizate de nume cunoscute în întreaga lume.

+ Mai multe
THE INSTITUTE lansează Bucharest Design Festival: cel mai mare festival creativ din și pentru București
THE INSTITUTE lansează Bucharest Design Festival: cel mai mare festival creativ din și pentru București
Lifestyle

Fundația THE INSTITUTE lansează Bucharest Design Festival, cel mai mare festival creativ din și pentru București.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC