Ce ai de făcut după ce ai ieșit dintr-o relație care te-a dărâmat emoțional

Nu știi ce te-a epuizat mai mult, cum a fost în ultima perioadă relația sau despărțirea în sine... Iar acum mai mult ca oricând e important să ai grijă de tine.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Ce ai de făcut după ce ai ieșit dintr-o relație care te-a dărâmat emoțional

Ai mai trecut prin despărțiri, dar acum parcă se simte mult mai greu decât în trecut. Îți zici că poate nu ai iubit la fel de mult, la fel de intens, dar realitatea e că uneori iubirea nu doar că se simte diferit în funcție de vârstă, ci ceea ce ți-ai zis tu despre relație a contat foarte mult. Ce scenariu de viitor sau despre sine ți-a vândut partenerul și ca atare dezamăgirea a fost extrem de mare când vorbele și comportamentele nu s-au potrivit. Când ai privit relația ca ultimul tren în care te urci, deși ai în jur ori ai auzit și despre cupluri formate la 50+ și cărora le este grozav împreună. Iar igiena emoțională post relație devine acum prioritară.

Atenție la vocea critică

De ce ai stat atât, de ce ai acceptat toate lucrurile acelea, cum ai vrut tu să fii blândă și bună și nu ai avut cu cine, cum el nu a știut să aprecieze. Critica la adresa ta te rănește suplimentar, de asemenea când îl desființezi pe fostul partener în mintea ta, discursul poate avea și o puternică nuanță critică la adresa ta prin asociere. Când deja doare, de ce să faci să doară și mai mult?

Dar și la critica adresată celorlalți

Cumva ești supărată pe tine deoarece nu ai văzut mai devreme, nu te-ai convins tu pe tine și i-ai găsit scuze. Iar în analiza ta internă ai parcurs nenumărate situații din relație când el a procedat prost, inclusiv după ce i-ai atras atenția și i-ai cerut contrariul. Un fel de vigilență post despărțire care te face să devii exigentă și cu cei din jur, cu apropiații, familia, prietenii, în relație cu care ajungi să ai o atitudine critică și să te izolezi deoarece începi să observi niște aspecte care te deranjează și pe care nici nu le băgai în seamă înainte. Aceste aspecte nu au impact asupra ta personal, nu afectează prietenia sau conectarea dintre voi, dar te fac cumva să te retragi emoțional, să te izolezi. Iar după o despărțire nu ai nevoie de izolare, ci de plasa ta de suport emoțional și social.

Tentația milei

Poate că tu ai avut inițiativa despărțirii, poate că fostul partener, nu au fost lucruri grave, ci multe și mici adunate în timp care v-au deconectat și ați ajuns la concluzia că mai bine singuri decât împreună. Și chiar și așa resimți despărțirea ca devastatoare, iar uneori te întrebi dacă nu era mai bine în acel aparent confort. Sau te temi că fostul partener va insista să vă împăcați, că îți va fi foarte dificil să îl refuzi deoarece te doare să îl vezi că suferă și veți ajunge din nou în aceeași dinamică. Ok, poate vrei să îl protejezi pe el, dar cum te protejezi pe tine?

Apar comportamente nesănătoase de autoliniștire?

Sau ceea ce consideri ca fiind o grijă de sine de fapt să fie tot o formă de evitare emoțională? Căci concentrarea pe carieră în care nu mai ai deloc timp pentru sine nu e investirea energiei într-o manieră sănătoasă și un obiectiv tratat corect. Nici sala la care mergi zilnic fără ca să existe un timp de recuperare. Ori ieșitul non-stop în oraș, excesele alimentare sau de alcool, un fel de carusel care te învârte și te deconectează de la orice, de la tine, de la cei dragi.

Citește și:
Cum îți amplifică aplicațiile de dating tiparele de comportament în viața amoroasă

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum

Recomandari
Actori care refuză să își facă toate cascadoriile din filme și motivele pentru această decizie
Lifestyle
Actori care refuză să își facă toate cascadoriile din filme și motivele pentru această decizie
Mituri despre cuplu care duc la despărțire deși relația este bună, dar tu nu vezi asta
Lifestyle
Mituri despre cuplu care duc la despărțire deși relația este bună, dar tu nu vezi asta
Ce te face să fii infidelă și nu ai curajul să ceri partenerului tău
Lifestyle
Ce te face să fii infidelă și nu ai curajul să ceri partenerului tău
Cum îți amplifică aplicațiile de dating tiparele de comportament în viața amoroasă
Lifestyle
Cum îți amplifică aplicațiile de dating tiparele de comportament în viața amoroasă
Actori care au adus modificări semnificative personajelor pe care le-au jucat
Lifestyle
Actori care au adus modificări semnificative personajelor pe care le-au jucat
"Ultima rețetă", un thriller culinar despre iubire, mister și lumea intensă a gastronomiei de top, se vede în cinematografe
Lifestyle
"Ultima rețetă", un thriller culinar despre iubire, mister și lumea intensă a gastronomiei de top, se vede în cinematografe
Libertatea
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Iustina, de la „Insula Iubirii” 2024, gravidă pentru a doua oară. Cum a apărut în Dubai, alături de soțul ei, Cornel
Iustina, de la „Insula Iubirii” 2024, gravidă pentru a doua oară. Cum a apărut în Dubai, alături de soțul ei, Cornel
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
catine.ro
Trucuri de patiserie care sunt valabile și astăzi. Sfaturi de la profesioniști
Trucuri de patiserie care sunt valabile și astăzi. Sfaturi de la profesioniști
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Greșeala care îți dublează factura la energie. La ce e recomandat să fii atentă
Greșeala care îți dublează factura la energie. La ce e recomandat să fii atentă
3 semne zodiacale ar putea primi un mesaj de la fostul partener în februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale ar putea primi un mesaj de la fostul partener în februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din lifestyle
Ai un fost partener pe care îl consideri special? Cum ar putea asta să îți saboteze viața amoroasă
Ai un fost partener pe care îl consideri special? Cum ar putea asta să îți saboteze viața amoroasă
Lifestyle

Te gândești la el cu un amestec de plăcere și regret. Iar acest partener încă să fie foarte prezent în viața ta, deși nu conștientizezi asta.

+ Mai multe
10 actori care nu s-au pregătit pentru un rol, însă interpretarea lor este memorabilă
10 actori care nu s-au pregătit pentru un rol, însă interpretarea lor este memorabilă
Lifestyle

Deși sunt actori care urmează antrenamente intense pentru un rol, sunt și staruri care nu s-au pregătit deloc înainte.

+ Mai multe
Cum plănuiești să vă cunoașteți mai bine, dar în final ajungi să-l transformi pe cel pe care-l placi într-un simplu prieten
Cum plănuiești să vă cunoașteți mai bine, dar în final ajungi să-l transformi pe cel pe care-l placi într-un simplu prieten
Lifestyle

Ești foarte dezamăgită că îți este prieten, deși la început intențiile erau clar romantice. Ai greșit undeva? Nici nu ți-ai dat seama cum.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC