Zodiile care își cer iertare mult prea des, chiar și când nu este nevoie

Dacă ai prin preajmă vreo persoană născută sub acest semn zodiacale, atunci știi deja că își cere des scuze.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Zodiile care își cer iertare mult prea des, chiar și când nu este nevoie

Există câteva zodii care, din dorința de a menține o stare de pace, își cer iertare mult prea des, până și pentru situațiile de care nu sunt afectate în mod direct. Pentru ele este mult mai important să aducă pacea și liniștea în mijlocul unui moment tensionat și pot lua vina asupra lor, deși nu ar trebui să facă asta. Își doresc să fie politicoase, indiferent de context, și trateze pe toți cu respect.

Rac

Pentru Raci contează enorm să trateze pe toată lumea cu respectul cuvenit. Consideră că fiecare om poate greși la un moment dat în viață și că merită să fie iertat. Acești nativi își cer scuze în fața prietenilor pentru anumite întâmplări și minciuni spuse în trecut. Nu vor să trăiască cu această povară, așa că preferă să își facă publice frământările, chiar dacă o fac la o distanță foarte mare.

Balanță

Balanțele sunt cele care aduc echilibrul de care este nevoie în orice conflict. Nu le plac deloc certurile și evită pe cât posibil tensiunile. Cu toate că au momente în care se enervează, preferă să nu își exprime în public furia și emoțiile negative. Ele ajung să își ceară iertare în numele altora dacă acele persoane au un comportament nepotrivit sau sunt vinovate de un lucru grav. Vor să găsească soluții pentru a gestiona conflicte și pentru a rămâne în relații apropiate cu toate părțile implicate.

Pești

Peștii ajung să se simtă vinovați foarte ușor și iau asupra lor întreaga responsabilitate, chiar și atunci când nu este cazul. Pentru ei este foarte important să aibă o relație bazată pe respect cu toți oamenii din viața lor și să își recunoască greșelile când trebuie. Chiar dacă este un principiu sănătos, trebuie să învețe să nu preia vinovăția altora și să dea voie celor implicați să își asume faptele comise.

Citește și:
Topul zodiilor care se țin de cuvânt și pe care te poți baza

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Cele 4 zodii care au cele mai mari șanse să-și întâlnească dragostea adevărată în 2026
Astrologie
Cele 4 zodii care au cele mai mari șanse să-și întâlnească dragostea adevărată în 2026
Zodii care sunt dezamăgite de viața lor, chiar dacă au parte de succes
Astrologie
Zodii care sunt dezamăgite de viața lor, chiar dacă au parte de succes
Semnele zodiacale care pot fi influențate ușor de alții
Astrologie
Semnele zodiacale care pot fi influențate ușor de alții
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 23 februarie - 1 martie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 23 februarie - 1 martie 2026
Zodiile care în 2026 vor face schimbări majore în stilul lor de viață
Astrologie
Zodiile care în 2026 vor face schimbări majore în stilul lor de viață
Cele 3 zodii care se confruntă des cu greutăți financiare
Astrologie
Cele 3 zodii care se confruntă des cu greutăți financiare
Libertatea
Dani Oțil, „urmărit” și acum de gluma lui Bobonete despre prețurile din restaurantul său! Cum îl afectează și azi poanta făcută în urmă cu 8 ani: „Lumea chiar a crezut”
Dani Oțil, „urmărit” și acum de gluma lui Bobonete despre prețurile din restaurantul său! Cum îl afectează și azi poanta făcută în urmă cu 8 ani: „Lumea chiar a crezut”
Unde a apărut Cătălin Măruță la două săptămâni după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „M-am trezit la 5 dimineața”
Unde a apărut Cătălin Măruță la două săptămâni după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „M-am trezit la 5 dimineața”
Ei sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cu ajutorul Andreei Marin. Cu ce se ocupă: „Suntem din Sibiu”
Ei sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cu ajutorul Andreei Marin. Cu ce se ocupă: „Suntem din Sibiu”
Povestea unei mame ucrainene în vârstă de 35 de ani, care s-a stabilit din 2022 în România cu cei doi copii: „Vreau să le dau o viață normală, fără frică de bombe și alarme”
Povestea unei mame ucrainene în vârstă de 35 de ani, care s-a stabilit din 2022 în România cu cei doi copii: „Vreau să le dau o viață normală, fără frică de bombe și alarme”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Sunteți niște scorpii”. Adelina Pestrițu, replică acidă în mediul online! Ce a deranjat-o atât de mult pe vedetă încât nu s-a mai putut abține!
„Sunteți niște scorpii”. Adelina Pestrițu, replică acidă în mediul online! Ce a deranjat-o atât de mult pe vedetă încât nu s-a mai putut abține!
Fiica Ronei Hartner, Rita Sumayla, a împlinit 18 ani și și-a serbat majoratul într-un mod special. Ce omagiu emoționant i-a adus tânăra regretatei sale mame
Fiica Ronei Hartner, Rita Sumayla, a împlinit 18 ani și și-a serbat majoratul într-un mod special. Ce omagiu emoționant i-a adus tânăra regretatei sale mame
catine.ro
Lily Collins va fi Audrey Hepburn într-un film despre crearea clasicului „Breakfast at Tiffany’s”. Ce mesaj a transmis vedeta
Lily Collins va fi Audrey Hepburn într-un film despre crearea clasicului „Breakfast at Tiffany’s”. Ce mesaj a transmis vedeta
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Jennifer Lopez și-a sărbătorit copiii. Emme și Max au împlinit 18 ani, iar mama lor celebră le-a transmis un mesaj emoționant
Jennifer Lopez și-a sărbătorit copiii. Emme și Max au împlinit 18 ani, iar mama lor celebră le-a transmis un mesaj emoționant
Mai multe din astrologie
Cele 3 zodii care își vor întâlni dragostea adevărată în anul 2026
Cele 3 zodii care își vor întâlni dragostea adevărată în anul 2026
Astrologie

În anul 2026, aceste zodii își vor găsi, în sfârșit, dragostea adevărată.

+ Mai multe
Zodiile care câștigă întotdeauna o ceartă
Zodiile care câștigă întotdeauna o ceartă
Astrologie

Este complicat să câștigi o ceartă în fața semnelor zodiacale de mai jos. Citește mai departe și află care sunt strategiile la care apelează.

+ Mai multe
Cele 4 zodii care se îndepărtează de prieteni după ce se căsătoresc
Cele 4 zodii care se îndepărtează de prieteni după ce se căsătoresc
Astrologie

Aceste zodii tind să se îndepărteze de prietenii lor după ce se căsătoresc.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC