Nicola Peltz și Brooklyn Beckham au sărbătorit șase ani de la logodnă. Mesajele emoționante pe care și le-au transmis: „Ești iubirea mea pentru totdeauna”

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Nicola Peltz și Brooklyn Beckham au sărbătorit șase ani de la logodnă. Cu această ocazie, cei doi și-au dedicat mesaje emoționante pe rețelele de socializare, rememorând începutul relației și exprimându-și recunoștința pentru viața pe care o construiesc împreună. În plus, au publicat și două imagini speciale pentru a marca momentul.

„Nu-mi vine să cred că ne-am logodit acum șase ani. Simt că te cunosc de o viață întreagă, ești cel mai bun prieten al meu și iubirea mea pentru totdeauna, toate într-o singură persoană. Te iubesc din toată inima. Ești cel mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată și sunt atât de fericită că îmi petrec viața alături de tine. Îți mulțumesc că ești un om minunat”, a scris Nicola alături de o fotografie în care apare împreună cu soțul său.

La rândul său, Brooklyn Beckham a ales să publice o fotografie alb-negru realizată în perioada logodnei.

„Acum șase ani am cerut-o în căsătorie pe cea mai bună prietenă a mea x. Ești fata mea, frumoasa mea soție și întreaga mea inimă”, a scris Brooklyn.

Fiul lui David și al Victoriei Beckham și-a continuat mesajul, descriind relația lor drept o aventură pe care își dorește să o trăiască pentru totdeauna.

„Faci ca totul să fie mai luminos, mai amuzant, mai dulce și mai magic doar prin faptul că ești tu. Abia aștept să continuăm să râdem, să visăm și să rămânem tineri împreună pentru totdeauna. Te iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte, Nicola xx”.

Nicola Peltz și Brooklyn Beckham s-au căsătorit pe 9 aprilie 2022, în cadrul unei ceremonii fastuoase organizate în Palm Beach, Florida, la care au participat numeroase celebrități.

Nu este pentru prima dată când cei doi își exprimă public afecțiunea unul față de celălalt. La începutul acestui an, cu ocazia împlinirii a patru ani de la căsătorie, Brooklyn a publicat pe Instagram Stories o fotografie cu buchetul de trandafiri albi pe care i l-a oferit soției sale. Florile au fost însoțite de un bilețel pe care scria:

„La mulți ani pentru aniversarea noastră de patru ani, iubire. Te iubesc din toată inima. Am trecut prin atât de multe împreună, iar astăzi suntem mai puternici ca niciodată și tu ești cea mai bună prietenă a mea. Abia aștept să îmbătrânim împreună. Te iubesc enorm”.

De asemenea, Brooklyn i-a transmis un mesaj special soției sale, Nicola, și de Ziua Îndrăgostiților.

„La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, iubito. Sunt cel mai norocos om din lume pentru că pot să te numesc iubita mea în fiecare an. Te iubesc mai mult decât îți poți imagina și te voi proteja și iubi pentru totdeauna.”, a scris el.

Nicola Peltz, despre relația lui Brooklyn cu familia ei

În urmă cu câteva luni, și Nicola Peltz a oferit câteva declarații sincere despre relația soțului său, Brooklyn Beckham, cu familia ei.

Actrița, cunoscută pentru rolul din filmul Prima, a fost întrebată de revista ELLE Spania cât de bine a fost integrat Brooklyn în familia Peltz încă de la începutul relației lor, în urmă cu șapte ani.

„Ca pe un alt fiu”, a mărturisit Nicola. „Se înțelege foarte bine cu frații mei. Joacă fotbal împreună foarte des”.

Declarațiile sale au venit după ce, pe 19 ianuarie, Brooklyn Beckham a rupt tăcerea cu privire la conflictul cu părinții săi și le-a adus acestora acuzații grave. Acesta a publicat pe Instagram Stories un mesaj în care susținea că „toată viața mea, părinții mei au controlat poveștile din presă despre familia noastră” și că „postările performative din social media, evenimentele de familie și relațiile neautentice au făcut parte din viața în care m-am născut”.

În același mesaj, Brooklyn Beckham a afirmat că părinții săi ar fi încercat „în mod constant să-mi distrugă relația [cu Nicola] încă dinainte de nuntă, iar asta nu s-a oprit” și că „mama mea a invitat în mod repetat femei din trecutul meu în viețile noastre, în moduri care erau clar menite să ne facă pe amândoi să ne simțim inconfortabil”.

Foto: Arhiva ELLE

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