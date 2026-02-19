„Gipsy Queen”, filmul care transformă emoția din sala de cinema într-o luptă reală pentru educație și sport

Alina Șerban și Cinema City susțin accesul la educație și sport. Încasările din bilete merg către centre de plasament care lucrează cu copii aflați în risc de abandon școlar. Fiecare bilet contează.

  . Actualizat 19.02.2026, 14:20,  de  ELLE.ro
Pe 27 februarie, filmul Gipsy Queen ajunge în cinematografele din România, aducând pe marile ecrane o poveste puternică despre luptă, reziliență și iubirea care te obligă să rămâi în picioare. Mai mult decât o premieră cinematografică, lansarea filmului stă la baza unei campanii naționale de impact social, care deschide o conversație necesară despre educație, solidaritate și șanse reale.

Gipsy Queen spune povestea lui Ali, o mamă care luptă atât în ringul de box, cât și în viață, pentru a le oferi copiilor săi un viitor mai bun. În ring, regulile sunt aceleași pentru toți. În afara lui, viața este adesea inegală. Boxul devine pentru Ali nu doar un sport, ci un spațiu al rezistenței și al speranței, singura cale prin care poate lupta pentru a-și păstra copiii aproape și pentru a le asigura viitorul.

Pentru rolul principal din Gipsy Queen, Alina Șerban a fost recompensată cu patru premii pentru „Cea mai bună actriță”, inclusiv prestigiosul titlu de „Cea mai bună actriță a Germaniei”, și a dus filmul pe scena internațională, unde Gipsy Queen a obținut peste 7 premii și numeroase nominalizări pentru scenariu, muzică și decoruri. Filmul este o coproducție Austria–Germania, regizată de Hüseyin Tabak, și reprezintă una dintre puținele producții cinematografice care oferă o reprezentare complexă, demnă și autentică a unei femei rome, dincolo de stereotipuri.

Într-un context în care România are cea mai mare rată de abandon școlar din Uniunea Europeană – 16,8%, iar peste 16% dintre copiii cu vârste între 6 și 14 ani nu sunt înscriși în sistemul de învățământ, filmul devine punctul de plecare pentru o campanie care vorbește despre educație ca luptă, nu ca privilegiu.

„Gipsy Queen nu oferă soluții simple, dar deschide discuții esențiale despre educație, șanse reale și despre ce înseamnă să lupți pentru viitorul copiilor tăi. Este o poveste profund umană, în care mulți oameni se pot regăsi”, spune Alina Șerban.

Astfel, odată cu premiera filmului în cinematografe, se lansează și campania „O campanie pentru șansa tuturor la educație și sport', o inițiativă care invită publicul să transforme emoția trăită în sala de cinema într-un gest concret de sprijin. Toate încasările din biletele vândute la proiecțiile din rețeaua Cinema City vor fi direcționate către două centre de plasament, care lucrează cu copii aflați în risc de abandon școlar, susținând accesul acestora la educație și sport. Cinema City se alătură campaniei prin punerea la dispoziția organizatorilor a spațiilor de expunere necesare pentru comunicarea mesajului, cu scopul de a ajunge la un public cât mai larg.

Ioana Ionescu, Marketing Manager Cinema City, explică importanța acestui demers: „Cinema City este mai mult decât o destinație de divertisment; este un spațiu unde poveștile prind viață și pot genera schimbare. Prin această campanie, ne dorim să oferim publicului nostru ocazia de a fi parte dintr-o soluție reală. Fiecare bilet achiziționat este o contribuție directă la viitorul unor copii care au nevoie de susținerea noastră pentru a continua să învețe și să viseze.'

Campania își propune, totodată, să adune povești reale despre oamenii care schimbă destine – profesori, antrenori, părinți, vecini sau mentori care au crezut într-un copil atunci când nimeni altcineva nu a făcut-o. Până pe 8 martie, publicul este invitat să împărtășească pe rețelele de social media o poveste personală, o fotografie, un video testimonial sau un mesaj despre un moment în care educația sau sportul le-au schimbat viața. Fiecare mărturie devine parte dintr-o conversație colectivă despre șanse, sprijin și puterea de a nu renunța. Detalii despre implicarea în campanie se găsesc în formularul de aici.

Gipsy Queen este mai mult decât un film. Este un instrument de dialog, empatie și inspirație, care își propune să fie folosit în proiecții, discuții și contexte educaționale, pentru a aduce mai aproape realități adesea ignorate și pentru a reaminti un adevăr simplu: un bilet la film poate contribui ca șansa unui copil la o viață mai bună.

Distribuit în cinematografe de Asociația Untold Stories.

Alina Șerban este actriță și regizoare de film și teatru și prima artistă romă care a primit una dintre cele mai înalte distincții oferite de statul român – Ordinul „Meritul Cultural', în grad de Cavaler, pentru merite artistice.

Este absolventă atât a UNATC București dar și a New York University – Tisch School of the Arts și a Royal Academy of Dramatic Art (RADA) din Londra, unele dintre cele mai prestigioase școli din lume.

În 2018, a reprezentat România la Festivalul de Film de la Cannes, cu filmul „Singură la nunta mea”, iar primul ei rol principal în acest lungmetraj i-a adus trei Premii pentru Cea mai bună actriță. A jucat în filmul „Housekeeping for Beginners”, premiat la Festivalul de Film de la Veneția (2023) și propus de Macedonia de Nord la Premiile Oscar (2024).

În 2024, a obținut Locul I la concursul CNC – secțiunea Debut, cu punctajul maxim, pentru primul său lungmetraj, „Eu contez.”

Hüseyin Tabak este un regizor, scenarist și realizator de filme documentare și artistice, de origine turcă, născut în Germania. A studiat scenaristică și regie la Academia de Film din Viena, sub îndrumarea lui Michael Haneke și a debutat în 2010 cu un scurt-metraj intitulat „Cheese…”. În 2012, a realizat filmul documentar „Kick Off”, urmat imediat de filmul artistic „Beauty is Worthless”, pentru care a câștigat patru premii ale industriei de film din Austria, inclusiv pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor. Gipsy Queen este cel de-al treilea lung-metraj al său, premiat în cadrul festivalului Tallinn Black Nights Film Festival cu Premiul Juriului Ecumenic pentru Cel mai bun film.

