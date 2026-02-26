Marius Urzică, aspru criticat după finala Power Couple. Cum l-a apărat soția lui, Simona: „Mă iubește și mă respectă”

Sezonul 3 al emisiunii Power Couple România 2026 și-a încheiat traseul cu o finală plină de efort fizic, răbdare și emoții puternice. Deși Simona și Marius Urzică și-au demonstrat curajul și ambiția până la capăt, trofeul a revenit cuplului Oase și Maria Pitică, iar cei doi au încheiat pe poziția a doua.

Power Couple a ajuns la final

Probele au pus la încercare limitele participanților, simulând diferite condiții meteo și schimbări de anotimp.

„Efectiv nu mai puteai să îți controlezi corpul”, a mărturisit Simona Urzică, vorbind despre dificultățile întâlnite între tunurile de căldură din „vară” și frigul și ploile din „iarna” competiției.

Și Marius Urzică a descris efortul uriaș: „toate aceste anotimpuri au fost un calvar”. Pozițiile incomode și greutățile suplimentare au provocat dureri și momente dificile, dar cuplul nu a cedat, sprijinindu-se reciproc pe parcursul fiecărei probe. „Mai poți, mama? Zi-mi dacă nu mai poți”, l-a întrebat el pe Simona, care, tremurând, a răspuns: „Nu prea”. În ciuda oboselii, cei doi au continuat să se încurajeze: „Haide, mami, mai ține”, i-a spus Marius într-un moment decisiv.

În paralel, Oase și Maria Pitică au captat atenția prin concentrare și perseverență. Partenerul Mariei a recunoscut: „La un moment dat nu mai era cu noi acolo”. Cei doi au rezistat cel mai mult și au câștigat marele premiu. Prezentatorul Dani Oțil a explicat că succesul nu depinde doar de forță: „Nu câștigă cel mai puternic, ci cel care rezistă”. Pentru a face probele și mai provocatoare, organizatorii au adăugat lingouri de aur în gențile finaliștilor, simbolizând testul relațiilor lor de-a lungul competiției.

Marius Urzică a atras critici

Finala a fost încărcată de emoții puternice, Simona Urzică traversând momente dificile. Ea l-a rugat pe Marius să încheie proba, iar acesta s-a lăsat impresionat de lacrimile ei și a cedat. Reacțiile fanilor au fost împărțite pe rețelele sociale:

„Poți să fii campionul campionilor, dacă soția ta plânge lângă tine și tu îi spui să continue, ești praf…”, a comentat un spectator. Alții au susținut cuplul: „Recunosc că mi-aș fi dorit să câștige Marius și Simona. Pentru mine, ei sunt adevăratul ‘Power Couple’, pentru că m-au cucerit de la prima apariție și mi-au rămas la suflet…”, a scris un fan. „Marius, lasă orgoliul și învață să pierzi când vezi că femeia iubită nu mai poate! Simona a fost o luptătoare și a arătat mereu că poate, dar când este peste puterile ei înțelege”, a adăugat altcineva.

Simona Urzică a simțit nevoia să clarifice situația și să-și apere soțul:

„Dragi oameni, Am văzut multe comentarii în care se aruncă cuvinte grele către soțul meu, Marius Urzică, și simt nevoia să vă scriu câteva rânduri… Adevărul este simplu: Marius mă iubește și mă respectă, iar asta nu se pune la îndoială… El însă spunea ‘încă puțin’, nu din răutate, nu din orgoliu și nici pentru că nu îi pasă de mine, ci pentru că asta este mentalitatea unui campion – să lupți până la capăt, chiar și atunci când pare imposibil. Uneori, în sport și în momente de presiune, deciziile vin din dorința de a nu renunța, nu din lipsă de iubire. Noi știm ce este între noi, iar asta contează cel mai mult. Vă rog doar să încercați să înțelegeți înainte să judecați…”.

Foto: Arhiva ELLE

