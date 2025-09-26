Semne pe care le interpretezi greșit, dar care indică o relație sănătoasă

Îți dorești foarte mult o relație sănătoasă, dar când dai de una în final renunți sau fugi de ea deoarece nu știi să o recunoști.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Semne pe care le interpretezi greșit, dar care indică o relație sănătoasă

Ai aderat la conceptul de relație sănătoasă după multe experiențe proaste și dezamăgiri în plan relațional. Sau orientarea către dezvoltare, creștere personală, psihologie, evoluție spirituală a evidențiat această perspectivă a unui cuplu în care să ai siguranță, o stare de bine, și nevoile tale să fie împlinite, partenerul să depună și el efort. Sună minunat, doar că istoricul tău ți-a oferit altă variantă ca fiind familiară, normală. Iar istoricul este cel din copilărie, adolescență, respectiv ce ai văzut că se întâmplă între părinții tăi, cum s-au raportat ei la tine, ce au făcut ei în relație cu tine. Iar dacă acum întâlnești un partener capabil să contribuie cu partea lui de responsabilitate la construirea unei relații sănătoase, să vezi realitatea distorsionat prin acele lentile dobândite în copilărie sau adolescență.

Este plictisitor

O relație sănătoasă nu este ca o tornadă care te ia pe sus. Nu implică nopți nedormite de grijă, nici nesiguranța întrebărilor lăsate în aer, ignorate sau la care ți s-a răspuns extrem de vag. O relație sănătoasă înseamnă să fii cu adevărat liniștită, să nu fi chinuită de instabilitate, să ai încredere în partener iar el să aibă un comportament care să hrănească acea încredere. Asta nu înseamnă un partener compliant, care se dă peste cap să îți facă ție pe plac și care nu îți atrage atenția cu nimic. Poți să fii sigură că va avea opinii diferite de ale tale, nu, el nu îți va da dreptate ca să evite un potențial conflict, dar se va exprima blând, ferm, respectuos.

Distanțarea sănătoasă

Crezi că într-o relație sănătoasă sunteți fuzionali, de parcă sunteți siamezi? Că el va fi constant tandru, îți va face permanent complimente, daruri, te va trata în fiecare zi ca pe o regină? Acest stil îți este poate deja cunoscut din relațiile anterioare unde foștii parteneri o perioadă au aplicat tactica de love bombing, copleșirea cu atenție în diverse forme, ca apoi să se retragă, să te critice, să te devalorize, demonizeze.

Într-o relație sănătoasă partenerul își dozează atenția și gesturile de iubire, fără să fie extrem de ample, dar în același timp hrănitoare. Iar dacă sunt contexte în care a fost preocupat, absent din relație datorită unor probleme, e dispus să vadă asta și să acționeze concret în ceea ce privește reapropierea. Cât despre fuziune, nici vorbă de așa ceva. Timpul lui liber e important și îl valorizează și pe al tău, fără ca asta să fie o formă de abandon sau o amenințare pentru relație.

Nu e un salvator

Este alături de tine acest partener, dar nu vrea să te transforme în proiectul lui personal, să te sculpteze într-o formă spunând apoi că ceea ce ești acum e rezultatul ghidajului și efortului său. Să se valideze prin acest rol de mentor sau salvator. Îți lasă responsabilitatea propriei vieți și propriei dezvoltări fără să îți impună soluții pe care le vede ca fiind perfecte.

Nu se grăbește

Și asta nu pentru că nu îi pasă. Ci pentru că știe că există etape de relație, timp de metabolizare emoțională pentru amândoi. Nu vrea să te convingă să iei o decizie, ci să ți-o dorești și tu, să fie în acord cu nevoile tale.

E calm

Dacă nu se supără foarte tare, nu e furios de-a dreptul ori gelos extrem, atunci nu te vrea și nu te iubește. O altă interpretare greșită a comportamentului său prin intermediul lentilei care te face să vezi strâmb lumea, oamenii. Partenerul este capabil să își regleze emoțiile, să îți pună limite și să le respecte pe ale tale, și, împreună cu tine, să creeze în relație un spațiu bun pentru comunicare și negociere, nu un câmp de bătălie.

Citește și:
Responsabilități emoționale pe care i le delegi noului partener atunci când ai fost rănită într-o altă relație

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Dincolo de copertă, o nouă emisiune marca Libertatea, găzduită de Denisa Macovei
Lifestyle
Dincolo de copertă, o nouă emisiune marca Libertatea, găzduită de Denisa Macovei
10 show-uri de televiziune cu distribuții impresionante
Lifestyle
10 show-uri de televiziune cu distribuții impresionante
Responsabilități emoționale pe care i le delegi noului partener atunci când ai fost rănită într-o altă relație
Lifestyle
Responsabilități emoționale pe care i le delegi noului partener atunci când ai fost rănită într-o altă relație
Prima ediție AIM PHOTO aduce fotografia contemporană în patru locații-cheie din Piața Amzei
Lifestyle
Prima ediție AIM PHOTO aduce fotografia contemporană în patru locații-cheie din Piața Amzei
#HoldTheLine: campanie pentru libertatea jurnalismului, de World News Day 2025
Lifestyle
#HoldTheLine: campanie pentru libertatea jurnalismului, de World News Day 2025
10 filme palpitante de urmărit despre legături misterioase și adevăruri incomode
Lifestyle
10 filme palpitante de urmărit despre legături misterioase și adevăruri incomode
Libertatea
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Unica.ro
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
catine.ro
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Mai multe din lifestyle
Nuanțe extrem de importante ale lipsei de respect în cuplu care conturează și un comportament abuziv
Nuanțe extrem de importante ale lipsei de respect în cuplu care conturează și un comportament abuziv
Lifestyle

Aceste comportamente ți se păreau deplasate, știai că te rănesc, dar nu te-ai fi gândit să le încadrezi de-a dreptul la comportament abuziv.

+ Mai multe
Singureni Manor Polo Cup 2025: România, între Queen’s Cup și St. Moritz
Singureni Manor Polo Cup 2025: România, între Queen’s Cup și St. Moritz
Lifestyle

Între 26 și 28 septembrie 2025, Singureni Manor Equestrian Retreat va găzdui cea de-a doua ediție a Singureni Manor Polo Cup, primul turneu internațional de polo călare organizat în România.

+ Mai multe
Actori care au reușit să își relanseze cariera după ce au trecut prin momente dificile
Actori care au reușit să își relanseze cariera după ce au trecut prin momente dificile
Lifestyle

Acești actori au arătat tuturor că nu este imposibil să își relanseze cariera.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC