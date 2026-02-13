Cum îți amplifică aplicațiile de dating tiparele de comportament în viața amoroasă

De curând ți-ai făcut cont pe aplicațiile de dating. Ai revenit după multă vreme ori e prima oară. Iar ce se întâmplă emoțional e mai complex decât îți imaginai.

  de  Cristescu Catalina
Nu este ceva extraordinar să ai un cont pe aplicațiile de dating. Chiar dacă ție ți se pare artificial, preferi în mod clar interacțiunea față în față, ori ai interpretări critice precum cea în care ai decăzut deoarece faci asta, ori această alegere presupune un oarecare grad de disperare. Ironic, dacă o prietenă îți spune că are cont pe o aplicație de dating, pe ea nu o judeci, ba chiar o încurajezi, dar pe tine te etichetezi în variate moduri negative.

Lăsând acest aspect la o parte, realitatea este că dacă în lumea reală șansele de a cunoaște pe cineva sunt mici, aici oamenii intră pentru același lucruri. Ori aproximativ același lucruri, căci nu toți își doresc relații, unii doar aventuri, iar cei căsătoriți care ascund asta, ei bine, poate că sunt mai mulți decât te-ai fi așteptat. Filtrarea celor cu care până la urmă să ieși la cafea este un proces întreg, dar nu despre el discutăm acum, ci despre cum anumite tipare comportamentale de-ale tale pot fi evidențiate, hrănite, tocmai de interacțiunile pe aplicația de dating.

Indecizia

Îți este tare greu să te hotărăști, de la ce haine să porți în ziua respectivă, la ce să mănânci, dacă să cumperi sau nu piesa de mobilier, să mergi sau nu la final de săptămână unde au propus prietenii etc. Lista e lungă. Iar în aplicațiile de dating este necesar în mod evident să iei decizii. În primul rând plecând de la cu cine ți-ar plăcea să ai match, până la cu cine nu mai discuți, cu cine ieși la o întâlnire. Aici nu există un sentiment de urgență, necesitatea de a lua o decizie căci vine viața peste tine, și nu te ajută nici faptul că pare că ai o plajă largă de persoane din care poți alege. Deci, de ce să te grăbești? Amâni și tot amâni până când persoane chiar interesante renunță să te mai contacteze.

Nevoia de atenție

E grozav să vezi cum ești curtată, cum 7 persoane îți scriu în aceeași zi, cum cineva poate chiar e mai hotărât decât te-ai fi așteptat vreodată. Iar din această dinamică îți hrănești nevoia de a primi atenție, de a te simți importantă și tratată ca o regină. Dar asta se petrece virtual, față în față încă nu știi cum se prezintă persoana respectivă. Nu alegi pe cineva cu care să mergi mai departe, pe care să-l descoperi, cu care să dai șansa unei relații, căci flirtul este mai seducător.

E doar despre tine

Într-o relație este despre amândoi, și fiecare are partea sa de responsabilitate. Inclusiv e necesar ca tu să depui anumite eforturi astfel încât povestea să meargă mai departe. Dar în relațiile tale cumva mereu ai făcut câțiva pași în spate și l-ai lăsat pe celălalt să se agite, să depună el efortul. Iar asta ți-a fost reproșat constant. Aplicațiile online îți permit din plin să păstrezi aceeași strategie, tu te expui, te arăți disponibilă și mai departe nu faci nimic. Doar răspunzi când și când, accepți sau nu ceea ce inițiază celelalte persoane, practic ești detașată.

Creanga de care te prinzi

Privește spre istoricul tău relațional, ai fost singură după ce te-ai despărțit sau practic ai trecut din relație în relație? Nu te despărțeai până când nu te asigurai că este pregătită următoarea poveste din care să faci parte? Gestionezi cu dificultate singurătatea? Dacă nu iese cu cineva pe care îl placi mult ai vrea să ai un back-up cu cineva care îți place mai puțin, dar să fie acolo încât să amortizeze căderea? Aplicațiile de dating îți permit să pui în practică acest tipar, chiar țintit.

