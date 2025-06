Iulia Vântur, distinsă cu un premiu special muzical în Germania. Ce scrie presa străină despre artistă

Iulia Vântur a fost invitată de onoare la prestigiosul eveniment internațional Daf Bama Music Awards, care are loc anual în Germania. Ceremonia premiază artiști unici din întreaga lume și celebrează diversitatea muzicală și artiștii cu impact global. Cunoscută pentru cariera sa remarcabilă în România și în Europa, Iulia Vântur a fost recunoscută pentru reușitele sale în muzică, primind o distincție importantă pe această platformă internațională.

Iulia Vântur, distinsă cu un premiu special

Pe lângă această recunoaștere, titlul onorific de „artist peste granițe” i-a fost oferit pentru capacitatea de a depăși barierele geografice, lingvistice și culturale prin muzica și spectacolele sale – consolidându-și astfel statutul de artistă influentă, cu realizări ce merită aplauze.

Iulia Vântur, onorată la Daf Bama Music Awards în Germania; recunoscută pentru parcursul său muzical de succes în România și Europa, notează presa străină.

„Mă simt onorată să primesc această recunoaștere pe o scenă atât de importantă și e un sentiment incredibil să fi ajuns până aici. De-a lungul acestui drum, am înțeles că, indiferent de câte provocări îți aduce viața, trebuie să te abandonezi. Trebuie să ai încredere că cineva acolo sus are un plan mai bun pentru tine, iar Dumnezeu a avut, fără îndoială, un plan mult mai bun pentru mine decât mi-aș fi putut imagina. Mulți au crezut că sunt nebună să renunț la o carieră de succes în România și să mă mut în India. Dar am avut curajul – sau poate doar nebunia – să fac acel pas. Nu doar să cânt într-o altă țară, ci și într-o limbă complet diferită.”, a declarat Iulia Vântur pentru Filmfare Middle East.

Pe rețelele sociale, Iulia a împărtășit imagini de la ceremonia internațională, în care a susținut și un moment artistic și a apărut alături de artiști renumiți. Pentru eveniment, a purtat o rochie mov, cu umerii goi, decorată cu drapaje elegante și motive florale spectaculoase. Părul a fost coafat într-un coc lejer, cu câteva șuvițe lăsate să-i încadreze delicat chipul.

Daf Bama Music Awards este considerat unul dintre cele mai importante evenimente muzicale multiculturale din Europa, oferind o platformă ideală pentru a celebra contribuția Iuliei Vântur în muzică, atât pe plan național, cât și internațional. Artista a interpretat piese care au depășit granițele lingvistice și a realizat reinterpretări ale unor cântece hinduse iconice, precum Raat Baaki, Yai Re și altele.

În timp ce continuă să își consolideze prezența pe scena muzicală internațională, Iulia Vântur se pregătește să pășească și în lumea cinematografiei. Ea va juca rolul principal feminin într-un scurtmetraj în limba engleză, intitulat „Echoes of Us”. Filmul este regizat de Joe Rajan, iar filmările sunt deja în desfășurare. Echoes of Us se anunță a fi o rampă de lansare promițătoare pentru debutul său ca actriță de film, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să o vadă în această nouă ipostază.

Iulia Vântur, despre viața ei din India

Iulia Vântur a revenit în România cu ocazia unui proiect în care a fost implicată. Artista a vorbit cu această ocazie despre viața ei din India și despre cum a reușit să își construiască o carieră de succes acolo.

„Mi-au trebuit ceva ani să mă adaptez cu totul, să fiu acceptată, să fiu apreciată acolo, pentru că e ușor în momentul în care mergi într-o cultură total diferită, în momentul în care mergi să străbați o industrie foarte mare, cu competiție incredibilă. E nevoie să dovedești ca oamenii să aibă încredere în tine, să înțeleagă ce ești, pentru tine să înțelegi că trebuie să te adaptezi mediului respectiv, pentru că nu toată lumea poate să se adapteze la tine, din contră, tu mergând într-o altă țară, trebuie să te adaptezi la cultura de acolo. Sincer, mă bucur că am făcut asta, pentru că m-am îmbogățit, sunt un alt om acum, e o experiență de viață”, a declarat Iulia Vântur la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Citește și:

Motivul real pentru care Dakota Johnson și Chris Martin s-au despărțit. Ce au dezvăluit cei apropiați: „S-a săturat ca el să…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro