EXCLUSIV: Două zile alături de actorii din Bridgerton

Sezonul 4 din Bridgerton ne poartă într-o nouă poveste de dragoste, pusă la încercare de diferențe sociale și intrigi. Actorii Luke Thompson (Benedict), Ruth Gemmell (Violet), Hannah Dodd (Francesca) și Yerin Ha (Sophie) au oferit o privire detaliată asupra dinamicii ultimelor episoade.

  de  Anca Stratulat
Sunt fan Bridgerton încă de la primul sezon și pot spune sincer că am trăit fiecare emoție a personajelor ca și cum aș fi fost acolo, printre ei: intrigă, iubire, glamour și dramatism Regency. Așa că zilele de 19 și 20 februarie au fost pentru mine absolut speciale: două zile în care universul Bridgerton a prins cu adevărat viață în București.

Pe 19 februarie, Palatul Parlamentului a devenit scena unui eveniment de vis, organizat de Netflix: balul Bridgerton. Acolo s-au adunat vedete, influenceri, dar și fani care și-au câștigat locul la eveniment prin concursuri speciale în mediul online. Atmosfera a fost exact așa cum am sperat, toată lumea și-a interpretat propria versiune a stilului Regency. Unele ținute păreau desprinse direct din serial, altele erau creații originale, pline de imaginație.

După o seară în care am intrat în universul Bridgerton și nu am putut să nu profit de toate cornerele dedicate fotografiilor, am avut ocazia de a participa ziua următoare la un interviu cu patru dintre actorii sezonului 4: Luke Thompson (Benedict), Ruth Gemmell (Violet), Hannah Dodd (Francesca) și Yerin Ha (Sophie), care au fost prezenți și la bal, de această dată într-un cadru mai restrâns, dar la fel de primitor.

Ce aduce nou sezonul 4 Bridgerton

Produs de Shondaland și Jess Brownell, sezonul 4 ne readuce în lumea fascinantă a familiei Bridgerton, cu povești de dragoste și intrigi. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), al doilea fiu, refuză să se așeze la casa lui, în ciuda rugăminților mamei sale, Lady Violet (Ruth Gammell). Dar la balul mascat organizat de Violet, Benedict este vrăjit de o domniță misterioasă în argintiu. Ajutat oarecum de sora sa Eloise (Claudia Jessie), încearcă să afle cine este această tânără care i-a furat inima.

Surpriza este că domnița nu face parte din înalta societate, ci este Sophie Baek (Yerin Ha), o servitoare inteligentă și descurcăreață, care lucrează pentru formidabila Araminta Gun (Katie Leung). Întâlnirile lor sunt pline de tensiune și farmec, pentru că Benedict nu știe că femeia misterioasă și Sophie sunt aceeași persoană. În același timp, frații săi, Francesca (Hannah Dodd) și Colin (Luke Newton), alături de partenerii lor, John (Victor Alli) și respectiv Penelope, (Nicola Coughlan), trec prin provocări proprii, legate de căsnicie și viața de cuplu.

Sezonul 4 ne arată că iubirea nu este întotdeauna simplă, ci complicată, plină de mister și de alegeri dificile, mai ales când diferențele de clasă intervin. Cu toate acestea, prima parte se termină cum ne așteptam mai puțin, Bennedict năruind romantismul cu care ne-a obișnuit.

Mai multe detalii despre personaje și finalul „apoteotic” din prima parte au dezvăluit chiar actorii serialului fenomen.

ELLE: În acest sezon vorbim despre dragoste, dar mai ales despre iubirea care revine în moduri neașteptate, în special pentru Violet Bridgerton. Pentru mine, ea este revelația sezonului: nu o vedem doar ca mamă, ci ca femeie care începe să-și pună în prim-plan nevoile emoționale. Cât de importantă este această schimbare și cum a fost pentru tine să aduci pe ecran această latură a sa?

Ruth Gemmell: A fost o bucurie să explorez această dimensiune a lui Violet, pentru că reflectă experiențele multor oameni din diverse zone care urmăresc serialul. Cred că este important ca publicul să se regăsească în ideea că, indiferent de vârstă, toți iubim, pierdem, trăim durerea, avem temeri. Emoțiile sunt universale și apar la orice vârstă, iar asta merită arătat. Pentru Violet, cred că traversează o perioadă în care se bucură de viață din plin, singurul inconvenient sunt, uneori, copiii care îi mai încurcă planurile.

ELLE: În acest sezon, Violet pare mai jucăușă, se gândește mai mult la ea, vrea să fie mai atrăgătoare. Mi-a plăcut mult această evoluție. Dacă vorbim despre relația centrală a sezonului, Benedict și Sophie trăiesc o poveste diferită de tiparul clasic: există diferențe de clasă între ei, dar nu pot sta departe unul de celălalt. Până aici e tiparul clasic al poveștii de dragoste, dar la finalul primei părți apare o întrebare uriașă și foarte interesantă…

Luke Thompson: Ești prima persoană care o numește „interesantă”, apreciez asta.

ELLE: Aș fi numit-o diferit, dar nu pot. Ce ați face voi diferit față de personajele voastre într-o astfel de situație, de relație? Pentru că este una interzisă.

Luke Thompson: Cred că este foarte dificil, pentru că Benedict pur și simplu are o latură de care nu este conștient. Singurul lucru pe care îl poți face este să scoți la iveală lucrurile pe care nu le vezi. Și, de fapt, cred că asta este iubirea în esență: cineva care te acceptă așa cum ești, dar care, în același timp, te scoate din zona ta de confort. Când ne simțim nesiguri în viață, tindem să ne retragem în propria noastră carapace. Este nevoie de o altă persoană care să te scoată din ceea ce știi și din ceea ce crezi că știi, și să-ți arate lucruri pe care nu le vezi, chiar și pe cele incomode. Cred că Sophie, pe parcursul sezonului, îi arată lui Benedict atât lucrurile extraordinare despre el pe care nu le conștientizează, cât și aspectele mai puțin plăcute pe care nu le vede. Așadar, paradoxul este tocmai că nu poți acționa diferit ca persoană, pentru că totul ține de lucrurile de care nu ești conștient. Înțelegi ce vreau să spun? De fapt, cred că toți ne confruntăm cu aceeași problemă, pentru că nu suntem pe deplin conștienți de cine suntem.

(Spre deosebire de modelul romantic promovat de ceilalți frați Bridgerton, Bennedict nu o cere direct în căsătorie pe Sophie, ci o întreabă dacă vrea să îi fie amantă.)

Yerin Ha: Chiar dacă Benedict ar fi cerut-o în căsătorie, cred că ar fi spus „Nu”, pentru că, așa cum ai spus, este vorba despre procesul de dezvoltare personală prin care încă trebuie să treacă. Și nu vrea ca un copil să fie considerat nelegitim, așa cum a fost ea. Deci totul ține foarte mult de munca ei. Dacă ar fi fost vorba despre mine, Yerin… Block!

Luke Thompson: Împinge-l pe scări! (râde)

ELLE: Yerin, acesta este primul tău sezon Bridgerton, iar fanii te adoră. Am văzut că ai o conexiune puternică cu publicul pe TikTok, unde ai videoclipuri cu milioane de aprecieri. M-a bucurat să văd că ai postat imagini din culise, cu costumele de pe platou în momentele din pauză. De ce crezi că publicul tânăr este atât de atras de această poveste de dragoste clasică, în contextul tendințelor de pe TikTok și Instagram? Pentru că trend-urile de pe TikTok sau Instagram și de povestea de dragoste clasică din cărți poate nu se potrivesc mereu.

Yerin Ha: Cred că TikTok a evoluat odată cu tehnologia, iar oamenii distribuie acum videoclipuri realizate de fani, care, într-un fel, reprezintă un alt tip de expresie artistică pentru unii. Cred că oamenii se regăsesc în lucrurile care îi atrag și descoperă interese comune. Iar, dacă reducem totul la esență, acest interes comun este iubirea și faptul că aceste două personaje sunt profund atrase unul de celălalt. Este o dorință umană universală, ceva ce cu toții ne dorim, chiar dacă nu o arătăm mereu. Și nu este vorba doar despre publicul de pe TikTok, există și alte categorii de spectatori care iubesc la fel de mult povestea lui Violet. Practic, interesul este peste tot. TikTok este doar mai vizibil datorită rețelelor sociale.

ELLE: Hannah, Francesca trece în acest sezon printr-o luptă profund personală și emoțională, cu care multe cupluri se confruntă, dar despre care nu vorbesc. Cum te-ai pregătit să interpretezi un subiect delicat, dar în stilul Bridgerton, amuzant și drăguț?

Hannah Dodd: Cuvântul în sine, „pinnacle” (punct culminant atins într-un anumit moment n.red.) cred că a făcut cea mai mare parte din treabă, așa că nu a trebuit să fac foarte multe. Am fost pur și simplu foarte bucuroși, pentru că, de obicei, când urmărești serialul, te aștepți la romantism și pasiune, iar aici vedem și o altă latură a iubirii, poate una mai realistă pentru mulți oameni. Așa cum spuneam, iubirea presupune efort și prezență zilnică unul pentru celălalt. Este vorba despre a cunoaște o altă persoană și a trăi împreună. Personajele s-au cunoscut abia anul trecut, deci au încă multe de descoperit și mult de construit. Mă bucur că vedem doi oameni, mai ales introvertiți, care au curajul să comunice. Comunicarea este extrem de importantă într-o relație, mai ales în intimitate. În acea perioadă, multe femei nu erau educate în privința acestor lucruri. De aceea este frumos să o vedem discutând cu prietenele ei pentru a afla informațiile de care are nevoie, dar și având curajul să vorbească despre asta cu John. Nu ar trebui să fie o problemă, ci ceva ce poate fi înțeles și descoperit împreună.

Universul romantic continuă, iar povestea nu se oprește aici. Partea a doua a sezonului 4 din Bridgerton este disponibilă pe Netflix începând cu 26 februarie, aducând noi răsturnări de situație și emoții intense.

foto: Netflix

