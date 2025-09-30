Aveți o perioadă proastă? Ce e de făcut pentru a nu ajunge la despărțire sau divorț

Să te gândești la despărțire poate fi o decizie reală, asumată, bine cântărită, după ce ai evaluat relația, gradul tău de efort, gradul de efort al partenerului, timpul de când lucrurile nu stau bine și de ce. De asemenea, dacă partenerul a fost receptiv sau nu la ceea ce i-ai cerut, dacă strategiile de salvare a relației au depins doar de tine sau nu. Ori ideea de despărțire este reacția unui mod de a face față în raport cu disconfortul experimentat. Nu vrei cu adevărat asta, dar doare atât de tare încât îți vine să îți iei jucăriile și să pleci. Dar dacă pleci, apoi să simți că îți pare extrem de rău, că ai încadra acest gest la capitolul greșeli teribile. Ce ar face partea ta sănătoasă? S-ar așeza la masa cu partea sănătoasă a partenerului și ar face și respecta împreună un plan.

Programarea discuțiilor

Știi cum faci la serviciu ședințe de evaluare, ședințe săptămânale sau la două săptămâni? Faceți asta și acasă. Programați în mod conștient intervale orare la anumite zile în care să aveți ședințe de și despre cuplu. În care să vorbiți despre ce v-a plăcut, ce v-a ajutat, ce v-a făcut să vă simțiți iubiți, văzuți, auziți, înțeleși. În care să nu ignorați partea negativă legată de ce nu a fost sănătos în dinamica voastră și ce ar fi util să faceți în schimb. Discuții unde să vorbiți deschis, cu blândețe și calm, unde chiar să vă ascultați pentru a vă înțelege și nu pentru a riposta.

E nevoie de soluții…

… punctuale, nu de ventilări emoționale asistate de partener. Dacă fiecare se plânge, spune ce nu-i convine, dar lucrurile rămân fix la fel, bulgărele de zăpadă se va face din ce în ce mai mare. Fără atacuri la persoană, fără țipete sau obiecte trântite, fără amenințări. Cursul negocierii implică să vă vedeți și înțelegeți nevoile reciproc, găsind astfel cea mai bună cale de mijloc sau compromisul potrivit.

Este partea financiară un stres?

Dacă nu este atunci ori aveți niște reguli financiare foarte clare și bune pentru voi, discutate sau care au apărut de la sine prin prisma unor valori comune (corectitudine, echitate etc.), fie nivelul vostru financiar vă acordă un grad foarte ridicat de independență încât nu ajungeți să vă călcați pe bătături din punctul acesta de vedere. Dacă, totuși, aveți discuții aprinse de la bani, nu ignorați această temă și importanța efectelor ei. Sunteți sinceri legat de câți bani câștigați și felul în care îi cheltuiți? E timpul să fiți. Aveți un buget comun? Este momentul să îl creați.

Cum vă simțiți unul în preajma celuilalt?

Tendința este de fugă, de evitare? Distanța dintre voi va deveni din ce în ce mai mare. Care sunt acele activități care vă făceau plăcere? Ce v-ar plăcea să încercați nou? E timpul să reînvățați să scoateți la iveală spiritul ludic, să vă jucați așa cum o fac doi adulți cu reperele voastre despre petrecerea timpului liber. Și nu uitați de tandrețea fizică, fără să fie sexul destinația finală.

Aveți obiective de cuplu?

Efectiv să simțiți că aveți aceeași direcție, același drum, o țintă comună pentru care să munciți împreună și care să satisfacă nevoi emoționale semnificative pentru fiecare dintre voi. Care este durata propusă pentru atingerea obiectivului? În ce constă contribuția fiecăruia, dar condițiile de colaborare? Celebrați fiecare mic progres sau vă concentrați pe rezultatul final, uitând de bucuria micilor victorii?

