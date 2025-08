Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească

Mădălina Ghenea le-a împărtășit fanilor o parte din principiile ei alimentare care o ajută să fie mereu în formă. Din cauza unei boli de care suferă, actrița trebuie să acorde o foarte mare atenție alimentelor pe care le consumă.

Cum se menține Mădălinea Ghenea în formă

În cadrul unei sesiuni de întrebări de pe Instagram, Mădălina Ghenea a răspuns curiozității unor persoane referitoare la felul în care își menține silueta. Actrița a dezvăluit care este boala cu care se confruntă și din cauza căreia nu poate să mănânce anumite alimente. Atunci când consumă alimente, este conștientă de faptul că starea ei de sănătate nu va fi una bună.

„Când vreau să slăbesc, practic sunt mereu la un fel de dietă, pentru că am boala celiacă, așa că nu pot mânca pizza, paste, pâine, dulciuri, prăjituri. Orice mâncare prăjită, dar nu pentru că sunt la dietă și încerc să slăbesc, ci pentru că mă simt foarte, foarte, foarte extrem de bolnavă, mai ales în ultima vreme. Așa că s-ar putea să fac asta, dar știu că mă voi simți rău, așa că, știi, uneori sunt o ființă umană, așa că am chef să mănânc o pizza, dar apoi nu mă voi simți bine câteva ore. Așa că mă concentrez pe cele șase ore de după masă și apoi pe cele cinci minute din timpul mesei, dacă asta are vreun sens.”

Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre carieră

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Mădălina Ghenea a vorbit deschis despre cariera sa.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Mădălina Ghenea a oferit detalii inedite și despre familia sa, la care se gândește tot timpul, iar de cele mai multe ori resimte dorul de casă. Cu toate acestea, actrița este foarte recunoscătoare pentru tot ce i se întâmplă.

„Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea, și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera și timpul care, de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu pentru că este un proiect, cu siguranță”, a adăugat Mădălina Ghenea pentru sursa citată.

Mădălina Ghenea, succes pe plan internațional

Mădălina Ghenea s-a remarcat pe plan internațional în Youth, în regia lui Paolo Sorrentino, având un rol cheie în film, al unei femei care deține informații esențiale pentru ancheta poliției. A jucat și în pelicula Urma, în regia lui Dorian Boguță, fiind primul rol într-un film românesc.

Mădălina Ghenea a bifat până acum nenumărate reușite în plan profesional. După apariția în House of Gucci, megaproducția lui Ridley Scott, în care a jucat alături de nume faimoase de la Hollywood, printre careLady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek și Al Pacino, actrița a acceptat o altă provocare. Vedeta a avut oportunitatea de a juca în Deep Fear, un film în regia lui Marcus Adams, alături de Ed Westwick, cunoscut mai ales pentru rolul său, Chuck Bass, din celebrul serial Gossip Girl.

Pe lângă cariera în actorie, Mădălina Ghenea a pozat de-a lungul anilor pentru unele dintre brandurile de succes în plan internațional. Vedeta este prezentă constant la tot felul de evenimente și gale importante ale industriei și a avut ocazia, prin prisma meseriei, să întâlnească unele dintre cele mai apreciate celebrități de la Hollywood. Actrița are o fiică, pe nume Charlotte, din relația cu fostul ei partener de viață, Matei Stratan.

