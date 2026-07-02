Anne Hathaway, reacție hilară după ce a fost acuzată de o gafă vestimentară de proporții

Anne Hathaway a avut cea mai nostimă reacție după ce a fost acuzată de fani că a făcut o gafă vestimentară. Actrița a stârnit amuzamentul tuturor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Anne Hathaway, reacție hilară după ce a fost acuzată de o gafă vestimentară de proporții

Anne Hathaway a început turneul de promovare al celui mai recent film al său, mult anticipatul Odiseea, în regia lui Christopher Nolan. Și, cu această ocazie, a fost văzută în New York pe 30 iunie, în vreme ce avea angajamente și întâlniri cu presa, purtând o salopetă roșie cu un volan pe șolduri, un colier masiv auriu și ochelari de soare.

Doar că fanii au subliniat imediat că actrița a făcut o gafă vestimentară cu ținuta ei, și s-au grăbit să semnaleze acest lucru inclusiv în secțiunea de comentarii a contului de Instagram al actriței.

Și presa a amendat apariția actriței, contribuind la impresia generală că aceasta a purtat salopeta cu spatele în față, iar dezbaterea în jurul ținutei a devenit atât de aprinsă încât Anne Hathaway a simțit nevoia să aibă o reacție la întreaga poveste. Acesta a postat pe 1 iulie un video pe contul său de Instagram, unde a inclus capturi de ecran cu diferite titluri de presă și comentarii despre salopeta sa.

Apărând în videoclip cu o altă ținută complet roșie, Anne Hathaway răspunde titlurilor privind presupusa gafă.

„Am făcut eu asta? Da, am făcut… am făcut.”.

Și stilista lui Hathaway, Erin Walsh, s-a alăturat conversației generale, arătând că salopeta purtată de vedetă este parte din colecția de primăvară-vară de anul acesta a brand-ului newyorkez Ashlyn, iar imaginile cu prezentarea colecției arată același model de salopetă purtat fără decolteu, tăietura fiind chiar la baza gâtului, semn că Hathaway chiar a decis să poarte invers modelul propus de designer.

Fanii au apreciat hilara reacție a lui Anne Hathaway, prin care aceasta și-a recunoscut așa-zisul faux pas vestimentar, comentând la postarea actriței.

„Pe dos este noul pe față”, a glumit cineva, în vreme ce un alt fan spunea: „Câtă vreme te simți bine, nu contează!”. Mulți au aplaudat decizia: „Asta te face un fashion icon.”

Dat fiind faptul că Hathaway tocmai a început să promoveze filmul Odiseea, în care interpretează rolul Penelopei (Matt Damon este Ulise, iar în distribuția extraordinară a proiectului mai apar numeroase nume mari, precum Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya sau Charlize Theron), e de așteptat să o tot vedem la premiere și diferite interviuri, la televiziuni sau pentru podcast-uri. Iar asta înseamnă și că îi vom vedea stilul pentru perioada în care Hathaway este gravidă.

Anne Hathaway, care a fost foarte ocupată la începutul anului promovând cea de-a doua parte a filmului Diavolul se îmbracă de la Prada, unde și-a reluat rolul, alături de Meryl Streep, Stanley Tucci și Emily Blunt, este însărcinată, așteptând cel de-al treilea copil din relația cu soțul său, Adam Shulman.

Sarcina a fost anunțată de actriță pe 19 iunie, tot prin intermediul unui material video postat pe contul său de Instagram, în care aceasta și-a dezvăluit abdomenul. Surse din apropierea cuplului au declarat că Hathaway este foarte concentrată acum pe viața de familie, după o perioadă plină de filmări și de campanii de promovare ale filmelor în care a jucat. Actrița în vârstă de 43 de ani are deja doi fii: Jonathan, de 10 ani, și Jack, de 6 ani.

„Este recunoscătoare pentru cariera ei și pentru ocazia de a fi parte dintr-un film care e atât de semnificativ pentru atât de mulți oameni.(…) Nu îi stă în fire să se plângă. Abordarea ei este una de recunoștință și profesionalism, și cu asta în minte a început turneul de promovare.”, a declarat respectiva sursă. „Acum se concentrează pe familie și își dorește puțin timp liber.”

Citește și:
Cara Delevingne clarifică zvonurile privind relația cu Amber Heard

Foto: Getty Images, arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Anisia Gafton, dezvăluiri din intimitate: Cum se înțelege cu socrii și ce reacție au avut părinții ei când au aflat că vor fi bunici
People
Anisia Gafton, dezvăluiri din intimitate: Cum se înțelege cu socrii și ce reacție au avut părinții ei când au aflat că vor fi bunici
Cum s-a îmbogățit Melania Trump cu câteva milioane de dolari într-un singur an? Și Donald Trump e mai bogat cu 2 miliarde
People
Cum s-a îmbogățit Melania Trump cu câteva milioane de dolari într-un singur an? Și Donald Trump e mai bogat cu 2 miliarde
Când apare la PRO TV serialul "Trafic", în care joacă Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu. Premiera are loc mai curând decât se așteptau fanii
People
Când apare la PRO TV serialul "Trafic", în care joacă Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu. Premiera are loc mai curând decât se așteptau fanii
Cu ce s-a ocupat în trecut Dan, logodnicul Paulei Chirilă. Dezvăluirea neașteptată făcută de actriță: "A lucrat în Anglia..."
People
Cu ce s-a ocupat în trecut Dan, logodnicul Paulei Chirilă. Dezvăluirea neașteptată făcută de actriță: "A lucrat în Anglia..."
Jennifer Aniston și iubitul ei, Jim Curtis, au sărbătorit un an de relație. Ce fotografii speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie
People
Jennifer Aniston și iubitul ei, Jim Curtis, au sărbătorit un an de relație. Ce fotografii speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie
Mădălina Ghenea, imagini adorabile alături de fiica ei. Cum au apărut actrița și Charlotte
People
Mădălina Ghenea, imagini adorabile alături de fiica ei. Cum au apărut actrița și Charlotte
Publicitate
Ce ne așteaptă în România din punct de vedere meteorologic. Roxana Bojariu: „Sunt doi piloni ai acțiunii climatice, reducerea emisiilor și adaptarea”
Ce ne așteaptă în România din punct de vedere meteorologic. Roxana Bojariu: „Sunt doi piloni ai acțiunii climatice, reducerea emisiilor și adaptarea”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Mirabela Grădinaru, apariție inedită! Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție inedită! Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan
Îți amintești de Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele sexy? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Îți amintești de Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele sexy? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent
Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Vera Wang, apariție inedită la aniversarea de 77 de ani. Designer-ul a uimit cu o schimbare îndrăzneață de look
Vera Wang, apariție inedită la aniversarea de 77 de ani. Designer-ul a uimit cu o schimbare îndrăzneață de look
People

Creatoarea de modă Vera Wang a sărbătorit zilele trecute împlinirea vârstei de 77 de ani.

+ Mai multe
Flavia Mihășan, surpriză pentru Andrei Ciobanu de ziua lui de naștere: "Ești inspirație mereu oriunde mergi"
Flavia Mihășan, surpriză pentru Andrei Ciobanu de ziua lui de naștere: "Ești inspirație mereu oriunde mergi"
People

Flavia Mihășan i-a făcut o surpriză partenerului ei, Andrei Ciobanu, de ziua lui de naștere.

+ Mai multe
Monica Bîrlădeanu, schimbare superbă de look pentru un nou rol. În ce serial va apărea actrița și alături de ce vedete joacă: "Am început să filmăm..."
Monica Bîrlădeanu, schimbare superbă de look pentru un nou rol. În ce serial va apărea actrița și alături de ce vedete joacă: "Am început să filmăm..."
People

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit pe rețelele de socializare că a acceptat o nouă provocare profesională, care a venit la pachet și cu un nou look.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC