Spui că nu ai încredere în intuiția ta? Când e o resursă importantă și când te sabotează?

Te gândești că intuiția este un mit? Că așa ceva nu există? În realitate ea presupune un proces complex pe care e necesar să-l analizezi.

  de  Cristescu Catalina
Spui că nu ai încredere în intuiția ta? Când e o resursă importantă și când te sabotează?

Ai putea numi intuiția vocea aceea interioară care îți spune ce să faci sau ce să nu faci. Și ea nu operează pe un domeniu anume, ci apare legat de diferite aspecte ale vieții tale, fie că este vorba despre serviciu, prieteni, familie, vacanțe și petrecerea timpului liber, viață de cuplu. Desigur, nu auzi voci, dar e o parte lăuntrică, ceva din tine care te încurajează sau te restricționează. A fost cu tine mereu și ai ales punctual ce să faci în legătură cu ea, dacă să o ignori sau să o asculți, să i te supui. Iar uneori ea se resimte ca un puternic disconfort, ca o frică sau îngrijorare, alteori parcă îți simți și picioarele înfipte în pământ iar intuiția să facă o analiză lucidă care îți dă liniște. Cum faci diferența și cum știi ce e mai bine să alegi?

Intuiția ca manifestare a anxietății

Știi despre tine că ai un fond anxios foarte vizibil când arunci o privire la familia din care provii? Mama, bunica, mătușa se îngrijorau teribil, îți expuneau scenariile lor și ca atare te controlau enervant de mult? Tata nu își verbaliza îngrijorările dar totul trebuia să se petreacă la linie astfel încât să fie liniștit, să existe o predictibilitate maximă, altfel exploda și voiai să eviți asta? Fără să îți dai seama ai preluat același model, iar intuiția, așa cum o numești, s-a transformat în diverse variante de ghicirea gândurilor sau ghicirea viitorului, ba chiar catastrofizări în toată regula. Și, ironic, niciunul dintre scenariile tale nu s-a concretizat, dar asta nu face altceva decât să mențină îngrijorările. Dacă, totuși, data viitoare se întâmplă? Deci intuiția nu e altceva decât o distorsiune cognitivă de un tip sau altul, când mintea ta te minte.

Sabotorul din cuplu

Intuiția îți spune că partenerul te înșeală și este la restaurant cu cea cu care e infidel, când el de fapt chiar e la birou lucrând? Iată cum starea ta de spirit este puternic afectată, interogarea sau verificarea partenerului va duce la un moment dat la conflicte serioase. Intuiția falsă te împiedică să vezi realitatea și dovezile din realitate care o confirmă și construiesc încrederea. Crezi că dacă asculți aceste scenarii vei fi mai protejată, vei fi mai puțin afectată emoțional sau e o strategie de apărare a cuplului. În plus, nu te poți conecta în prezent și nu te poți bucura de ceea ce se întâmplă atunci când aveți o activitate care presupune chiar relaxarea, odihna, distracția. De exemplu, intuiția îți spune că hotelul va fi oribil, deși nimic nu indică asta, petrecerea la care mergeți plictisitoare etc. Ești orientată preponderent către viitor, și unul în mod clar sumbru.

Partea sănătoasă…

… din tine care evaluează rațional, concret, ceea ce spune sau maniera în care se comportă cineva constituie ce ai numi intuiția bună. Dar mai degrabă apelezi la experiențele de viață pe care le-ai avut până acum, ești conectată la nevoile tale emoționale, ai încredere în tine și în deciziile tale. Pui întrebări, clarifici, ai răbdare să aduni toate informațiile, nu tragi concluzii pripite.

Citește și:
Ești singură iar anxietatea socială te încurcă în găsirea unui nou partener? Strategii să faci față mai eficient

Foto: PR

