Și tu și partenerul petreceți foarte mult timp pe telefon, iar asta e dăunător pentru cuplu? Cum să corectați acest comportament

Sentimentul de singurătate în doi este destul de pregnant? Da, colaborați bine, fiecare se ocupă de propriile sale responsabilități, de partea lui de bifat în cuplu, iar asta se petrece mecanic, pentru că așa trebuie, așa este corect. Dar și doi colegi de apartament pot găsi o organizare eficientă, fără să existe niciun pic de intimitate de niciun fel. Iar asta a ajuns să se petreacă și în relația voastră, mecanic, crezând că dacă anumite aspecte de bază sunt îndeplinite atunci totul este ok. Dar nu este. Iar telefonul este un alt refugiu și o altă barieră ce blochează conectarea emoțională.

E nevoie de mult mai mult

Și, nu este exclus, ca doar unul să simtă asta. Ce se întâmplă cu celălalt partener? Poate așa a văzut în familia sa de origine, că trebuie să mergi la serviciu, să contribui financiar, să te ocupi de copii într-o anumită măsură, de ce trebuie reparat prin casă sau rezolvat la nivel de gospodărie, să nu înșeli, să nu faci abuz de substanțe. Sună curat, sigur, predictibil. Dar și arid. Un șir de sarcini îndeplinite poate care la nivel de viață de familie arată bine din exterior, dar la nivel de relație de cuplu se simte infim pentru partea care are nevoie de multe altele în plus. Ce anume? Complicitate intelectuală, discuții profunde, relaxare, plăcere, distracție în doi. Iar dacă la finalul zilei vă prăbușiți pe canapea, fiecare cu telefonul în mână, cum să mai existe spațiul pentru ele?

Funcția telefonului

De ce ajungeți să aveți telefonul lipit de mână? Este perceput ca relaxarea bine meritată după o zi aglomerată? Este o fugă de discuții sensibile, cele care adresează real problemele cu care vă confruntați? Este o metodă de a băga sub preș frustrarea de a nu primi așa cum aveți nevoie? Este strategia prin care comunicați cu prietenii pe care abia mai aveți timp să îi vedeți o dată pe lună sau chiar și mai rar?

Timp alocat specific

Dacă telefonul este maniera în care faceți trecerea de la serviciu la viața de acasă, cum ar fi ca această trecere să dureze doar 1 oră sau 30 de minute, nu până la ora la care trebuie să mergeți la culcare? La fel un timp clar alocat pentru socializarea online care să nu excludă socializarea cu partenerul de viață. Căutați informații interesante legate un aspect care vă preocupă, care trebuie rezolvat? Nu faceți asta când vă uitați împreună la un film sau luați cina.

Regulile ferme

Nu sunt flexibile, nu se țin o perioadă și apoi reveniți la obiceiurile vechi. În ce constă aceste reguli? La masă nu aveți telefoanele lângă voi, nici când beți cafeaua dimineață, nici când vă uitați la televizor sau orice altă activitate faceți împreună acasă dar și în afara casei. Nu ar fi ciudat să vă plimbați, iar fiecare să fie cu ochii în propriul dispozitiv? Se țin pe un dulap, într-un sertar, la distanță, în buzunar sau poșetă. Există zone în casă unde să instaurați regula fără telefon, de exemplu dormitorul?

Selectați notificările și intenția

Notificările funcționează ca un cârlig care vă aduce imediat lângă telefon. La care puteți renunța sau pe care le puteți doza diferit? Analizați-vă de fiecare dată intenția pentru care luați telefonul în mână. Din obișnuință sau pentru a suna pe cineva? Pentru a verifica e-mailurile deoarece ați plecat mai devreme de la serviciu?

