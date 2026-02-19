Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia lui Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital

Familia actorului Salman Khan trece printr-un moment dificil, după ce tatăl său, Salim Khan, a fost internat și operat. În aceste clipe tensionate, Iulia Vântur a ajuns la spital pentru a fi alături de cei apropiați.

Iulia Vântur, sprijin pentru familia lui Salman Khan

Potrivit informațiilor din presa indiană, Salim Khan a fost internat pe 17 februarie 2026 într-o unitate medicală din Mumbai. După intervenția chirurgicală, acesta ar fi fost menținut sub supraveghere medicală atentă, inclusiv cu suport respirator, pentru stabilizarea stării de sănătate.

Rudele și prietenii s-au mobilizat rapid, venind pe rând la spital pentru a afla vești despre evoluția sa. Printre persoanele prezente s-a numărat și Iulia Vântur, care trăiește de mai mulți ani în India și și-a construit acolo cariera. Prezența ei a confirmat încă o dată apropierea de familia partenerului său.

Iulia Vântur s-a deplasat la spital pentru a-l vizita pe tatăl actorului și pentru a oferi sprijin într-un moment delicat. Gestul a atras atenția publicului, mai ales în contextul intervenției chirurgicale și al monitorizării medicale continue de care a avut nevoie Salim Khan.

În prezent, nu au fost comunicate detalii suplimentare despre evoluția stării sale de sănătate. Cert este că Salman Khan și cei apropiați au alături persoane care le oferă susținere, iar Iulia Vântur se numără printre ele, având o relație apropiată cu familia actorului.

Artista, despre momentele dificile din India

Trecerea Iuliei Vântur de la statutul de vedetă TV în România la o prezență remarcată pe scena artistică din India a însemnat mai mult decât succes și aplauze, a fost o perioadă de transformare personală, marcată de nesiguranțe, adaptare și reziliență.

Iulia Vântur descrie începuturile ca pe o etapă în care s-a simțit constant pusă la încercare, ca și cum trebuia să confirme mereu că merită locul câștigat.

„Ai dreptate, așa am simțit multă vreme, că trebuie să demonstrez de două ori. Am muncit mult pentru asta, am și plâns de neputință, neștiind că-i prea devreme, că totul se construiește cu răbdare și consistență. M-am și îndoit de mine, de drumul ales, însă de fiecare dată apărea un proiect care-mi demonstra că acesta este locul meu. Până când am înțeles că persoana căreia voiam să-i demonstrez sunt eu! Eu trebuia să fiu mulțumită de mine, mândră de mine. Eu trebuia să știu că pot. După ani de provocări, am aflat, m-am convins că pot orice-mi pun în minte și în suflet. Sunt genul de om care pune 100% în ce crede și iubește. Și știu că manifestarea mea are putere mare, mi s-a dovedit de multe ori!’, a spus ea pentru revista VIVA!

Procesul de integrare artistică a inclus și provocarea de a cânta în hindi, o limbă cu o sonoritate și o structură foarte diferite de cele cu care era obișnuită. Adaptarea vocii la tonalități înalte și perfecționarea pronunției au venit cu momente de frustrare pentru artistă și emoție intensă, dar și cu satisfacții profunde atunci când efortul a fost recunoscut.

„Da, la început. Multe dintre piesele indiene sunt în tonalitate înaltă. Mi-au trebuit multe piese cântate pentru a-mi accepta vocea în acea tonalitate, care nu-mi suna deloc firesc, a mine, la început. Și da, am avut piese care m-au făcut să plâng de neputință, pentru că nu-mi ieșea perfect pronunția. Unele cuvinte păreau imposibile. Urechea muzicală ajută până la un punct. Sunt diferențe insesizabile, dar care fac diferența între un nativ și un vorbitor de hindi. Mi-am luat un moment cu mine, am respirat adânc și am reușit. Cel mai frumos compliment pentru mine era ohh, am crezut că piesa e cântată de o indiancă. Acum mă bucur când o piesă cântată de mine aduce emoție publicului, dincolo de cuvinte, de limbă. Încă primesc multe telefoane de la prieteni și cunoscuți indieni care-mi spun că fredonează toată ziua Colinde Corinde, deși nu înțeleg versurile.”, a mai spus vedetea.

Citește și:

Lili Sandu, sinceră despre relația cu părinții lui Silviu Țolu. Cum se înțelege cu ei: „Nu au dat sfaturi gratuite'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro