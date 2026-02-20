Curiozitate versus presiune sau intruziune la început de relație – cum să te calibrezi

Intențiile bune pot fi împachetate foarte prost la început de relație, iar asta să influențeze în mod negativ parcursul vostru relațional.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Curiozitate versus presiune sau intruziune la început de relație - cum să te calibrezi

La început de relație să fii în continuare curioasă în ceea ce-l privește pe noul tău partener? Desigur, chiar dacă în perioada de curtare ați vorbit mult, aparent ați intrat și în teme grele, profunde. Doar că interesul uneori capătă alte note, nu de descoperire, construcție a relației, ci, mai degrabă, niște mecanisme de a face față care cândva ți-au folosit, dar acum aduc și niște costuri semnificative.

Nu-l forța…

… să îți spună de ce este supărat, trist, furios, are o stare în mod evident negativă pe care poate că îți e dificil să o etichetezi. Mai degrabă intră în rol de observator și reflectă-i ce ai constatat fără să intri în capcana citirii gândurilor. Că e abătut, nu zâmbește, arată obosit, are cearcăne, la masă abia a scos două vorbe. Apoi întreabă-l ce se petrece cu el și ce are nevoie de la tine. Are nevoie de spațiu? Dacă insiști, nu îi respecți nevoia. Dacă vrea pur și simplu să stați în tăcere îmbrățișați la un film, fă asta. Exprimă-ți disponibilitatea, că atunci când va dori să povestească, tu ești alături de el să îl asculți.

Reglează-ți salvatoarea

Cu siguranță vrei să îl ajuți, te doare pe tine că îl doare, dar poate că nu are nevoie de strategii, soluții, un plan, ci de ceea ce ți-a transmis. Nu știe de ce are nevoie? Ok. Dar nu e necesar să știi tu în locul lui și să-i adâncești neputința. Până la urmă fiecare om are nevoie de puterea sa, să se ajute și singur.

Are dreptul la secretele lui

Și până la urmă nu este benefic pentru relație să știi absolut fiecare detaliu din trecutul lui. Cu ce te ajuta să știi cum îi era viața sexuală cu fosta parteneră? Ce a apreciat sau a iubit la fosta când au fost împreună? Să vrei să știi tot are legătură cu controlul, intri cu bocancii în trecutul lui, iar în timpul asta te rănești și pe tine din plin. Să spui sau să ceri să ți se spună absolut totul, fără niciun filtru rezonabil, nu este comunicare sănătoasă sau transparență. E control pur.

Ce se află în spate: conexiune sau frică?

Atunci când discutăm despre conexiune, un interes autentic care să ducă la o apropiere emoțională și să întărească relația, accepți limitele partenerului, să le respecți, accepți să negociezi, te uiți și la nevoile partenerului tău, ce este confortabil pentru el și ce nu. Din frică ceri reasigurări care reprezintă intruziune, nu colaborare, presiune. Care sunt acele reasigurări sănătoase, în regulă pentru amândoi, care pot înlocui interogatoriul despre trecut sau ce a făcut acum o oră, și e prezentat fals drept curiozitate rezonabilă?

Și ce cauți de fapt?

Oare ești setată pe semnale de alarmă și partenerul este încă într-un soi de probă, deși verbal ați agreat amândoi că aveți o relație de cuplu asumată? Ești în alertă, îți spui că nu vrei să pierzi timpul și chiar pornind de la această perspectivă nu-l investești corect? Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă descoperi că partenerul acesta nu e omul potrivit pentru tine?

Citește și:
Nu înțelegi de ce relațiile tale se termină prost după 1 an sau 2? Câteva explicații

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Actori care au avut prestații remarcabile și care au fost ocolite de premiile Oscar
Lifestyle
Actori care au avut prestații remarcabile și care au fost ocolite de premiile Oscar
„Gipsy Queen”, filmul care transformă emoția din sala de cinema într-o luptă reală pentru educație și sport
Lifestyle
„Gipsy Queen”, filmul care transformă emoția din sala de cinema într-o luptă reală pentru educație și sport
Competiția SMART7 la TIFF.25: debuturi inovatoare ale noului cinema european
Lifestyle
Competiția SMART7 la TIFF.25: debuturi inovatoare ale noului cinema european
Nu înțelegi de ce relațiile tale se termină prost după 1 an sau 2? Câteva explicații
Lifestyle
Nu înțelegi de ce relațiile tale se termină prost după 1 an sau 2? Câteva explicații
Filme care au premise bizare, dar care au întrecut așteptările tuturor
Lifestyle
Filme care au premise bizare, dar care au întrecut așteptările tuturor
Apollo111 Cinema deschide porțile pentru programul Salon des Refusés  
Lifestyle
Apollo111 Cinema deschide porțile pentru programul Salon des Refusés  
Libertatea
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Cât plătesc Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, pe chiria apartamentului din Dubai. Cei doi au părăsit definitiv România
Cât plătesc Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, pe chiria apartamentului din Dubai. Cei doi au părăsit definitiv România
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 21 – 27 februarie 2026. Mercur va intra în mișcare retrogradă
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 21 – 27 februarie 2026. Mercur va intra în mișcare retrogradă
Florin Ristei, replică ironică pentru Andreea Bostănică. Artistul a vorbit despre conflictul tinerei cu Iuliana Beregoi: „Se certa și o înjura”
Florin Ristei, replică ironică pentru Andreea Bostănică. Artistul a vorbit despre conflictul tinerei cu Iuliana Beregoi: „Se certa și o înjura”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
catine.ro
Șase femei coreano-americane, pe coperta revistei Variety. Mesajul lor despre curaj și depășirea barierelor
Șase femei coreano-americane, pe coperta revistei Variety. Mesajul lor despre curaj și depășirea barierelor
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Berbecii sunt mai energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Berbecii sunt mai energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să îți amenajezi casa pentru a părea mai îngrijită. Trucuri de la specialiști, fără eforturi mari
Cum să îți amenajezi casa pentru a părea mai îngrijită. Trucuri de la specialiști, fără eforturi mari
Revani. Rețetă de prăjitură grecească cu griș și lămâie, însiropată
Revani. Rețetă de prăjitură grecească cu griș și lămâie, însiropată
Mai multe din lifestyle
Un protest improbabil. Irina Rimes despre "Petale", piesa manifest lansată împreună cu Delia
Un protest improbabil. Irina Rimes despre "Petale", piesa manifest lansată împreună cu Delia
Lifestyle

"Petale", piesa lansată de curând de Irina Rimes și Delia, e o rară inițiativă, în scena pop autohtonă, de a transmite un mesaj social.

+ Mai multe
Ce greșeli faci atunci când ții un jurnal al recunoștinței care te ajută să vezi relația și partenerul cu ochi mai buni
Ce greșeli faci atunci când ții un jurnal al recunoștinței care te ajută să vezi relația și partenerul cu ochi mai buni
Lifestyle

Jurnalul recunoștinței este un instrument care să te ajute atât la nivel personal cât și în relația de cuplu. Cu toate astea apar sabotori interni...

+ Mai multe
Cel mai bine plătite celebrități și sumele pe care filmele lor le-au strâns la box office
Cel mai bine plătite celebrități și sumele pe care filmele lor le-au strâns la box office
Lifestyle

Ce au în comun cel mai bine plătiți actori de la Hollywood?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC