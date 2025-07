Lili Sandu, dezvăluiri despre stilul ei de viață. Care sunt regulile de la care nu se abate: „Încerc să păstrez un echilibru”

Lili Sandu se numără printre cele mai îndrăgite prezentatoare TV. Vedeta de la PRO TV a vorbit recent despre principiile la care apelează pentru a reuși să se mențină în formă.

Lili Sandu, despre stilul ei de viață

În cadrul unui interviu, Lili Sandu a recunoscut că atunci când vede anumite alimente care îi plac, nu se poate abține să nu le guste.

„De trei ani, de când sunt la Vorbește Lumea, mănânc în fiecare zi. Avem superchefi care vin să gătească acolo. Eu sunt genul care dacă nu văd, nu mănânc. Sunt foarte cuminte, disciplinată, mănânc ce trebuie. Dar dacă văd…”, a spus Lili Sandu pentru Libertatea.

Lili Sandu este atentă la ceea ce mănâncă. O perioadă, prezentatoarea TV a renunțat la carne, dar a adăugat-o din nou în planul ei alimentar.

„Mănânc carne, dar nu mai mult de o dată, de două ori pe săptămână. Adică încerc să păstrez un echilibru. În toți anii ăștia am și învățat și am înțeles ce trebuie să mănânc, ce este bine pentru mine, pentru organismul meu. Că poate ce mănânc eu nu este bine pentru tine. Spre exemplu, dacă în seara asta am mâncat la 23:30, mâine nu mai mănânc dimineața, mănânc și eu pe la 11:00. Las măcar o fereastră”, a adăugat Lili Sandu pentru aceeași sursă.

Lili Sandu, declarații despre intervențiile estetice la care apelează

Într-un interviu, Lili Sandu a vorbit cu sinceritate despre modul în care se păstrează în formă și intervențiile sale estetice.

„Mi-am făcut o dată Botox și nu mi-a plăcut. Mi se părea că sunt mult prea întinsă la față. Dar îmi fac tratamente cu vitamine, mezoterapie, la mine funcționează foarte bine. Există un tratament care se numește Sofwave, e tratamentul cel mai mișto pe care l-am făcut vreodată. Simți o ciupitură pe față, e un disconfort, dar după o săptămână fața arată super întinsă. (…) Atât timp cât omul de lângă mine e fericit și mă iubește, ce să le dovedesc oamenilor? OK, îmi fac chestii de bun gust, intervenții minime de întreținere la față, că totuși am 45 de ani”, a povestit prezentatoarea pentru OK Magazine.

Ea a mărturisit și că și-ar fi dorit să fie mai înaltă, acesta fiind unul dintre complexele sale.

„Mi-aș fi dorit să fiu mai înaltă și mi se părea că am fundul prea mare la un moment dat. Apoi a apărut Jennifer Lopez și mi-am zis: „Doamne, ajută-ne pe toate care avem forme. Și am fost OK apoi.” (râde). Dar când ești mai mică îți dorești să fii suplă, cum vezi în reviste. E o tâmpenie. M-am înfometat de mi-a venit rău. Doamne, nu mâncam nimic”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Deși este considerată una dintre cele mai atrâgătoare prezentatoare din România, Lili Sandu a mărturisit că nu se consideră o femeie frumoasă.

„Fără ca asta să însemne că nu mă iubesc sau că îmi lipsește încrederea în mine, eu nu m-am considerat niciodată o femeie frumoasă. M-am considerat o femeie carismatică, dacă vrei, dar niciodată o frumusețe. Uite, pentru mine o femeie frumoasă e Ileana Lazariuc. Sau Catrinel Menghia. Și nu e alint aici, nu zic asta ca să vină lumea să-m spună că sunt frumoasă”, a mărturisit ea.

