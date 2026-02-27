Tibi Clenci, unul dintre cei mai cunoscuți directori creativi și fotografi de modă din România, va avea o nouă expoziție la Paris

Tibi Clenci, unul dintre cei mai cunoscuți directori creativi și fotografi de modă din România, cu o carieră de peste 28 de ani, și-a expus lucrările în două expoziții, ambele la Paris, alături de legendarul fotograf Patrick Demarchelier. După mai bine de 14 ani, Tibi Clenci se mândrește cu a treia sa expoziție, tot la Paris, și care poartă numele „Histoires sur Papier.”

Hotelul Regina Louvre, un loc exclusivist, plin de istorie, și care face parte din lanțul hotelier Les Hôtels Baverez, l-a invitat pe Tibi Clenci să expună 28 de imagini în spațiile publice ale hotelului în timpul Săptămânii Modei de la Paris. Expoziția a fost programată pentru luna martie 2026, în timpul Săptămânii Modei de la Paris. Pe 5 martie 2026, are loc vernisajul, iar până pe 20 martie expoziția va putea fi vizită. Două dintre imaginile prezentate vor rămâne expuse în Hotelul Regina Louvre timp de un an.

Acest lanț hotelier este singurul deținut de aceeași familie de origine franceză, fiind o afacere de familie, spre deosebire de majoritatea hotelurilor de lux din Paris care au fost achiziționate de în ultimii ani de companii cu capital străin. Hotelul Regina Louvre, un heritage de peste 125 de ani, a fost condus succesiv de trei bărbați și apoi succesiv de trei femei, toți membrii ai aceleași familii. În prezent, hotelul este condus de Madame Veronique Crefcoeur, descendentă a familiei ce a fondat hotelul, familia Baverez. Situat vis-à-vis de Louvre și de grădinile Tuileries, Hotelul Regina Louvre se află în Place des Pyramides, zona cu cea mai mare densitate de show-uri de moda din timpul Paris Fashion Week. Din acest motiv hotelul este un hub al vedetelor și al profesioniștilor de modă, incluzând redactori ai unor publicații prestigioase.

Colaborarea dintre Tibi Clenci și Les Hôtels Baverez a început in 2018, când Tibi a realizat un coverstory, având-o ca muză pe celebra actriță Aishwarya Rai în Hotelul Raphael. Ulterior, în 2020, Tibi a realizat în Hotelul Raphael un high jewellery editorial folosind piese din colecțiile Bulgari, Piaget, Cartier, Chaumet, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Chanel Haute Joaillerie și Dior Haute Joaillerie în valoare de 30 de milioane de euro, pentru revista Vogue, cu top-modelul Luma Grothe, imaginea de mulți ani al brand-ului LOreal. De atunci conducerea Les Hôtels Baverez i-a propus lui Tibi să realizeze o expoziție în Hotelul Regina Louvre. Acest hotel invită o dată la 7 ani un artist internațional să își expună lucrările pe pereții interiori.

Ministerul Culturii din Franța a desemnat anul 2026 drept Anul Fotografiei, marcând împlinirea a 200 de ani de la inventarea fotografiei. În 1826 Nicéphore Niépce a realizat prima fotografie permanentă.

Tibi Clenci este unul dintre cei mai cunoscuți fotografi de fashion din România. În palmaresul său se află colaborări cu unele dintre publicațiile internaționale glossy de succes, iar printre acestea se numără bineînțeles ELLE România, Vogue Japonia, Vogue Taiwan, Vogue Arabia, ELLE Franța, ELLE Germania, GQ Spania, GQ Brazilia. Nu sunt de ignorat nici colaborările cu cele mai mari case de modă, cum ar fi Chanel, Dior și Louis Vuitton. A fost director de creație pentru Vogue Taiwan, Vogue Arabia și Daily Telegraph – ediția fashion.

Tibi Clenci a fost premiat de trei ori cu titlul „Best Photographer” de către revista ELLE România, motiv pentru. A realizat materiale publicitare pentru clienți precum Chanel, Dior, Louis Vuitton sau Cartier și a fost director creativ pentru proiecte Chanel sau Vogue. În România, Tibi a realizat numeroase coperte pentru cea mai importantă publicație de modă din țară, revista ELLE. Campaniile realizate de Tibi pentru brand-urile românești concurează cu cele ale brandurilor internaționale. A fost mereu un susținător al tinerelor talente printr-un program special, numit Tibi Clenci Camp, ce a avut și are ca scop încurajarea tinerilor să vadă arta ca pe un mod de viață, să înțeleagă cum pot trăi din artă și cum pot atașa branding-ul artei proprii. În 2026 a fost lansat Tibi Clenci Fine Art, pentru că o imagine memorabilă poate fi cel mai inspirațional tablou.

