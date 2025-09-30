Aveți o perioadă proastă? Ce e de făcut pentru a nu ajunge la despărțire sau divorț

Au încolțit deja gânduri reale de despărțire, ori aceasta este doar o frică, un deznodământ pe care îl dorești evitat?

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Aveți o perioadă proastă? Ce e de făcut pentru a nu ajunge la despărțire sau divorț

Să te gândești la despărțire poate fi o decizie reală, asumată, bine cântărită, după ce ai evaluat relația, gradul tău de efort, gradul de efort al partenerului, timpul de când lucrurile nu stau bine și de ce. De asemenea, dacă partenerul a fost receptiv sau nu la ceea ce i-ai cerut, dacă strategiile de salvare a relației au depins doar de tine sau nu. Ori ideea de despărțire este reacția unui mod de a face față în raport cu disconfortul experimentat. Nu vrei cu adevărat asta, dar doare atât de tare încât îți vine să îți iei jucăriile și să pleci. Dar dacă pleci, apoi să simți că îți pare extrem de rău, că ai încadra acest gest la capitolul greșeli teribile. Ce ar face partea ta sănătoasă? S-ar așeza la masa cu partea sănătoasă a partenerului și ar face și respecta împreună un plan.

Programarea discuțiilor

Știi cum faci la serviciu ședințe de evaluare, ședințe săptămânale sau la două săptămâni? Faceți asta și acasă. Programați în mod conștient intervale orare la anumite zile în care să aveți ședințe de și despre cuplu. În care să vorbiți despre ce v-a plăcut, ce v-a ajutat, ce v-a făcut să vă simțiți iubiți, văzuți, auziți, înțeleși. În care să nu ignorați partea negativă legată de ce nu a fost sănătos în dinamica voastră și ce ar fi util să faceți în schimb. Discuții unde să vorbiți deschis, cu blândețe și calm, unde chiar să vă ascultați pentru a vă înțelege și nu pentru a riposta.

E nevoie de soluții…

… punctuale, nu de ventilări emoționale asistate de partener. Dacă fiecare se plânge, spune ce nu-i convine, dar lucrurile rămân fix la fel, bulgărele de zăpadă se va face din ce în ce mai mare. Fără atacuri la persoană, fără țipete sau obiecte trântite, fără amenințări. Cursul negocierii implică să vă vedeți și înțelegeți nevoile reciproc, găsind astfel cea mai bună cale de mijloc sau compromisul potrivit.

Este partea financiară un stres?

Dacă nu este atunci ori aveți niște reguli financiare foarte clare și bune pentru voi, discutate sau care au apărut de la sine prin prisma unor valori comune (corectitudine, echitate etc.), fie nivelul vostru financiar vă acordă un grad foarte ridicat de independență încât nu ajungeți să vă călcați pe bătături din punctul acesta de vedere. Dacă, totuși, aveți discuții aprinse de la bani, nu ignorați această temă și importanța efectelor ei. Sunteți sinceri legat de câți bani câștigați și felul în care îi cheltuiți? E timpul să fiți. Aveți un buget comun? Este momentul să îl creați.

Cum vă simțiți unul în preajma celuilalt?

Tendința este de fugă, de evitare? Distanța dintre voi va deveni din ce în ce mai mare. Care sunt acele activități care vă făceau plăcere? Ce v-ar plăcea să încercați nou? E timpul să reînvățați să scoateți la iveală spiritul ludic, să vă jucați așa cum o fac doi adulți cu reperele voastre despre petrecerea timpului liber. Și nu uitați de tandrețea fizică, fără să fie sexul destinația finală.

Aveți obiective de cuplu?

Efectiv să simțiți că aveți aceeași direcție, același drum, o țintă comună pentru care să munciți împreună și care să satisfacă nevoi emoționale semnificative pentru fiecare dintre voi. Care este durata propusă pentru atingerea obiectivului? În ce constă contribuția fiecăruia, dar condițiile de colaborare? Celebrați fiecare mic progres sau vă concentrați pe rezultatul final, uitând de bucuria micilor victorii?

Citește și:
V-ați distanțat? Cum să reconstruiți intimitatea emoțională în cuplu

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Dragoste fără prejudecăți: celebritățile care s-au îndrăgostit de fanii lor
Lifestyle
Dragoste fără prejudecăți: celebritățile care s-au îndrăgostit de fanii lor
Teatrul EXCELSIOR anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: "Tristețe și bucurie în viața girafelor" de Tiago Rodrigues, în regia lui Irisz Kovacs
Lifestyle
Teatrul EXCELSIOR anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: "Tristețe și bucurie în viața girafelor" de Tiago Rodrigues, în regia lui Irisz Kovacs
"Ce nu știai despre", o nouă emisiune lansată de Ringier România Media, prezentată de jurnalista Mara Coman
Lifestyle
"Ce nu știai despre", o nouă emisiune lansată de Ringier România Media, prezentată de jurnalista Mara Coman
Filme în care misterele au fost mult prea previzibile pentru public și au dezamăgit
Lifestyle
Filme în care misterele au fost mult prea previzibile pentru public și au dezamăgit
V-ați distanțat? Cum să reconstruiți intimitatea emoțională în cuplu
Lifestyle
V-ați distanțat? Cum să reconstruiți intimitatea emoțională în cuplu
Ați devenit morocănoși și pesimiști? Ce să faceți în cuplu pentru a vă cultiva latura pozitivă
Lifestyle
Ați devenit morocănoși și pesimiști? Ce să faceți în cuplu pentru a vă cultiva latura pozitivă
Libertatea
Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Imagini de la evenimentul la care mireasa a purtat o rochie Ralph Lauren
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Imagini de la evenimentul la care mireasa a purtat o rochie Ralph Lauren
Ținuta purtată de Maia Sandu în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnificația culorii alese de președintă
Ținuta purtată de Maia Sandu în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnificația culorii alese de președintă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Avem imaginile! Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public, la un eveniment din Blaj. Cum au surprinși premierul și partenera sa / FOTO
Avem imaginile! Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public, la un eveniment din Blaj. Cum au surprinși premierul și partenera sa / FOTO
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
catine.ro
O perioadă dificilă se încheie pentru aceste 4 semne zodiacale până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
O perioadă dificilă se încheie pentru aceste 4 semne zodiacale până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025. Taurii muncesc din greu pentru ce își doresc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025. Taurii muncesc din greu pentru ce își doresc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Beneficiile exercițiilor de respirație, potrivit experților în sănătate
Beneficiile exercițiilor de respirație, potrivit experților în sănătate
Cele mai sănătoase tipuri de paste. Ce recomandă nutriționiștii să incluzi în dieta ta
Cele mai sănătoase tipuri de paste. Ce recomandă nutriționiștii să incluzi în dieta ta
Mai multe din lifestyle
"Vocea binelui", noul proiect video Ringier România care aduce în prim-plan oameni și povești care schimbă vieți, prezentat de Oana Dumitriu
"Vocea binelui", noul proiect video Ringier România care aduce în prim-plan oameni și povești care schimbă vieți, prezentat de Oana Dumitriu
Lifestyle

Ringier România Media lansează „Vocea binelui”, un nou format video cu impact social, prezentat lunar de Oana Dumitriu, director al Fundației Ringier.

+ Mai multe
Comportamente nesănătoase în cuplu atunci când ai o imensă frică de abandon
Comportamente nesănătoase în cuplu atunci când ai o imensă frică de abandon
Lifestyle

Când apare teama de abandon, maniera în care te comporți cu partenerul de cuplu poate fi un imens sabotor.

+ Mai multe
Ce filme și seriale nu trebuie să ratezi toamna aceasta pe Disney+
Ce filme și seriale nu trebuie să ratezi toamna aceasta pe Disney+
Lifestyle

Serialul "Totul e corect" de Ryan Murphy, noi sezoane din îndrăgitele seriale "Percy Jackson și Olimpienii" și "Detectiv fără antecedente", lungmetrajul "Incompatibilă" și fotbal live din "UEFA Women's Champions League" - iată câteva dintre noutățile toamnei la Disney+.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC