Răspunsul perfect dat de Nicola Coughlan după ce a fost numită „curajoasă” pentru apariția ei nud în Bridgerton

Fanii au lăudat-o pe Nicola Coughlan ca fiind o „regină” cu un „comportament iconic”, după ce aceasta a ripostat la o întrebare „pe dos” despre nuditatea ei în Bridgerton, în timpul unui eveniment de promovare a serialului Netflix.

Actrița, în vârstă de 37 de ani, o interpretează pe Penelope Featherington în serialul de succes, care revine pentru partea a doua a seriei a treia – cu promisiunea unor scene mai picante, inclusiv o scenă de sex nud în care Nicola și Luke Newton, care îl interpretează pe Colin Bridgerton, joacă împreună.

În timpul unei proiecții speciale de întrebări și răspunsuri din Dublin despre noile episoade, o jurnalistă a comentat că Nicola a fost „foarte curajoasă” să joace rolul lui Penelope Featherington în acea ipostază – ceea ce unii fani au catalogat drept un „comentariu răutăcios”.

Într-un videoclip surprins de Goss.ie, Nicola a răspuns apoi fără ezitare.

Fanii vedetei au reacționat rapid la momentul care a început să circule pe rețelele de socializare, deoarece au spus: „Trebuie să fi fost unul dintre acele comentarii jignitoare, pe dos. Nicola e deșteaptă!”. „Bun răspuns, păcat că nu vedem reacția lui Luke lol”,”Genial! Următoarea întrebare!”,”Comportament iconic”, „Ea este regina mea”, „Sunt obsedat de această femeie. Ea este doar fericire și iubire, iar eu o iubesc.”,

În prima parte a sezonului, flirtul dintre cei doi s-a transformat în cele din urmă în romantism și s-a încheiat cu un moment picant, iar a doua parte a sezonului va fi difuzată pe 13 iunie.

Nicola a atras atenția joia trecută, la proiecția specială din Dublin, când s-a alăturat colegului său Luke la Light House Cinema. Nicola a arătat fabulos pentru această proiecție specială, îmbrăcată pe covorul roșu cu o rochie neagră din satin negru de la Erdem, lungă până la podea.

Într-un interviu exclusiv ELLE, Nicola a vorbit deschis despre cum s-a pregătit pentru scenele de nuditate, pe care le-a jucat alături de colegul ei de breaslă, Luke.

„Citind cărțile în urmă cu patru ani chiar mă întrebam dacă va trebui să le joc la un moment dat, dar atunci nu părea real și mă gândeam că poate nici nu o să ajungem acolo vreodată. I-am cerut avocatului meu să scrie în contract că vreau ca momentele mele să aibă variantă PG (parental guidance, n.red.). Am avut un coordonator de intimitate, a lucrat cu noi la toate sezoanele și tot timpul ne îndeamnă să vedem scenele ca pe niște cascadorii. Ne-au lăsat pe mine și pe Luke să avem ceva de spus, întotdeauna poți să spui ce și cât vrei să arăți, dar de data aceasta noi am fost chiar forța din spatele acelor scene și cred că ne-am simțit confortabil să le facem în termenii noștri. Așa că au devenit unele dintre scenele mele preferate de filmat. Faptul că suntem prieteni a făcut lucrurile mai intimidante la început, dar au devenit mult mai OK către final. Cred că, dacă nu l-aș fi știut și nu am fi avut o relație apropiată, dacă nu aș fi confortabilă cu persoana cu care filmez, ar fi de-a dreptul iadul. Dar a fost grozav până la urmă.”, a declarat Nicola Coughlan pentru ELLE.