Nadia Comăneci, dictatură și unul dintre cele mai premiate filme ale anului: „Agentul secret” intră în cinema din 27 februarie

Într-un apartament din Brazilia anului 1977, pe un perete se vede un poster cu Nadia Comăneci. În afara camerei, o dictatură militară transformă frica în regulă. „Agentul secret”, unul dintre cele mai premiate filme internaționale ale anului, este acum în cinematografele din România, distribuit de Independența Film.

Cu 3 premii la Festivalul de Film de la Cannes – inclusiv pentru Cel mai bun actor (Wagner Moura) și Cea mai bună regie (Kleber Mendonça Filho) – 2 Globuri de Aur și 4 nominalizări la Premiile Oscar 2026, filmul regizat de Kleber Mendonça Filho s-a impus drept unul dintre cele mai discutate thrillere politice recente.

Cu titlul original O Agente Secreto, filmul ne poartă în Brazilia anului 1977. Marcelo (Wagner Moura), profesor universitar și expert în tehnologie, trăiește ca un fugar. Ajunge la Recife în plină săptămână de Carnaval, încercând să-și revadă fiul și să găsească o formă de liniște. În schimb, descoperă un oraș tensionat, în care supravegherea, violența și suspiciunea fac parte din cotidian. Între dorința de a-și proteja familia și realitatea dură a unui regim represiv, Marcelo ajunge prins într-un joc periculos. Mai mult decât o poveste a dictaturii din Brazilia anilor ’70, filmul examinează tensiunile invizibile care apar într-o societate aflată sub presiune.

Wagner Moura, cunoscut publicului internațional din filmul „Tropa de Elite” al lui José Padilha sau din serialul „Narcos”, oferă aici una dintre cele mai nuanțate interpretări ale carierei sale, într-un rol conceput special pentru el de Kleber Mendonça Filho. Recompensată la Cannes și la Globurile de Aur, performanța sa a fost descrisă de The Hollywood Reporter drept „o revenire remarcabilă în cinema-ul brazilian”, publicația subliniind transformarea sa într-un veritabil star de cinema.

Regizorul Kleber Mendonça Filho este cunoscut pentru filmele „Aquarius” și „Bacurau”, selecționate și premiate la Cannes, și pentru documentarul „Retratos Fantasmas.” Cu „Agentul secret”, el revine la ficțiune și construiește un thriller amplu, care îmbină drama personală cu analiza mecanismelor puterii și ale memoriei colective.

Posterul cu Nadia Comăneci, vizibil într-unul dintre cadre, este parte din reconstrucția atentă a atmosferei anului 1977, moment în care performanțele gimnastei române deveniseră un simbol global. Apariția ei discretă marchează vizual perioada și leagă istoria Braziliei de memoria unei generații din întreaga lume.

