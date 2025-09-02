Situații când timpul individual și activitățile separate sabotează cuplul

Timpul individual este foarte important, dar sunt contexte când el devine un inamic al relației și conexiunii din cuplu.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Situații când timpul individual și activitățile separate sabotează cuplul

Timpul individual îți permite să te ocupi în continuare de hobby-urile, de pasiunile tale. Atunci te poți îngriji de relațiile de prietenie pe care le ai, de obiectivele personale pe care ți le stabilești. Timpul personal îți permite să fii în contact tu cu tine, să îți pui anumite întrebări, să le oferi răspuns, să iei o pauză pentru reglarea emoțională. Să introduci o distanță rezonabilă de partener, distanță care este la opusul fuziunii, sufocării, și care presupune acel spațiu în care relația crește, se dezvoltă. Și cu atâtea beneficii, există și anumite efecte negative când măsura corectă nu este stabilită de comun acord.

Indicele unei negocieri defectuoase

Cantitatea de timp liber în afara cuplului este deranjantă pentru celălalt partener. A semnalat asta, a invitat la negociere, dar s-a lovit de rezistențe, agresivitate, rigiditate. Iar acest fenomen nu este unic, ci caracteristic întregii relații pe mai multe planuri sau legat de mai multe aspecte. Este despre egoism și ignorarea nevoilor celuilalt partener, despre impunerea cu forța a unei decizii individuale.

Vă evitați

Sunteți împreună, dar mai mult separat. Decizia despărțirii nici nu este luată în calcul, o negați amândoi, dar în același timp timpul acesta individual este similar cu a unei persoane singure. Aveți Sărbătorile, Revelionul, zilele de naștere, ca un soi de relație ce alungă singurătatea, dar în rest fiecare cu treaba lui, chiar dacă acasă colaborați bine pe aspecte antrenate de-a lungul a mulți ani legat de ceea ce presupune traiul în doi. Este timpul individual exagerat un simptom al despărțirii ce va apărea când veți avea curaj? E o variantă. O alta este evitarea asumării relației, evitarea apropierii, a conectării profunde.

Lumi diferite

Acest timp individual parcă devine o altă dimensiune în care partenerul devine altcineva, dezvoltă oarecum o altă viață. O bulă proprie în care celălalt partener nu are acces. El ori e ținut la distanță intenționat, ori nu își dorește să facă parte din acest univers ceea ce nu se simte tocmai plăcut. Și în timp asta duce la o scindare, la un sentiment de singurătate în doi dat de lipsa curiozității și implicării.

Deprivarea emoțională și abandonul

Dacă măsura corectă nu a fost stabilită împreună, partenerul nemulțumit că celălalt pleacă mult prea mult de acasă ajunge să se simtă neimportant, nevăzut. Să se simtă un accesoriu neluat în calcul, a cărui părere nu contează. Să nu se mai simtă în siguranță în relația din care observă că celălalt tot fuge. Să se insereze instabilitatea și lipsa de predictibilitate din moment ce nu există niște reguli stabilite clar pentru petrecerea timpului individual.

Relația nu mai devine o prioritate…

… iar efectele acestei ierarhii sunt cât se poate de serioase dacă nu este agreat caracterul temporar al situației. Și aici este vorba despre obiective personale, nu plecări cu prietenii la pescuit, în oraș la terasă sau efectuarea unor trasee montane. Unul poate că vrea ca timp de 2 ani să se concentreze pe o reconversie profesională ceea ce presiune studiu, mersul la cursuri, deci implicare mai puțină acasă în treburile casnice și mai puțin timp în cuplu. Aici e nevoie de acceptare, înțelegere, sprijin și construirea activă a unor insuliție de conectare emoțională astfel încât relația să nu se degradeze.

Citește și:
Îți dorești să te simți iubită? Ce ai de clarificat și de făcut

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
10 actori care au fost obligați să interpreteze roluri pe care nu le doreau
Lifestyle
10 actori care au fost obligați să interpreteze roluri pe care nu le doreau
Ringier domină piața online: Libertatea.ro, pe primul loc în august
Lifestyle
Ringier domină piața online: Libertatea.ro, pe primul loc în august
Începe Festivalul Scrisorilor, ediția a V-a: Love & War – povești intime din mijlocul istoriei
Lifestyle
Începe Festivalul Scrisorilor, ediția a V-a: Love & War – povești intime din mijlocul istoriei
Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2025 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2025 pe Netflix
Îți dorești să te simți iubită? Ce ai de clarificat și de făcut
Lifestyle
Îți dorești să te simți iubită? Ce ai de clarificat și de făcut
Tipuri de schimbări pozitive din viața ta care sunt benefice și în cuplu
Lifestyle
Tipuri de schimbări pozitive din viața ta care sunt benefice și în cuplu
Libertatea
Tudor Chirilă, critici la adresa lui Nicușor Dan. „Dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”
Tudor Chirilă, critici la adresa lui Nicușor Dan. „Dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Cine este iubitul Flaviei Mihășan, la aproape un an de la divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta a confirmat relația cu unul dintre cei mai apreciați comedianți
Cine este iubitul Flaviei Mihășan, la aproape un an de la divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta a confirmat relația cu unul dintre cei mai apreciați comedianți
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, chiar pe stradă, când credeau că nu îi vede nimeni!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, chiar pe stradă, când credeau că nu îi vede nimeni!! FOTO
S-a aflat cel mai bine păstrat secret de la Insula Iubirii! Ce au făcut 3 ispite când nu erau filmate. „Am fugit de camere”
S-a aflat cel mai bine păstrat secret de la Insula Iubirii! Ce au făcut 3 ispite când nu erau filmate. „Am fugit de camere”
catine.ro
Ce gustare de toamnă ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce gustare de toamnă ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 3 septembrie 2025. Capricornii se tem de relații amoroase. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 septembrie 2025. Capricornii se tem de relații amoroase. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce ar trebui să mergi pe jos după fiecare masă. Ce arată specialiștii
De ce ar trebui să mergi pe jos după fiecare masă. Ce arată specialiștii
5 legume pe care ar trebui să le consumi pentru a reduce grăsimea viscerală, potrivit nutriționiștilor
5 legume pe care ar trebui să le consumi pentru a reduce grăsimea viscerală, potrivit nutriționiștilor
Mai multe din lifestyle
Îți este greu să pui limite în cuplu? De ce acest comportament îți afectează serios sănătatea emoțională
Îți este greu să pui limite în cuplu? De ce acest comportament îți afectează serios sănătatea emoțională
Lifestyle

Când nu pui limite în cuplu, nu doar că relația nu se desfășoară așa cum ai și tu nevoie, ci echilibrul tău emoțional e dat peste cap.

+ Mai multe
Și tu și partenerul sunteți cu moralul la pământ? Tehnici de gratitudine care vă pot echilibra
Și tu și partenerul sunteți cu moralul la pământ? Tehnici de gratitudine care vă pot echilibra
Lifestyle

Momentele grele vă fac să vedeți totul în negru? Tehnicile de gratitudine vă pot ancora în realitate și vă pot schimba optica.

+ Mai multe
Filme subestimate din 2025, pe care chiar merită să le urmărești
Filme subestimate din 2025, pe care chiar merită să le urmărești
Lifestyle

Dacă ai ocolit până acum următoarele filme, ar trebui să le acorzi o șansă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC