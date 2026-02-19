Mădălina Ghenea dezvăluie secretul siluetei sale. Cum se menține actrița în formă: „Nu cred în diete universale”

Mădălina Ghenea, considerată una dintre cele mai elegante apariții de pe red carpet-ul internațional, a ales să clarifice public discuțiile legate de regimul ei alimentar. Actrița în vârstă de 38 de ani a explicat, într-o intervenție sinceră pe rețelele sociale, că nu urmează diete standard, ci un stil alimentar construit în jurul prevenirii inflamației în organism.

Mădălina Ghenea, adevărul despre diete

Vedeta spune că starea ei de bine și aspectul fizic sunt rezultatul unei atenții constante față de modul în care reacționează propriul corp. Pe Instagram, Mădălina Ghenea a subliniat că evită recomandările generale, fiind convinsă că fiecare persoană are particularități biologice diferite.

„Nu cred în diete universale. Cred că fiecare organism este diferit și reacţionează diferit. Eu îmi cunosc foarte bine alergiile și intoleranțele și am mare grijă ca ceea ce mănânc să nu îmi creeze inflamație în corp. Nu cred că este corect să dai sfaturi generale când vine vorba de alimentație”, a declarat actrița.

În opinia sa, orice schimbare reală a stilului de viață ar trebui să pornească de la o evaluare medicală personalizată:

„Singurul sfat pe care îl pot da este acesta: mergeţi la medic, faceți analizele de sânge, înţelegeţi-vă propriile intoleranțe și abia apoi adaptați alimentația la nevoile voastre.”

Pe lângă selecția alimentelor, Mădălina Ghenea acordă o importanță deosebită și modului de ambalare a produselor. Ea evită materialele plastice și aditivii artificiali, considerând că aceste detalii au un impact major asupra sănătății pe termen lung.

„Personal, evit prăjelile, alimentele procesate, tot ce vine ambalat în plastic sau cu conservanți. Beau apă din sticlă de sticlă. Nu combin foarte multe ingrediente la aceeaşi masă și încerc să evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine”, a explicat actrița.

Un alt aspect pe care l-a evidențiat este neîncrederea față de produsele promovate drept „dietetice.” Actrița spune că nu se lasă convinsă de etichetele care anunță lipsa zahărului, dar conțin înlocuitori artificiali.

„Nu consum produse ‘fără zahăr’ artificiale”, a punctat ea, preferând alimentele cât mai naturale și minim procesate.

Mădălina Ghenea a câștigat procesul intentat femeii care a hărțuit-o timp de șase ani

Procesul intentat la Milano în dosarul de hărțuire în care este implicată Mădălina Ghenea a ajuns la final.

Reprezentanții Parchetului au cerut instanței condamnarea la doi ani de închisoare a femeii de 45 de ani acuzate că ar fi supus-o pe actriță unei campanii de mesaje abuzive. În paralel, Mădălina Ghenea a solicitat să fie despăgubită cu 5 milioane de euro, după ce s-a constituit parte civilă în acest dosar.

Hotărârea judecătorilor a fost dată pe 4 februarie. Judecătorii din Italia au condamnat-o la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pe femeia în vârstă de 45 de ani, care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea. De asemenea, a obligat-o pe aceasta la plata sumei de 40.000 euro către Mădălina Ghenea și plata sumei de 10.000 euro mamei româncei, cu titlu de daune morale.

