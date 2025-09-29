V-ați distanțat? Cum să reconstruiți intimitatea emoțională în cuplu

Poate că identificați exact ce anume a dus la această distanțare sau răcire emoțională. Și nu mai puteți da timpul înapoi, însă puteți să vă luați de aici lecțiile necesare și cum anume să preveniți distanțarea în viitor. Care sunt strategiile dacă unul dintre voi are o perioadă mai dificilă la serviciu, lucrează în exces, dacă discutăm despre deplasări dese în afara orașului, a țării, sau chiar relocarea pe o anumită perioadă de timp.

Dar sunt și contexte mult mai puțin controlabile, precum decesul cuiva drag, boală, reparații de urgență, situații unde există aspecte concrete ce trebuie rezolvate. Energia se duce acolo, resursele emoționale scad considerabil. Vă este foarte greu să vă conțineți, să vă gestionați emoțiile, să faceți față. Iar când în relație cu propria persoană devine atât de dificil, te blochezi, îngheți, ești copleșit, relația, partenerul ajung să primească puțin spre deloc. Și cum intimitatea emoțională e afectată, ea trebuie reparată iar reapropierea realizată.

Vorbiți despre asta

De ce să analizezi un lucru despre care ți-ai dat seama deja? Deoarece nu citești gânduri, mecanismele interne și rezistențele personale pot încețoșa tabloul complet și ca atare să nu vezi exact cât de serioasă este situația și de afectată este relația. Fiecare vorbește despre sine, despre cum s-a simțit și ce ar avea nevoie. Practic clarifici și ceri punctual. Îți observi perspectiva proprie, dar și pe cea a partenerului, vă antrenați amândoi empatia. Vă vulnerabilizați, fără ziduri de protecție care să împiedice accesul emoțional.

Timp doar pentru voi doi

Da, e frumos cu prietenii, vă distrați, sunt oamenii voștri, tribul vostru. Poate e comod în vizită la părinți câteva zile deoarece nu mișcați un deget și sunteți răsfățați. Dar din nou energia o direcționați către alte persoane. Chiar dacă vă aflați în același loc, aveți aceeași activitate, dinamica este în funcție și de alții. E important să petreceți timp de calitate doar voi doi, atenția să fie orientată doar a ta către partener și a lui către tine. Să vă relaxați, odihniți, plimbați, atingeți, îmbrățișați, sărutați, să vă conectați unul la celălalt fără distrageri de care ați avut parte deja din plin. Este momentul ca acum să prioritizați relația și pe voi, să aduceți mai pregnant tandrețea în interacțiunile voastre. Să vă creați în fiecare zi timp suficient pentru cuplu, chiar dacă asta înseamnă o restructurare a ceea ce devenise deja un stil de viață.

Orientarea spre soluții

Peste o perioadă grea pe care abia ați depășit-o să vină alte probleme? Nu e tocmai scenariul cel mai fericit. Ce poate fi amânat și nu are o semnificație specială poate fi mutat în partea de jos a listei de priorități. Dar ceea ce are miză emoțională mare nu trebuie ignorat, amânat. Sunt probleme ce pot fi amânate o perioadă determinată de timp și probleme pentru care e musai să găsiți rapid o soluție. Atenție aici și la renunțări care devin compromisuri care macină, atenție și la așteptări nerealiste sau la evaluări deficitare.

Sprijinul să nu devină altă formă de evitare

Da, vă susțineți reciproc, vă încurajați. Acum în sfârșit puteți respira, vă puteți întoarce la un ritm normal al vieții și vă puteți concentra și pe obiectivele personale. Ei bine, ele trebuie dozate cu atenție și să fie făcut regulat un control onest a ceea ce se petrece între voi. Încât orientarea aceasta spre obiectivul personal să nu devină o altă variantă de evitare, o fugă de relație și de procesul de reparare.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro