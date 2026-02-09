Victoria Raileanu, confesiuni sincere despre începutul relației cu soțul ei. Actrița și Adrian Ștefănescu s-au cunoscut pe o aplicație de dating

Victoria Raileanu este căsătorită cu Adrian Ștefănescu. În luna iunie a anului 2024, actrița și soțul ei au devenit părinții unei fetițe, pentru care au ales numele Maria. Vedeta și fostul ei partener de viață, Conrad Mericoffer, au divorțat în secret în 2019, după șapte ani de căsnicie, însă informația s-a aflat abia în vara anului 2020, când actrița a recunoscut că ea și actorul s-au separat. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Carol.

Victoria Raileanu, despre cum s-a cunoscut cu soțul ei

Povestea de dragoste dintre Victoria Raileanu și Adrian Ștefănescu are început într-un mod cât se poate de modern, departe de platourile de filmare sau de poveștile clasice de iubire: pe o aplicație de matrimoniale. Era o decizie luată din impuls, iar primele mesaje au fost suficiente pentru a stârni o conexiune puternică.

În scurt timp, ceea ce părea un simplu flirt s-a transformat într-o relație solidă, care a dus la formarea unei familii frumoase, cu doi copii și amintiri de neuitat, de la o nuntă spontană în Grecia, până la escapade haotice, dar pline de iubire.

Victoria își amintește că nu se gândea la o relație serioasă atunci când a decis să își creeze contul pe aplicație.

„Două prietene mă tot băteau la cap în perioada aceea să îmi fac cont pe una din aplicații. Eu tot ziceam nu și nu. (zâmbește) Până când, într-o seară, nu știu ce a fost în capul meu și mi-am făcut. În prima seară am dat de Adi acolo. A doua zi am început să vorbim. Peste două zile ne-am cunoscut și, după prima întâlnire, am cam știut amândoi că that’s it. Niciunul dintre noi nu căuta marea relație. Eu mi-am pus în cap că vreau doar să ies la un date. Dar s-a legat definitiv. (râde)”, a spus ea pentru revista VIVA!

Chiar dacă la început relațiile pe internet pot stârni temeri și dubii, Victoria Raileanu nu a simțit niciuna dintre acestea. Într-o primă fotografie de profil, fața ei nu era vizibilă în întregime, iar acest mic detaliu a adăugat o notă de mister și distracție inițială. Totuși, pentru ca legătura să se transforme în ceva real, a fost nevoie să îi dezvăluie adevărata identitate lui Adrian.

„Trebuie să recunosc că el m-a cucerit primul. Este un bărbat foarte mișto și sunt foarte norocoasă să îl am în viața mea. (…) M-a făcut să mă simt în siguranță din prima. Mie asta îmi trebuie. Ne-am îndrăgostit foarte repede unul de celălalt și la fel de repede am știut că o să fim împreună mult timp de atunci încolo.”

Victoria Raileanu, declarații despre lupta cu depresia postnatală

Victoria Raileanu și-a deschis sufletul și a vorbit cu deschidere despre perioada dificilă pe care a traversat-o și care a fost marcată de depresia postnatală. Actrița a abordat cu sinceritate acest subiect din dorința de a normaliza discuțiile despre acest aspect și de a încura alte femei să vorbească despre experiența lor.

„E un subiect dificil. Cred că femeile nu vorbesc despre asta pentru că e foarte greu să accepți că, pur și simplu, nu mai ești tu. Apoi, există și presiunea socială. Auzi din toate părțile că ar trebui să te simți absolut minunat pentru că acum ai un bebeluș în brațe. Sigur că asta este 100% adevărat, dar există și cealaltă fațetă a poveștii. Nu îți mai recunoști corpul, care nu mai arată nici ca în sarcină, dar nici ca înainte. Corpul trece prin foarte multe schimbări și nu te mai ascultă deloc. Ce funcționa înainte nu mai funcționează acum, iar asta poate crea o frustrare foarte mare. Să nu mai vorbim de tot cocktail-ul de hormoni care își face de cap zilnic prin tine. E ceva ce pur și simplu nu poți controla. Pe mine, cel mai tare m-a frustrat că uitam, încurcam și amestecam totul în capul meu. Abia acum, în ultimele luni, memoria mea a început să își revină, ușor-ușor, la normal. Am luat-o încet și am avut, în primul rând, eu răbdare și blândețe cu mine. Asta nu înseamnă că nu am mai plâns sau că nu m-am mai enervat pe mine. Dar am luat chiar și asta ca pe o normalitate. Corpul femeii este absolut fabulos – cum poate crea viață în el. E normal să aibă nevoie de timp să își revină după ce face ceva atât de miraculos”, a spus Victoria Raileanu într-un interviu pentru VIVA!

