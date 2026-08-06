Brooklyn Beckham, declarație emoționantă pentru Nicola Peltz la un an de la reînnoirea jurămintelor: „Îți promit că te voi proteja mereu”

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au celebrat un moment important din căsnicia lor și și-au dedicat mesaje emoționante în mediul online.

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  de  ELLE
Brooklyn Beckham, declarație emoționantă pentru Nicola Peltz la un an de la reînnoirea jurămintelor: "Îți promit că te voi proteja mereu"

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au sărbătorit o aniversare cu totul specială, marcând un an de la reînnoirea jurămintelor de căsătorie. Cu această ocazie, cei doi și-au declarat public iubirea prin mesaje emoționante publicate pe conturile lor de Instagram, însoțite de o serie de fotografii.

Brooklyn Beckham i-a dedicat soției sale un mesaj plin de afecțiune, în care a vorbit despre cât de importantă este aceasta pentru el.

„La mulți ani, Nicola. Nu pot să îți spun cât de mult te iubesc. Ești cea mai bună prietenă a mea și te iubesc mai mult decât viața însăși. Sunt atât de norocos că pot să îți spun soția mea. Ești prințesa mea și îți promit că te voi proteja mereu”, a scris acesta.

La rândul său, Nicola Peltz i-a transmis un mesaj la fel de emoționant soțului ei.

„Iubirea mea, la mulți ani. Faci viața atât de frumoasă. Îți mulțumesc că ești cel mai minunat soț la care aș fi putut visa vreodată”, a scris actrița.

Printre imaginile publicate de cei doi se află o fotografie în care apar îmbrățișați, ținând în mâini pahare cu vin alb. Nicola poartă un top negru, jeanși albaștri și un halat alb, în timp ce Brooklyn este îmbrăcat într-un tricou alb și pantaloni scurți albaștri. Nicola a distribuit și o fotografie în care cei doi se sărută, iar Brooklyn a inclus în postarea sa o altă imagine în care apar îmbrățișați.

Mesajele lor au fost apreciate și de apropiați. DJ Fat Tony, care a fost DJ-ul nunții lor, a comentat la postarea lui Brooklyn cu mai multe emoji în formă de inimă roșie. De asemenea, David Furnish, nașul lui Brooklyn alături de soțul său, Elton John, i-a transmis Nicolei mesajul: „La mulți ani!!”.

Aniversarea vine la scurt timp după vacanța petrecută alături de Elton John, în vârstă de 79 de ani, și David Furnish, în vârstă de 63 de ani. Cei patru au fost fotografiați la bordul iahtului artistului, în sudul Franței, în apropiere de Nisa, iar pe 29 iulie au fost surprinși explorând împreună împrejurimile.

Cuplul a sărbătorit șase ani de la logodnă

În iunie, Nicola Peltz și Brooklyn Beckham au sărbătorit șase ani de la logodnă. Cu această ocazie, cei doi și-au dedicat mesaje emoționante pe rețelele de socializare, rememorând începutul relației și exprimându-și recunoștința pentru viața pe care o construiesc împreună. În plus, au publicat și două imagini speciale pentru a marca momentul.

„Nu-mi vine să cred că ne-am logodit acum șase ani. Simt că te cunosc de o viață întreagă, ești cel mai bun prieten al meu și iubirea mea pentru totdeauna, toate într-o singură persoană. Te iubesc din toată inima. Ești cel mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată și sunt atât de fericită că îmi petrec viața alături de tine. Îți mulțumesc că ești un om minunat”, a scris Nicola alături de o fotografie în care apare împreună cu soțul său.

Brooklyn Beckham a ales să publice o fotografie alb-negru realizată în perioada logodnei.

„Acum șase ani am cerut-o în căsătorie pe cea mai bună prietenă a mea x. Ești fata mea, frumoasa mea soție și întreaga mea inimă”, a scris Brooklyn.

Fiul lui David și al Victoriei Beckham și-a continuat mesajul, descriind relația lor drept o aventură pe care își dorește să o trăiască pentru totdeauna.

„Faci ca totul să fie mai luminos, mai amuzant, mai dulce și mai magic doar prin faptul că ești tu. Abia aștept să continuăm să râdem, să visăm și să rămânem tineri împreună pentru totdeauna. Te iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte, Nicola xx”.

Nicola Peltz și Brooklyn Beckham s-au căsătorit pe 9 aprilie 2022, în cadrul unei ceremonii fastuoase organizate în Palm Beach, Florida, la care au participat numeroase celebrități.

Nu este pentru prima dată când cei doi își exprimă public afecțiunea unul față de celălalt. La începutul acestui an, cu ocazia împlinirii a patru ani de la căsătorie, Brooklyn a publicat pe Instagram Stories o fotografie cu buchetul de trandafiri albi pe care i l-a oferit soției sale. Florile au fost însoțite de un bilețel pe care scria:

„La mulți ani pentru aniversarea noastră de patru ani, iubire. Te iubesc din toată inima. Am trecut prin atât de multe împreună, iar astăzi suntem mai puternici ca niciodată și tu ești cea mai bună prietenă a mea. Abia aștept să îmbătrânim împreună. Te iubesc enorm”.

De asemenea, Brooklyn i-a transmis un mesaj special soției sale, Nicola, și de Ziua Îndrăgostiților.

„La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, iubito. Sunt cel mai norocos om din lume pentru că pot să te numesc iubita mea în fiecare an. Te iubesc mai mult decât îți poți imagina și te voi proteja și iubi pentru totdeauna.”, a scris el.

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Foto: Getty Images

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