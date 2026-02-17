Cele 3 zodii care își vor întâlni dragostea adevărată în anul 2026

Unele semne zodiacale vor începe un nou capitol în viața lor amoroasă în anul 2026. Vor lăsa deoparte toate dezamăgirile și neîmplinirile și vor avea inima deschisă către a-și întâlni dragostea adevărată. Așa că, următoarele zodii din lista de mai jos trebuie să se pregătească să trăiască experiențe inedite și pline de pasiune în acest an.

Gemeni

Gemenii vor uita complet în 2026 de perioada grea din punct de vedere emoțional pe care au traversat-o și se vor gândi mult mai intens la viața lor amoroasă. Se simt pregătiți să se îndrăgostească, să se implice într-o nouă relație și să se lase cuprinși de pasiunile pe care le simt pe moment. Timpul în care au fost singuri i-a ajutat să conștientizeze care sunt aspectele pe care nu le-ar putea tolera niciodată la un partener și ce anume își doresc de la o posibilă relație.

Balanță

În 2026, Balanțele trebuie să își păstreze deschiderea în viața lor amoroasă pentru că își vor întâlni dragostea. După mai multe eșecuri și suferințe, vor cunoaște o persoană cu adevărat specială, alături de care vor vrea să aibă planuri serioase pentru viitor. Ar trebui să se lase purtate de ceea ce simt și să se bucure cât de mult pot de fiecare moment petrecut alături de noul partener. Sunt dispuse să depună eforturi pentru a construi o relație autentică și bazată pe emoții reale.

Scorpion

După ce au trecut printr-o mulțime de dezamăgiri în dragoste, în 2026 nativii Scorpion vor avea parte de nenumărate cuceriri. Vor cunoaște câteva persoane interesante, chiar și misterioase și vor fi curioși să vadă încotro vor merge lucrurile. Nu își fac foarte mari speranțe, însă cert este că după multă vreme, se vor simți din nou fericiți în plan sentimental și vor trăi experiențe de neuitat.

Citește și:

6 cupluri de zodii incompatibile care nu ar trebui să aibă o relație

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro