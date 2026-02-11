10 alimente pe care nu ar trebui să le consumi dimineața

Dacă ești deja obosită la prânz, după a treia cafea sau dacă îți este foame deja la ora 11 ori mănânci mult mai mult decât ar trebui, înseamnă că nu mănânci ce trebuie la micul dejun. Iată ce alimente ar trebui să eviți.

1. Cerealele cu puține fibre

Probabil că știi că cerealele nu sunt o alegere prea nutritivă, conținutul de zahăr nu este singurul lucru la care ar trebui să fii atentă. Dacă mănânci cereale slabe în fibre și cu muți carbohidrați, acestea nu te vor sătura și ți se va face foame înainte de prânz.

2. Iaurtul light

Light pare alegerea potrivită, nu? Nu întotdeauna. Multe iaurturi light au puține calorii dar au mulți îndulcitori artificiali și multe chimicale, mai ales dacă alegi varianta cu arome. Optează pentru un iaurt grecesc cu puține grăsimi în schimb. Proteinele te vor ajuta să te simți sătulă mai mult timp, și nu conține zahăr adăugat.

3. Smoothies de la supermarket

Te-ai gândit de ce preferi smoothiurile, în detrimentul sucului verde? Deoarece acestea sunt mult mai dulci – acest lucru datorându-se zahărului. Unele conțin chiar și înghețată sau lapte gras, așa că sunt mai de grabă un milkshake. Optează pentru fructe proaspete sau fă-ți singură un smoothie, folosind iaurt grecesc pentru proteine.

4. Covrigi

Dacă îți place să mănânci covrigi dimineața, gândește-te că sunt echivalentul a patru felii de pâine. Un exces de carbohidrați. Nu trebuie să renunți complet la ei, dar alege varianta integrală și mănâncă proteine alături. Evită-i pe cele simple, acompaniate de unt sau cremă de brânză.

5. Clătite

Clătitele au în general carbohidrați goi și atunci când adaugi peste și sirop artificial, vei consuma prea mult zahăr. Nu trebuie să renunți complet la clătite. Folosește sirop de arțar natural și încearcă să folosești iaurt grecesc pentru un plus de proteine.

6. Batoanele proteice



Dacă rutina ta de dimineață include un baton de proteine în mașină, este momentul să o regândești. Multe batoane sunt pline de zahăr și chimicale și te vor face să îți pierzi energia.

7. Sucurile

Ok, ai înlocuit smoothie-ul cu sucuri și deja de simți mai sănătoasă. Dar așteaptă. Sucul este un mod bun de a adăuga câteva legume în dieta ta, dar nu formează un mic dejun solid. Dacă nu consumi suficiente proteine, ți se va face foame înainte de prânz. Sucul este făcut din carbohidrați și zahăr, așa ca ar trebui să îl păstrezi ca și gustare pentru mai târziu, sau să îl bei la micul dejun alături de niște proteine.

8. Granola

Granola poate să pară alternativa sănătoasă a cerealelor, dar în afara faptului că are mai multe calorii, conține și zahăr adăugat și puține proteine, fapt ce crește nivelul glicemiei. În loc de granola, pune nuci în iaurtul tău de dimineață.

9. Sandwich-uri de la fast food

Sandwichurile de dimineață de la fast food par o opțiune ok, pentru că îți oferă proteine, dar au grăsimi, sunt prăjite și procesate – nu conțin fibre și te vei simți înfometată mai repede decât ar trebui.

10. Produsele de patiserie

Gogoși, pateuri sau tarte – nu sunt o soluție bună pentru foamea de dimineață. În afara faptului că sunt făcute cu făină albă, conțin tone de zahăr. Te vei simți înfometată foarte repede.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro