Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India: „M-a consumat emoțional teribil”

Trecerea Iuliei Vântur de la statutul de vedetă TV în România la o prezență remarcată pe scena artistică din India a însemnat mai mult decât succes și aplauze, a fost o perioadă de transformare personală, marcată de nesiguranțe, adaptare și reziliență.

Iulia Vântur, despre perioadele dificile din India

Iulia Vântur descrie începuturile ca pe o etapă în care s-a simțit constant pusă la încercare, ca și cum trebuia să confirme mereu că merită locul câștigat.

„Ai dreptate, așa am simțit multă vreme, că trebuie să demonstrez de două ori. Am muncit mult pentru asta, am și plâns de neputință, neștiind că-i prea devreme, că totul se construiește cu răbdare și consistență. M-am și îndoit de mine, de drumul ales, însă de fiecare dată apărea un proiect care-mi demonstra că acesta este locul meu. Până când am înțeles că persoana căreia voiam să-i demonstrez sunt eu! Eu trebuia să fiu mulțumită de mine, mândră de mine. Eu trebuia să știu că pot. După ani de provocări, am aflat, m-am convins că pot orice-mi pun în minte și în suflet. Sunt genul de om care pune 100% în ce crede și iubește. Și știu că manifestarea mea are putere mare, mi s-a dovedit de multe ori!”, a spus ea pentru revista Viva!

Procesul de integrare artistică a inclus și provocarea de a cânta în hindi, o limbă cu o sonoritate și o structură foarte diferite de cele cu care era obișnuită. Adaptarea vocii la tonalități înalte și perfecționarea pronunției au venit cu momente de frustrare pentru artistă și emoție intensă, dar și cu satisfacții profunde atunci când efortul a fost recunoscut.

„Da, la început. Multe dintre piesele indiene sunt în tonalitate înaltă. Mi-au trebuit multe piese cântate pentru a-mi accepta vocea în acea tonalitate, care nu-mi suna deloc firesc, a mine, la început. Și da, am avut piese care m-au făcut să plâng de neputință, pentru că nu-mi ieșea perfect pronunția. Unele cuvinte păreau imposibile. Urechea muzicală ajută până la un punct. Sunt diferențe insesizabile, dar care fac diferența între un nativ și un vorbitor de hindi. Mi-am luat un moment cu mine, am respirat adânc și am reușit. Cel mai frumos compliment pentru mine era ohh, am crezut că piesa e cântată de o indiancă’. Acum mă bucur când o piesă cântată de mine aduce emoție publicului, dincolo de cuvinte, de limbă. Încă primesc multe telefoane de la prieteni și cunoscuți indieni care-mi spun că fredonează toată ziua Colinde Corinde’, deși nu înțeleg versurile.”, a mai spus vedetea.

Printre cele mai dificile perioade trăite de artistă s-a numărat timpul pandemiei, când distanța față de familie a devenit copleșitoare, iar dorul s-a transformat într-o experiență profundă și dureroasă. Izolarea, pierderile din jur și imposibilitatea de a fi alături de cei dragi au determinat-o să-și redefinească prioritățile și să prețuiască mai mult timpul petrecut cu familia.

„Cea mai neagră perioadă a fost în timpul lockdown-ului, în pandemie, m-a consumat emoțional teribil. Pentru foarte multă vreme nu am putut să vin în țară, să-mi văd părinții și oamenii dragi din România. Am simțit cum e să ți se rupă sufletul de dor. Majoritatea oamenilor treceau prin multe provocări, apropiați pe care i-am pierdut, din cauza virusului. Și-mi doream mai mult ca oricând îmbrățișarea mamei, însă nu puteam să-i văd pe ai mei decât pe video-call. De atunci, mi-am promis că voi face în așa fel încât să petrec mai mult timp cu părinții mei. Acum ne vedem mai des decât ne vedeam când stăteam în București. De fiecare dată când vin în Europa sau aproape de Europa, ori vin acasă, ori îi chem pe părinți să vină cu mine. Mă bucur că trăim multe din momentele importante împreună. Când mi-a fost greu, m-a ajutat gândul că nimic nu durează o veșnicie, nici răul, nici binele.”

Iulia Vântur, despre căsătorie și familie

Relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan durează de peste un deceniu și a fost, de-a lungul anilor, intens comentată. Crescută într-un mediu în care căsătoria era văzută drept un pas firesc, artista mărturisește că, odată cu maturizarea, perspectiva ei s-a schimbat. Astăzi, ea consideră că iubirea autentică nu este definită de un act sau de o ceremonie, ci de modul în care doi oameni aleg să se respecte și să crească împreună, zi de zi.

„Știu atât de mulți oameni care nu se mai iubesc, ba din contră, și stau încă în căsătorie. Iubirea într-o relație, de orice fel, este menținută printr-un angajament pe care ți-l iei față de tine și față de cealaltă persoană, în sufletul tău, în primul rând. Iubirea este menținută cu grijă pentru celălalt, cu atenție la nevoile celuilalt, cu compasiune, cu respect, cu prietenie, cu comunicare, cu timp de calitate petrecut împreună, cu dorința de a crește împreună.”, a spus ea pentru revista VIVA!

