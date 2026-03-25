Nicola Peltz, declarații oneste despre relația soțului său, Brooklyn Beckham, cu familia ei: „Un alt fiu”

Nicola Peltz a vorbit despre relația dintre soțul său, Brooklyn Beckham, și familia ei, într-un interviu acordat revistei ELLE Spania, pe fondul tensiunilor dintre acesta și părinții săi, David și Victoria Beckham.

Actrița în vârstă de 31 de ani, cunoscută pentru rolul din filmul Prima, a fost întrebată cât de bine a fost integrat Brooklyn în familia Peltz încă de la începutul relației lor, în urmă cu șapte ani.

„Ca pe un alt fiu”, a mărturisit Nicola. „Se înțelege foarte bine cu frații mei. Joacă fotbal împreună foarte des”.

Declarațiile vin după ce, pe 19 ianuarie, Brooklyn Beckham a rupt tăcerea despre conflictul cu părinții săi și le-a adus acestora acuzații grave. Acesta a publicat pe Instagram Stories un mesaj în care susținea că „toată viața mea, părinții mei au controlat poveștile din presă despre familia noastră” și că „postările performative din social media, evenimentele de familie și relațiile neautentice au făcut parte din viața în care m-am născut”.

În același mesaj, Brooklyn Beckham a afirmat că părinții săi ar fi încercat „în mod constant să-mi distrugă relația [cu Nicola] încă dinainte de nuntă, iar asta nu s-a oprit” și că „mama mea a invitat în mod repetat femei din trecutul meu în viețile noastre, în moduri care erau clar menite să ne facă pe amândoi să ne simțim inconfortabil”.

În interviul pentru ELLE Spain, Nicola Peltz a fost întrebată și despre modul în care gestionează atenția publică intensă din jurul relației lor. Actrița a subliniat că, în prezent, se concentrează asupra proiectelor profesionale.

„Sunt foarte concentrată pe acest film”, a spus ea, referindu-se la Prima, o producție independentă pe care a scris-o și în care va interpreta rolul principal. În același timp, Brooklyn „este complet implicat în proiectul său Cloud 23, o gamă de sosuri gourmet… Dar când suntem împreună acasă, seara, suntem bine”.

Nicola a descris și rutina lor de zi cu zi, departe de ochii publicului.

„Să fiu acasă cu el și cu câinii mei este ideea mea de paradis. Lăsăm în fundal Gilmore Girls sau Sex and the City și avem seara noastră perfectă”.

În ceea ce privește relația cu faima, actrița a recunoscut că soțul ei gestionează mai bine expunerea publică.

„Ar trebui să iau notițe despre cum face asta”, a spus ea, menționând că Brooklyn „știe să o gestioneze”.

Brooklyn Beckham, mesaj emoționant pentru Nicola Peltz

De Valentine’s Day, Brooklyn Beckham i-a transmis soției sale, Nicola Peltz, un mesaj special. În imaginea postată pe contul său de Instagram, Brooklyn apare fără cămașă, iar Nicola poartă un top scurt alb.

„La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, iubito x Sunt cel mai norocos om din lume pentru că pot să te numesc iubita mea în fiecare an x Te iubesc mai mult decât îți poți imagina și te voi proteja și iubi pentru totdeauna x”, a scris el.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz analizează posibilitatea de a adopta un copil, într-un moment în care tensiunile dintre ei și familia Beckham par să se adâncească. Potrivit The Sun, cei doi au purtat „mai multe conversații” despre ideea de a crește un copil care nu este biologic al lor. Aceeași sursă susține că decizia este una asumată de ambii parteneri.

„Acesta este un subiect asupra căruia Nicola și Brooklyn sunt pe deplin aliniați. Amândoi își doresc mai mulți copii, iar cel puțin unul să fie adoptat”.

„Amândoi știu că provin dintr-un mediu extrem de privilegiat și își doresc cu tărie să dea ceva înapoi, oferind unui bebeluș sau copil defavorizat cea mai bună viață posibilă. Au vorbit pe larg despre asta”.

În același context, sursa menționează că Nicola Peltz „a ajuns recent la aproximativ 41 de kilograme pentru cel mai nou rol al său într-un film, așa că a avea acum un copil biologic pare exclus”.

Vestea vine la scurt timp după ce Brooklyn a afirmat public că nu își dorește o reconciliere cu familia sa. În ceea ce îi privește pe David și Victoria Beckham, The Sun notează, citând aceeași sursă, că vestea ar putea fi dificil de gestionat emoțional. Ei sunt descriși ca fiind „doi oameni extrem de orientați spre familie” și care „adoră ideea de a deveni bunici”. Sursa adaugă că „i-ar răni profund să nu aibă un rol în viața unui posibil nepot”.

Brooklyn Beckham, gest radical față de David Beckham

În același timp, Brooklyn Beckham ar fi făcut un gest radical față de tatăl său, David Beckham, și și-ar fi modificat unul dintre tatuajele dedicate acestuia.

The Sun l-a surprins recent pe Brooklyn alături de soția sa, Nicola Peltz, în Los Angeles. În fotografiile realizate de publicație, tatuajul cu mesajul „TATA” nu mai arată la fel, zona fiind acoperită de alte elemente, precum o stea de mare și două colace de salvare.

O sursă citată de The Sun susține că Brooklyn ar fi apelat la tratamente cu laser pentru a modifica tatuajul inițial.

„A vrut să scape de el”, a declarat aceasta pentru publicație.

Aceeași sursă afirmă că Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, ar fi intervenit și asupra tatuajului de pe piept dedicat mamei sale, Victoria Beckham.

„Pentru Victoria, va fi dureros să vadă că Brooklyn a acoperit tatuajul dedicat ei, iar acum și pe cel pentru tatăl său”, a spus sursa. „Pare foarte crud și va pune și mai multă sare pe rană”.

Foto: Arhiva ELLE

