Lili Sandu, sinceră despre relația cu părinții lui Silviu Țolu. Cum se înțelege cu ei: „Nu au dat sfaturi gratuite”

Lili Sandu și-a deschis sufletul într-un interviu recent și a vorbit despre relația armonioasă pe care o are cu familia partenerului ei, Silviu Țolu. Cei doi formează un cuplu solid de aproape 10 ani și împart nu doar viața de zi cu zi, ci și rolul de părinți pentru băiețelul lor, Thomas Jay Cristian, în vârstă de patru ani.

Vedeta de la Pro TV în vârstă de 46 de ani a vorbit cu sinceritate despre legătura apropiată pe care a dezvoltat-o de la început cu părinții lui Silviu, care este mai tânăr cu 13 ani decât ea.

„Eu mă înțeleg bine și cu mama lui Silviu și cu tatăl lui Silviu. Chiar din primul an, primele luni când am intrat noi într-o relație, le-am spus ‘mama’ și ‘tata’ amândurora. Sunt niște oameni minunați, sunt niște oameni cărora le datorez tot respectul meu, pentru că au fost tot timpul ok cu noi. Nu s-au băgat niciodată în relația noastră, nu au dat sfaturi gratuite și se ocupă de Thomas fantastic. Știți că sunt bunicii aceia exemplari? Mama și tatăl lui Silviu chiar fac parte din categoria asta și ne ajută extrem de mult”, a declarat Lili Sandu pentru Cancan.ro.