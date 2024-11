Trăsături psihologice ale bărbatului egoist căruia îi pasă numai de el

Da, există iubire de sine, limite pe care le pui pentru a te proteja. În esență putem denumi asta egoism sănătos. Dar există și varianta bărbatului egoist, căci ne raportăm la ideea de cuplu, pentru care nevoile partenerei nu există. Nu se ține cont de ea și de aici se creează o prăpastie emoțională între parteneri, care dacă nu este abordată corect și la timp poate duce la despărțire sau la o interacțiune încărcată de frustrare și durere.

Părerea lui este cea corectă…

… care contează. E ca și cum este unicul deținător al adevărului absolut și de multe ori nici nu are răbdare să asculte altă opinie, pe care oricum o invalidează din start. Tema discuției? Poate fi vorba despre orice. De la o dezbatere banală de idei, la aspecte sensibile ce țin de relația de cuplu. Iar o discuție mai lungă oricum va fi despre ce îl pasionează și îl interesează pe el, nicicum pe tine.

Ține la aparențe

Are tendința de a se înconjura de oameni cu statut înalt. Nu se uită la caracterul cuiva, la calitățile sale, ci la sclipiciul pe care acea persoană îl deține. Cu cât are un curriculum vitae mai impresionant cu atât mai bine. Poziția socială, funcțiile, banii îl atrag ca modalitate de validare personală prin intermediul altora. Cât sunt eu de valoros că x sau y sunt persoane importante și în cercul meu social. Asta nu înseamnă că nu simte invidie și are tendința de a deveni bârfitor.

Nu își expune vulnerabilitățile…

… sau o face extrem de rar. Un egoist e la bază un copil rănit care și-a dezvoltat această latură pentru a supraviețui, chiar cu riscul de a le face rău altora. Așadar își ține foarte bine ascunsă latura vulnerabilă, insecuritățile, tocmai pentru a evita să fie rănit din nou, respins etc. Dacă are o situație de criză se așteaptă să lași totul și să îi fii alături trup și suflet. Nu faci asta? Va dezlănțui o furie nemaiîntâlnită, te va pedepsi în multiple moduri sau poate chiar va (între)rupe relația cu tine.

Relaționările sale sunt abuzive

Fie că discutăm despre mediul profesional, relația cu familia, relația de cuplu sau cu prietenii, notele abuzului sunt peste tot. Nu neapărat un abuz fizic, dar cel emoțional cu siguranță: manipulare, critică, gaslighting etc. Empatia este o caracteristică ce îi lipsește și de cele mai multe ori impune reguli și limite drastice, care au ca scop autoprotecția, dar împiedică acea conectare emoțională necesară pentru construirea unor relații sănătoase. Este foarte centrat pe sine și viața ta, problemele tale nu îl interesează.

Nu își asumă responsabilitatea

În viziunea sa el este perfect, nu a greșit cu nimic, ceilalți sunt de vină și exagerați, el nu a avut nicio contribuție. Este maestru în întoarcerea situației în favoarea sa și o face cât se poate de conștient. Se consideră deasupra tuturor, este foarte vocal și rareori poți să duci o frază până la capăt.

