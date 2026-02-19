Shakira, reacție neașteptată după ce un fan a adus o pancartă cu Gerard Piqué la concertul ei

Shakira a părut îngrozită când a fost întâmpinată de un carton decupat reprezentându-l pe fostul ei partener, Gerard Piqué, în timpul concertului susținut în San Salvador. Artista în vârstă de 49 de ani interpreta hitul său de dans, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, când a observat figura fostului iubit în public.

Shakira, îngrozită de imaginea cu fostul ei partener

În imaginile devenite virale, cântăreața columbiană interacționează cu fanii, apoi își mărește brusc ochii și face un pas înapoi, vizibil speriată. Motivul reacției sale a devenit rapid clar: un fan adusese în sală un carton decupat cu chipul lui Piqué, reprezentat cu coarne de diavol și ochi roșii.

Momentul neașteptat a avut loc duminică, pe scena Jorge El Mágico González National Stadium.

Internauții au reacționat imediat la clip: „Oamenii exagerează, totuși este tatăl copiilor ei.” „Shakira parcă a zis: ‘Țineți demonul ăla departe de mine’.” „Ochii ei nu mint.”

Shakira a anunțat despărțirea de fostul star al clubului FC Barcelona în iunie 2022, pe fondul zvonurilor de infidelitate, după 11 ani de relație și doi copii împreună.

Shakira și Gerard Piqué au împreună doi copii: Milan Piqué, de 12 ani, și Sasha Piqué, de 10 ani. După separare, Piqué a început o relație cu Clara Chía Martí. Între timp, Shakira a făcut aluzii la fostul partener în muzica sa, numindu-l chiar „Voldemort”.

Ce a spus Gerard Piqué despre despărțire

Într-o declarație acordată CNN, citată de presa spaniolă la momentul respectiv, Piqué a spus:

„Până la urmă, adevărul sau ceea ce s-a întâmplat nu este relatat așa cum a fost. Nu pot controla asta. Cel mai important este că sunt înconjurat de cei dragi, familia, prietenii, oamenii care mă cunosc cu adevărat. Asta îmi oferă liniște. Sunt foarte fericit, mă bucur de viață și mă simt privilegiat.”

În 2022, publicația El Periódico relata că cei doi locuiau separat de câteva săptămâni, după ce Piqué ar fi fost nevoit să părăsească locuința familiei.

O teorie devenită virală susținea că Shakira ar fi descoperit presupusa infidelitate observând că un borcan de gem de căpșuni fusese consumat în lipsa ei, ea fiind, potrivit zvonurilor, singura care mânca gem de căpșuni. Artista a negat ulterior această poveste.

Recent, Shakira a vorbit deschis despre despărțire, spunând că muzica a ajutat-o să depășească perioada dificilă. Într-un interviu cu Zane Lowe pentru Apple Music, ea a mărturisit că muzica a avut un efect terapeutic.

Deși consideră că șansele ei în dragoste sunt „din ce în ce mai mici”, artista spune că se concentrează pe rolul de mamă singură puternică.

„Am învățat că muzica mea are un efect terapeutic. Am trecut prin câțiva ani dificili, personal, cu despărțirea și toate cele, dar muzica a fost liantul care m-a reconstruit. Cântecele evoluează, trăiesc propria lor viață… devin coloana sonoră pentru mulți oameni, inclusiv pentru mine. Îmi amintesc etape din viața mea prin propria muzică și prin felul în care mă simțeam atunci. Sunt responsabilă de acești doi copii care depind atât de mult de mine. Sunt mamă singură, nu am soț și nici ajutor permanent în gospodărie.”

