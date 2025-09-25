Responsabilități emoționale pe care i le delegi noului partener atunci când ai fost rănită într-o altă relație

Ai fost rănită, iar ceea ce se întâmplă acum în noua relație nu constituie bazele unei dinamici sănătoase.

  de Cristescu Catalina
Ai fost atât de rănită încât nu îți vine să crezi că ai reușit să faci față, cu atât mai mult că acum ai fost dispusă să începi o nouă relație de cuplu. E greu când cari bagaje emoționale voluminoase, și mult mai greu când ele te împiedică să te îmbarci adecvat într-o nouă călătorie romantică ce ar putea fi plăcută și care ar putea să te ducă într-o destinație frumoasă. Și nu este corect ca noul partener să plătească pentru greșelile altuia, iar pentru a corecta asta e nevoie și de implicarea ta activă, conștientă.

Încrederea lipsă

După experiența pe care ai avut-o ești cu încrederea sub nivelul mării, încrederea în iubire, într-o relație, într-un om care să și facă ceea ce spune. Iar dacă situația este așa de complexă la acest capitol, nu doar că voi trebuie să construiți împreună încrederea pe care o aveți unul în celălalt, așa cum e și firesc, dar acestui nou partener i-ai dat misiunea de a demonstra că nu toți bărbații sunt de calitate proastă. Deci focusul este pe el, pe ce face sau ce nu face, pe greșeli pe care le cauți cu lupa pentru a confirma un scenariu. Îi ceri mult prea mult decât poate duce și nu îți asumi că acea încredere se consolidează în doi, că și tu ai partea ta de responsabilitate.

Tandrețea… cu dobândă

Ai fost atât de mult deprivată emoțional în fosta relație și în perioada de după despărțire încât acum ai sta doar în brațe, de mână, lipiți unul de celălalt. Nevoile de conectare, de iubire, de atenție, de a te simți importantă, prețuită, ajutată sunt normale, doar că acum le vrei în exces. Iar cea mai mică formă de distanțare, reală sau interpretată, reprezintă pentru tine un puternic factor activator. La fel și tema timpului personal individual pe care îl vezi în cazul partenerului ca pe o ieșire din relație, un potențial abandon, o formă de neglijare, iar tu simți că nu ai nevoie de el, având tendința de a fuziona cu partenerul, uitând de prieteni, hobby-uri, ambiții profesionale. Pur și simplu vrei ca partenerul să livreze, să îți împlinească perfect toate nevoile și să stați fericiți în bula voastră.

Efortul în doze foarte diferite

În relația în care ai fost rănită ai dat tot. Ai tras de relație, ai făcut și în locul partenerului, ai tăcut și atunci când ceva nu era potrivit pentru tine, ai fost diplomată, exagerat de înțelegătoare, ai iertat greșeli pe care acela le-a făcut pe bandă rulantă, fără dorința sau interesul de a schimba ceva, de a ține cont și de tine. Iar după conștientizarea dinamicii ai tras concluzia că nu vrei să repeți tiparul în viitoarea relație. Că vrei să îți lași partenerul să muncească pentru cuplu, să lupte pentru tine, să depună efort. Și în relația prezentă respecți asta, dar te-a dus într-o extremă în care tu nu mai depui partea ta de efort.

Spui că nu ai încredere în intuiția ta? Când e o resursă importantă și când te sabotează?

