Brooklyn Beckham, mesaj special pentru Nicola Peltz, după scandalul cu familia sa: „Te voi proteja”

Brooklyn Beckham își reafirmă public dragostea pentru soția sa, Nicola Peltz , în timp ce tensiunile cu familia sa continuă.

Cu ocazia Valentine’s Day, Brooklyn a publicat pe Instagram un mesaj emoționant dedicat partenerei sale, alături de o fotografie alb-negru în care cei doi se sărută pasional. În imagine, el apare fără cămașă, iar Nicola poartă un top scurt alb.

„La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, iubito x Sunt cel mai norocos om din lume pentru că pot să te numesc iubita mea în fiecare an x Te iubesc mai mult decât îți poți imagina și te voi proteja și iubi pentru totdeauna x”, a scris el.

Declarația vine la scurt timp după ce Brooklyn a făcut public faptul că nu își dorește o reconciliere cu părinții săi, David Beckham și Victoria Beckham. El i-a acuzat că ar fi încercat să îi afecteze căsnicia și a susținut că mama sa ar fi intervenit nepotrivit într-un moment important al nunții sale din 2022.

De atunci, Brooklyn și Nicola și-au arătat frecvent afecțiunea în public, distribuind imagini romantice din vacanțe și apariții împreună la întâlniri, unde au părut mai apropiați ca niciodată.

În paralel, familia Beckham a transmis semnale de apropiere. Sora lui Brooklyn, Harper Beckham, a publicat o fotografie veche în care apare alături de frații ei, Romeo Beckham și Cruz Beckham, exprimându-și dragostea pentru toți trei.

Potrivit unor informații apărute în presă, familia Beckham ar fi deschisă la o eventuală împăcare cu Brooklyn, însă relațiile rămân tensionate. Surse apropiate susțin că acesta simte că a primit mai mult sprijin din partea soției sale în ultimii ani decât din partea părinților de-a lungul vieții.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz analizează posibilitatea de a adopta un copil, într-un moment în care tensiunile dintre ei și familia Beckham par să se adâncească. Potrivit The Sun, cei doi au purtat „mai multe conversații” despre ideea de a crește un copil care nu este biologic al lor. Aceeași sursă susține că decizia este una asumată de ambii parteneri.

„Acesta este un subiect asupra căruia Nicola și Brooklyn sunt pe deplin aliniați. Amândoi își doresc mai mulți copii, iar cel puțin unul să fie adoptat”.

Sursa citată de The Sun leagă această dorință și de conștientizarea statutului lor privilegiat.

„Amândoi știu că provin dintr-un mediu extrem de privilegiat și își doresc cu tărie să dea ceva înapoi, oferind unui bebeluș sau copil defavorizat cea mai bună viață posibilă. Au vorbit pe larg despre asta.„

În același context, sursa menționează și că Nicola Peltz „a ajuns recent la aproximativ 41 de kilograme pentru cel mai nou rol al său într-un film, așa că a avea acum un copil biologic pare exclus”.

Vestea vine la scurt timp după ce Brooklyn a afirmat public că nu își dorește o reconciliere cu familia sa. În ceea ce îi privește pe David și Victoria Beckham, The Sun notează, citând aceeași sursă, că vestea ar putea fi dificil de gestionat emoțional.

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro