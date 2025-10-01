Perspective pozitive despre bani care aduc instabilitate și conflicte în cuplu

De ce ajungeți la certuri teribile care pornesc de la bani? Nevoi emoționale nu sunt împlinite, văzute, validate, valorile voastre par comune, dar în realitate nu coincid. Latura financiară este foarte importantă, ea poate aduce o senzație de ușurare, protecție, siguranță, dar poate fi și motivul principal de conflict în cuplu. Să te raportezi lejer la bani, să fii optimist nu reflectă mereu o raportare adecvată la realitate, ci tipare disfuncționale care sunt evidente și la acest capitol al finanțelor.

Banii sunt făcuți ca să fie cheltuiți

Sau faptul că banii trebuie să circule. Bun, dar cât și pe ce anume îi cheltuiți? Ajungeți în situația de a vă împrumuta deoarece aceste cheltuieli la un moment dat depășesc bugetul lunar? Trăiți mult peste nivelul pe care vi-l permiteți și această bulă de săpun se sparge în fața voastră și vă cuprinde disperarea? Sunt cheltuiți până la ultimul leu încât nu aveți deloc un fond de urgență sau un fond de economii? Toate aceste scenarii compun un climat de trai instabil, de-a dreptul nesigur.

Viața e scurtă și trebuie să ne bucurăm de ea

Absolut! Și putem face asta acționând și din partea noastră sănătoasă la nivel financiar, nu impulsiv, necumpătat. Deciziile financiare de moment aduc gratificare imediată, dar pe termen lung se dovedesc a fi de multe ori foarte proaste. Cum te bucuri de viață dacă apoi ajungi în sapă de lemn, nevoi elementare, de bază nu pot fi îndeplinite în mod adecvat? E și un alt refren boem prin care te convingi că este ok să nu îți asumi responsabilitatea, să nu îți crești toleranța la frustrare, să nu prioritizezi.

E important să ne cheltuim banii înțelept

Iar de la o perspectivă atât de sănătoasă să ajungeți la cealaltă extremă în care analizați la sânge fiecare minimă cheltuială, investiție. Să neglijați necesități importante, să ajungeți să vă deprivați individual sau să aveți discuții în contradictoriu destul de serioase și să vă deprivați reciproc. Banii să fie folosiți pentru mâncare, facturi, iar ce trece de minima existență să fie respins.

Gândesc pozitiv despre bani ca să vină spre mine

Mai degrabă o gândire magică decât o gândire pozitivă. Banii vin spre tine dacă muncești, dacă îți crești competențele astfel încât să ceri un salariu mai mare, dacă discuți cu șeful și renegociezi salariul, dacă îți iei o colaborare pentru sporirea venitului pe care deja îl ai. Toate acestea implică efort.

Ca să am bani trebuie să muncesc din greu

O altă extremă ce treptat te poate duce la burn out sau care se potrivește grozav cu tendința spre exigență și perfecționism care nu-ți dau pace cam în orice domeniu. În viața ta nu prea mai ai loc nici tu, nici partenerul, sănătatea va fi din ce în ce mai șubredă, vei fii nemulțumită că nu dormi bine, mănânci prost și te îngrași. O anumită perioadă de timp în care să muncești din greu pentru a atinge un obiectiv nu este același lucru cu a munci din greu și a te chinui ca stil de viață la modul general. Capcană similară și când spui că vrei să muncești ca să îți creezi o viață confortabilă. Depinde ce înseamnă acest confort și cum și cu ce îl plătești.

