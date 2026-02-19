Alexia Eram, asemănare izbitoare cu mama ei. A recreat o imagine cu Andreea Esca din tinerețe: „Bună seara Franța, bună seara Paris”

Alexia Eram a publicat imagini în care poartă aceeași ținută ca Andreea Esca în tinerețe.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alexia Eram
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Alexia Eram a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce a recreat una dintre aparițiile emblematice ale mamei sale, Andreea Esca, din perioada de început a jurnalului de știri de la PRO TV, unde prezentatoarea se află și astăzi la pupitru.

Alexia Eram, outfit similar cu al Andreei Esca

Aflată în Paris, Alexia Eram a publicat pe Instagram fotografii în care poartă un blazer roșu cu guler și detalii negre, o piesă vestimentară care amintește imediat de ținuta purtată de Andreea Esca în anii în care a devenit una dintre cele mai recognoscibile figuri ale televiziunii din România.

Gestul nu s-a oprit la vestimentație. În descrierea imaginilor, Alexia a adaptat celebra formulă de deschidere a jurnalului prezentat de mama ei.

„Bună seara, Franța, bună seara, Paris”, a scris ea, făcând trimitere directă la introducerea devenită iconică: „Bună seara, România, bună seara, București”.

Postarea a ajuns rapid în atenția fanilor, iar reacția Andreei Esca nu a întârziat. Prezentatoarea a comentat la fotografii cu emoticoane de râs, semn că reinterpretarea i-a stârnit amuzamentul.

Ce lecții a învățat de la mama ei

Alexia Eram a ales să împărtășească cu urmăritorii săi de pe Instagram lecțiile și valorile primite de la mama ei, Andreea Esca, subliniind influența puternică pe care prezentatoarea TV o are asupra ei și a fratelui său, Aris.

În postarea sa, Alexia a explicat de ce o consideră pe mama ei un exemplu de urmat, evidențiind educația și principiile care le-au fost transmise în copilărie:

„Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi.
Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol.
Încă de când eram mici, spunea constant: ‘Atunci când nu mai poți, mai poți puțin și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune.
Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram.

Alexia și Aris Eram au format o echipă pe cinste în sezonul șase America Express. Cei doi s-au făcut plăcuți telespectatorilor, care i-au susținut pe tot parcursul show-ului de la Antena 1. În cadrul unui interviu, Andreea Esca a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre participarea celor doi copii ai ei în emisiunea America Express.

„După această emisiune, practic, nu există zi în care să nu mă întâlnesc cu cineva care să mă felicite pentru copii. Cred că asta este cea mai mare satisfacție pentru niște părinți, mai ales că ei sunt niște copii care au plecat cu dezavantajul unor idei preconcepute. E normal, poate că și noi, la rândul nostru, gândim despre copiii nu știu cui că ar fi în vreun fel sau în altul, fără să știm adevărul. Cred că pentru ei a fost o oportunitate bună de a arăta lumii cine sunt și, mai ales, în niște condiții de criză, când oamenii reacționează foarte diferit. Cred că educația este foarte importantă, cred că dragostea pe care le-o arăți copiilor este foarte importantă și revin la ceea ce bănuiesc eu că este important în educația unor copii – să existe limite pe care să nu le întreacă, să existe nu, să existe explicații referitoare la felul în care trebuie să-i respecte pe cei din jur, să respecte munca, să respecte societatea în care trăiesc”, a declarat Andreea Esca pentru VIVA!.

Citește și:
Dana Rogoz, confesiuni despre căsnicia cu regizorul Radu Dragomir. Cum s-a schimbat relația lor după 21 de ani împreună: „Viața alături de copii te obligă mereu să…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Shakira, reacție neașteptată după ce un fan a adus o pancartă cu Gerard Piqué la concertul ei
People
Shakira, reacție neașteptată după ce un fan a adus o pancartă cu Gerard Piqué la concertul ei
Mădălina Ghenea dezvăluie secretul siluetei sale. Cum se menține actrița în formă: "Nu cred în diete universale"
People
Mădălina Ghenea dezvăluie secretul siluetei sale. Cum se menține actrița în formă: "Nu cred în diete universale"
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia lui Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
People
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia lui Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Câți bani ar fi câștigat Oase și Maria Pitică pentru cele șapte săptămâni de participare la Power Couple Sezonul 3
People
Câți bani ar fi câștigat Oase și Maria Pitică pentru cele șapte săptămâni de participare la Power Couple Sezonul 3
Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat în Norfolk pe fondul scandalului cu dosarele Epstein
People
Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat în Norfolk pe fondul scandalului cu dosarele Epstein
Noi detalii despre relația dintre Prințul Harry și Prințul William. Ducele de Sussex ar fi încercat să ia legătura cu fratele său
People
Noi detalii despre relația dintre Prințul Harry și Prințul William. Ducele de Sussex ar fi încercat să ia legătura cu fratele său
Libertatea
Investiția de 40.000 de euro pe care o face Florin Prunea după „Desafio: Aventura”. E implicat și Ian: „Să vedeți”
Investiția de 40.000 de euro pe care o face Florin Prunea după „Desafio: Aventura”. E implicat și Ian: „Să vedeți”
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Aris Eram, critici dure la adresa lui Cristian Boureanu. Fostul politician ar putea fi descalificat. „Mi se pare că întrece măsura”
Aris Eram, critici dure la adresa lui Cristian Boureanu. Fostul politician ar putea fi descalificat. „Mi se pare că întrece măsura”
Decizia luată de Monica Tatoiu după 39 de ani de căsătorie. Ce mesaj i-a transmis soțului: „Am vrut să-i fac o surpriză”
Decizia luată de Monica Tatoiu după 39 de ani de căsătorie. Ce mesaj i-a transmis soțului: „Am vrut să-i fac o surpriză”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
catine.ro
Șase femei coreano-americane, pe coperta revistei Variety. Mesajul lor despre curaj și depășirea barierelor
Șase femei coreano-americane, pe coperta revistei Variety. Mesajul lor despre curaj și depășirea barierelor
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Berbecii sunt mai energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Berbecii sunt mai energici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să îți amenajezi casa pentru a părea mai îngrijită. Trucuri de la specialiști, fără eforturi mari
Cum să îți amenajezi casa pentru a părea mai îngrijită. Trucuri de la specialiști, fără eforturi mari
Revani. Rețetă de prăjitură grecească cu griș și lămâie, însiropată
Revani. Rețetă de prăjitură grecească cu griș și lămâie, însiropată
Mai multe din people
Unde ar urma să se filmeze Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
Unde ar urma să se filmeze Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
People

Prin intermediul edițiilor anterioare ale show-ului Asia Express, fanii au avut ocazia să călătorească în țări exotice, să admire peisaje de vis și să cunoască tradiții și obiceiuri locale.

+ Mai multe
Melania Trump, criticată pentru alegerea „ridicolă” în materie de modă, în momentul în care coboară din Air Force One
Melania Trump, criticată pentru alegerea „ridicolă” în materie de modă, în momentul în care coboară din Air Force One
People

Melania Trump a fost criticată dur pentru ultima ei apariție publică.

+ Mai multe
Roxana Nemeș, despre creșterea gemenilor ei, Ania și Zain. Cum se descurcă artista: "Nu este ușor, oboseala se simte"
Roxana Nemeș, despre creșterea gemenilor ei, Ania și Zain. Cum se descurcă artista: "Nu este ușor, oboseala se simte"
People

Roxana Nemeș a devenit mamă în luna septembrie a anului 2025, când i-a adus pe lume pe gemenii Ania și Zain.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC