Câți bani ar fi câștigat Oase și Maria Pitică pentru cele șapte săptămâni de participare la Power Couple Sezonul 3

Oase și Maria Pitică au fost eliminați din competiția Power Couple de la Antena 1 după șapte săptămâni.

Maria și Oase au părăsit competiția
Oase și Maria Pitică au părăsit competiția Power Couple de la Antena 1 după șapte săptămâni. Câți bani ar fi obținut cei doi pentru participare?

Oase și Maria Pitică, eliminați de la Power Couple Sezonul 3

Penultima săptămână din competiție a ajuns aseară la final! După șase etape, fricile au fost lăsate în urmă, iar îndârjirea de a merge până la capăt este mai mare ca niciodată.

Ultima probă a băieților s-a lăsat cu râsete la maximum… pentru cei de acasă! Și cu liniște și mult curent în corp pentru participanți. Trei dintre ei au reușit să confirme investițiile, spre surprinderea partenerilor, iar doi au fost prea gălăgioși și au trezit bebelușul de prea multe ori.

Concluzia? Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au ajuns, pentru a doua săptămână la rând, la votul pentru eliminare.

Ultim probă de cuplu din sezonul 3 al emisiunii Power Couple s-a anunțat a fi una vitală!

„Cuplurile au nevoie de concentrare maximă, azi pot sări direct în runda decisivă sau pica la eliminare. Partenerii se vor legăna împreună pe plasa vieții, care e plină de obstacole și cam sus. Scopul e să arunce împreună șase mingii în zone de la sol, fiecare țintă le aduce puncte”, a anunțat Dani Oțil.

Simona & Marius Urzică, Luiza & Cătălin Zmărăndescu, precum și Claudia & Andrei Niculae sunt perechile care s-au clasat primele trei în top la proba de cuplu, ceea ce le-a făcut să-și asigure locul în competiție până săptămâna viitoare, când se va juca finala. La finalul probei, Simona și Marius Urzică au primit bonusul de 2.000 de euro, ajungând pe primul loc în clasament.

Cele două echipe propuse spre eliminare au fost: Sandra Izbașa & Răzvan Bănică, precum și Maria Pitică & Oase. Celelalte au decis cu greu ce echipă trebuie să plece acasă. Din păcate, competiția Power Couple s-a încheiat pentru Oase și logodnica lui, Maria, care și-au luat rămas-bun cu lacrimi în ochi de la colegi.

„A fost mișto, ne doream să mergem în continuare și cred că locul nostru era undeva în finală. Dar, ce să faci? Așa este jocul. Mulțumim pentru toată experiența, mulțumim pentru tot. Ne-am simțit ca acasă în vila asta. Din păcate, ne-am obișnuit un pic prea mult. Doream să ducem jocul până la capăt, să experimentăm tot, dar sigur ieșim cu capul sus, cu prieteni noi și cu voie bună”, a declarat Oase după eliminarea de la Power Couple.

Câți bani ar fi câștigat Oase și Maria Pitică pentru participarea la Power Couple

Oase și logodnica lui, Maria Pitică, au rezistat șapte săptămâni în competiția Power Couple. Potrivit regulamentului emisiunii de la Antena 1, fiecare etapă terminată cu succes le aducea cuplurilor suma de 3.000 de euro. Astfel că, pentru cele șapte etape, Oase și Maria Pitică ar fi obținut suma de 21.000 de euro, după cum transmite cancan.ro.

Foto: Arhiva ELLE

