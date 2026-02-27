Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, pentru că a condus sub influența substanțelor interzise

Dorian Popa a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare după ce a condus sub influența substanțelor interzise. În plus, timp de 60 de zile, el va presta muncă în folosul comunității, decizia fiind definitivă.

Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare

Dorian Popa a fost găsit vinovat de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise, după ce, în 2023, a fost oprit de polițiști și testat pozitiv cu aparatul drug-test. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, Dorian Popa va fi supus unei perioade de supraveghere de 2 ani, în care va trebui să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii de la Curtea de Apel București au indicat două locații posibile pentru această activitate: Primăria Domnești sau școala gimnazială din aceeași localitate.

„În baza art. 336 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal şi cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Popa Dorian-Laurenţiu la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”, potrivit deciziei.

Dorian Popa, primele declarații despre condamnare

Dorian Popa a primit, inițial, o pedeapsă de opt luni de închisoare cu amânare, decizie pe care a luat-o instanța și în faza de rejudecare a dosarului. Parchetul a cerut însă o pedeapsă mai dură.

Dorian Popa a făcut primele declarații după ce a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.

„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansă la îndreptare. Toți cei ce aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a spus Dorian Popa pentru Spynews.ro.

Dorian Popa a recunoscut că este vinovat

Într-un clip intitulat „Cea mai mare greșeală din viața mea”, Dorian Popa a vorbit despre proces.

„Nu mă scuz. Îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Nu sunt aici să mă ascund. Recunosc. Am consumat cannbis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat. Lucru pe care, despre cum v-am spus, îl regret. Îl regret mai ales că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și la câteva zile după ce ai consumat. Procesul meu idiot de gândire, în momentul ăla, a fost că aveam o plecare din țară pentru filmări programată demult, unde nu voiam să conduc, și știți foarte bine că îl am șofer pe Edi. Edi, care a condus la toate concertele prin țară în perioada în care am avut genunchiul rupt. Și așa am făcut greșeala asta tâmpită”, a spus Dorian Popa.

Artistul a vorbit și despre situația procesului său, subliniind faptul că el a pledat vinovat.

„Am lăsat justiția, legea să își facă treabă în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…) Ideea este că am avut un proces inițial. În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă. În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces, s-a repetat procesul, am rejudecat după legea nouă (…) Soluția a fost aceeași amânare a pedepsei, iar la acest al treilea proces, s-a făcut încă o dată recurs, recurs care va avea loc pe 19 ianuarie (…) Voi primi o pedeapsă finală”, a mai spus vloggerul în mediul virtual.

Foto: Instagram

