Marius și Simona Urzică, momente dificile la Power Couple România 2026. Care au fost cele mai grele pentru ei: „Am realizat ce soție puternică am lângă mine”

Simona și Marius Urzică sărbătoresc 15 ani de căsnicie și continuă să fie unul dintre cele mai respectate cupluri din România. Recent, cei doi au acceptat provocarea show-ului Power Couple România, sezonul 3, iar acum au vorbit despre experiența lor și despre momentele care i-au testat cel mai mult.

Marius și Simona Urzică, despre experiența Power Couple

„Nota 10 a fost la capitolul încredere și susținere reciprocă pe tot parcursul emisiunii. Au fost probe unde timpul se scurgea cu rapiditate, dar noi am rămas conectați. Cel mai greu ne-a fost când presiunea era mare și simțeam că orice greșeală poate cântări decisiv. Nu a existat niciun moment în emisiune de mare tensiune în care să ne certăm. Ne place să credem că am ajuns la maturitatea relației și simțim atunci când unul dintre noi este mai tensionat și nu punem paie pe foc în acel moment”, a mărturisit Marius Urzică pentru revista VIVA!

Simona și Marius Urzică au dezvăluit și care a fost proba care i-a provocat cel mai mult, mai mult decât se așteptau.

„Cel mai greu moment din emisiune a fost atunci când a trebuit să ne imaginăm cum ar fi dacă unul dintre noi nu ar mai exista, la proba cu dezgropatul. Totodată, am realizat cât de important este să vorbim și despre acest aspect și cât de mult contează să trăiești fiecare zi la intensitate maximă. Am descoperit un bărbat mult mai sensibil și îmi place foarte mult și această latură a lui Marius”, a spus Simona. La rândul său, Marius a adăugat: „Am realizat ce soție puternică am lângă mine și că, împreună, dacă ne propunem, putem muta munții din loc. Atât timp cât există respect, încredere și iubire, poți trece peste orice obstacol.”

Marius Urzică a atras critici

Finala a fost încărcată de emoții puternice, Simona Urzică traversând momente dificile. Ea l-a rugat pe Marius să încheie proba, iar acesta nu părut că vrea să cedeze. Reacțiile fanilor au fost împărțite pe rețelele sociale:

„Poți să fii campionul campionilor, dacă soția ta plânge lângă tine și tu îi spui să continue, ești praf…”, a comentat un spectator. Alții au susținut cuplul: „Recunosc că mi-aș fi dorit să câștige Marius și Simona. Pentru mine, ei sunt adevăratul ‘Power Couple’, pentru că m-au cucerit de la prima apariție și mi-au rămas la suflet…”, a scris un fan. „Marius, lasă orgoliul și învață să pierzi când vezi că femeia iubită nu mai poate! Simona a fost o luptătoare și a arătat mereu că poate, dar când este peste puterile ei înțelege”, a adăugat altcineva.

Simona Urzică a simțit nevoia să clarifice situația și să-și apere soțul de critici:

„Dragi oameni, Am văzut multe comentarii în care se aruncă cuvinte grele către soțul meu, Marius Urzică, și simt nevoia să vă scriu câteva rânduri… Adevărul este simplu: Marius mă iubește și mă respectă, iar asta nu se pune la îndoială… El însă spunea ‘încă puțin’, nu din răutate, nu din orgoliu și nici pentru că nu îi pasă de mine, ci pentru că asta este mentalitatea unui campion, să lupți până la capăt, chiar și atunci când pare imposibil. Uneori, în sport și în momente de presiune, deciziile vin din dorința de a nu renunța, nu din lipsă de iubire. Noi știm ce este între noi, iar asta contează cel mai mult. Vă rog doar să încercați să înțelegeți înainte să judecați…”.

