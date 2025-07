Iulia Vântur, despre începuturile sale în India. Cum a fost remarcată, de fapt, vedeta: „M-au rugat să cânt ceva în română”

După ani de succes în televiziunea din România, Iulia Vântur a ales să își urmeze intuiția și să își refacă viața la mii de kilometri distanță, în India. Decizia de a renunța la o carieră stabilă în media pentru a explora o zonă artistică complet nouă – muzica – a fost privită cu scepticism de mulți, dar pentru ea a fost începutul unei transformări profunde.

„Am lăsat tot ce am creat în ani de muncă și am plecat. Toți au zis că sunt nebună”, a mărturisit vedeta într-un podcast.

Plecarea sa din România nu a fost parte dintr-un plan bine pus la punct, ci mai degrabă un răspuns sincer la o chemare interioară.

Cariera muzicală a Iuliei Vântur în India a început într-un mod neașteptat, departe de orice plan sau intenție asumată.

„Am mers în vacanță, eram la o petrecere, fiecare dansa, cânta. M-au rugat să cânt ceva în română. Singurul cântec care îmi venea în minte era La Betleem colo-n jos. Cum să cânt un colind acum? Nu-mi venea nimic altceva. Și am cântat asta. Le-a plăcut atât de mult colindul, încât au reeditat piesa și a devenit numărul 1. E o piesă superbă, într-adevăr. Le-a plăcut vocea mea, mi-au mai dat o piesă pe care să o cânt. (…) Niciodată nu m-am gândit că o să fie o carieră. Nu a fost nimic plănuit, m-am dus doar cu sufletul dechis. Pot să zic că ăsta e meritul meu. Am avut curaj să încerc altceva, dar altceva care îmi plăcea. Am senzația că am trăit vieți. Am trăit o viață la Iași, o viață la București și o viață în India”, a mai dezvăluit vedeta.