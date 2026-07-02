Anne Hathaway, reacție hilară după ce a fost acuzată de o gafă vestimentară de proporții

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Anne Hathaway a început turneul de promovare al celui mai recent film al său, mult anticipatul Odiseea, în regia lui Christopher Nolan. Și, cu această ocazie, a fost văzută în New York pe 30 iunie, în vreme ce avea angajamente și întâlniri cu presa, purtând o salopetă roșie cu un volan pe șolduri, un colier masiv auriu și ochelari de soare.

Doar că fanii au subliniat imediat că actrița a făcut o gafă vestimentară cu ținuta ei, și s-au grăbit să semnaleze acest lucru inclusiv în secțiunea de comentarii a contului de Instagram al actriței.

Și presa a amendat apariția actriței, contribuind la impresia generală că aceasta a purtat salopeta cu spatele în față, iar dezbaterea în jurul ținutei a devenit atât de aprinsă încât Anne Hathaway a simțit nevoia să aibă o reacție la întreaga poveste. Acesta a postat pe 1 iulie un video pe contul său de Instagram, unde a inclus capturi de ecran cu diferite titluri de presă și comentarii despre salopeta sa.

Apărând în videoclip cu o altă ținută complet roșie, Anne Hathaway răspunde titlurilor privind presupusa gafă.

„Am făcut eu asta? Da, am făcut… am făcut.”.

Și stilista lui Hathaway, Erin Walsh, s-a alăturat conversației generale, arătând că salopeta purtată de vedetă este parte din colecția de primăvară-vară de anul acesta a brand-ului newyorkez Ashlyn, iar imaginile cu prezentarea colecției arată același model de salopetă purtat fără decolteu, tăietura fiind chiar la baza gâtului, semn că Hathaway chiar a decis să poarte invers modelul propus de designer.

Fanii au apreciat hilara reacție a lui Anne Hathaway, prin care aceasta și-a recunoscut așa-zisul faux pas vestimentar, comentând la postarea actriței.

„Pe dos este noul pe față”, a glumit cineva, în vreme ce un alt fan spunea: „Câtă vreme te simți bine, nu contează!”. Mulți au aplaudat decizia: „Asta te face un fashion icon.”

Dat fiind faptul că Hathaway tocmai a început să promoveze filmul Odiseea, în care interpretează rolul Penelopei (Matt Damon este Ulise, iar în distribuția extraordinară a proiectului mai apar numeroase nume mari, precum Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya sau Charlize Theron), e de așteptat să o tot vedem la premiere și diferite interviuri, la televiziuni sau pentru podcast-uri. Iar asta înseamnă și că îi vom vedea stilul pentru perioada în care Hathaway este gravidă.

Anne Hathaway, care a fost foarte ocupată la începutul anului promovând cea de-a doua parte a filmului Diavolul se îmbracă de la Prada, unde și-a reluat rolul, alături de Meryl Streep, Stanley Tucci și Emily Blunt, este însărcinată, așteptând cel de-al treilea copil din relația cu soțul său, Adam Shulman.

Sarcina a fost anunțată de actriță pe 19 iunie, tot prin intermediul unui material video postat pe contul său de Instagram, în care aceasta și-a dezvăluit abdomenul. Surse din apropierea cuplului au declarat că Hathaway este foarte concentrată acum pe viața de familie, după o perioadă plină de filmări și de campanii de promovare ale filmelor în care a jucat. Actrița în vârstă de 43 de ani are deja doi fii: Jonathan, de 10 ani, și Jack, de 6 ani.

„Este recunoscătoare pentru cariera ei și pentru ocazia de a fi parte dintr-un film care e atât de semnificativ pentru atât de mulți oameni.(…) Nu îi stă în fire să se plângă. Abordarea ei este una de recunoștință și profesionalism, și cu asta în minte a început turneul de promovare.”, a declarat respectiva sursă. „Acum se concentrează pe familie și își dorește puțin timp liber.”

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Foto: Getty Images, arhiva ELLE

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