Îți dorești un partener cu inteligență emoțională ridicată? Ce ai de făcut pentru a-ți crește și tu această trăsătură

Sigur, nu te aștepți la perfecțiunea întruchipată, dar chiar și așa, de ce e atât de atractivă ideea unui partener cu inteligență emoțională ridicată? Pentru că e foarte conectat la propria lui persoană dar și la ceilalți, e conștient de sine dar fără să vireze în egoism, ci empatic. E deschis să-și gestioneze emoțiile și o face într- manieră cât mai sănătoasă, își observă modurile dezadaptative de a face față și le corectează. Lângă el te simți în siguranță, văzută, auzită, înțeleasă, ai încredere în el pentru că nu spune doar ceea ce trebuie, dar și acțiunile sale sunt aliniate și construiesc această încredere. Sună grozav, dar ca relația voastră să fie echilibrată e necesar și aportul tău. Nu te poți baza doar pe partener că este inteligent emoțional.

Atenție la critică

Pe partener îl consideri extraordinar, cumva îl pui pe un piedestal, iar pe tine te critici că nu ai făcut din timp, nu te poți corecta, nu ești în stare, el e mai bun ca tine. Și te percepi inferioară, pe el superior, iar de aici până la a lăsa excesiv de la tine pentru ca totul să fie bine mai e doar un pas. Poate apărea capitularea din teama de a nu-l dezamăgi sau de a nu distruge relația. O altă posibilitate este intrarea în competiție cu el, dintr-o formă de exigență, sau prin această exigență să ceri de la tine complet nerealist legat de ce înseamnă să fii tu inteligentă emoțional. Deci care ar fi un minim realist necesar? Care sunt aspectele ce chiar necesită îmbunătățire, care nu?

Responsabilitatea ta emoțională

Să dai doar vina pe celălalt, să nu te uiți la partea ta de responsabilitate într-o situație nu este inteligență emoțională. Așa că un prim pas este întoarcerea onestă către tine, către acțiunile tale. Dacă ai greșit ce poți învăța de acolo, ce poți face diferit data viitoare?

Reglarea ta…

… emoțională este ceva de ține de tine. Asta nu înseamnă că vei fi un munte de calm în absolut fiecare situație din viața ta și că nu vei simți furie, frustrare, dezamăgire, tristețe, dezgust. Ci că nu le vei lăsa să iasă la suprafață necontrolat, că de tine depinde să nu trântești, arunci, să cobori tonul, să nu jignești. Să-ți lași acel spațiu dintre stimul și răspuns care să îți permită să acționezi diferit, fiind conștientă de ce impact are asupra celorlalți modul tău de manifestare. Nu te îndepărtezi de emoțiile tale, nu le negi sau suprimi, ci le recunoști și nu le lași să te controleze ele pe tine. Cum să-ți calmezi sistemul nervos? Exerciții de scanare corporală mindfulness, exerciții de respirație, de grounding, orienting.

Ce observi la celălalt?

Inteligența emoțională presupune și evaluarea persoanei din fața ta. Ce transmit mimica și gestica, limbajul corpului? Ce ton are, cum își schimbă stările emoționale? Poate că ai fost obișnuită să te concentrezi doar la tine, să aștepți o replică doar ca să te aperi, ca într-o declarație de război. Exersează cu colegii de serviciu, doamna care îți scanează produsele la magazin, cu prietenii sau membri familiei extinse. Cum îi… citești?

Renunțare versus reparare

E mai simplu să spui stop, să pleci, să renunți dacă ceva nu este 100% cum vrei tu. Inteligența emoțională presupune o bună comunicare, să vă armonizați diferențele, să depuneți fiecare efort pentru problemele cu care vă confruntați, să vă reparați amândoi relația atunci când este necesar.

